KRUPS-espressomachine

Een KRUPS-koffiemachine maakt het eenvoudig om thuis espresso, koffie of een cappuccino te zetten. Vergelijk de KRUPS-modellen en ontdek welke machine het beste scoort in onze test.

De beste KRUPS-koffiemachine

KRUPS biedt vooral compactere volautomatische koffiemachines. De machines nemen weinig ruimte in op het aanrecht. Ze zijn ontworpen om met weinig handelingen koffie te zetten. Ook zijn er Nespresso- en Dulce Gusto-machines van KRUPS. Binnen het assortiment verschillen de modellen in functies, bediening en mogelijkheden voor melkspecialiteiten.

Wij testen KRUPS-koffiemachines in een onafhankelijk laboratorium. We beoordelen niet alleen de kwaliteit van de espresso en cappuccino. Maar ook hoe prettig de machine dagelijks werkt. We onderzoeken onder meer het gebruiksgemak, de temperatuur van de koffie, het geluidsniveau, energieverbruik en instelmogelijkheden. Ook kijken we hoeveel onderhoud de machine vraagt en hoe eenvoudig je hem schoonmaakt. Zo zie je welke KRUPS-koffiemachine goed presteert én prettig is in gebruik.

KRUPS-koffiemachine kopen

KRUPS richt zich op gebruikers die snel en eenvoudig koffie willen zetten. Dat kan met een volautomatische koffiemachine, of met een koffiecupmachine. Ook heeft KRUPS pistonmachines waar je zelf meer controle hebt over de smaak van de koffie.

De meeste volautomaten en pistonmachines malen de koffiebonen automatisch. Die bereiden met 1 druk op de knop een espresso of lungo. Afhankelijk van het model maak je ook automatisch cappuccino's en andere melkspecialiteiten.

Let bij het kiezen van een KRUPS-koffiemachine op:

- Het soort apparaat dat je zoekt.

- De afmetingen van de machine.

- Het type melksysteem.

- De inhoud van het water- en bonenreservoir.

- Het aantal koffiespecialiteiten.

- De instelmogelijkheden voor sterkte en hoeveelheid.

- Het onderhoud en de automatische reinigingsprogramma's.

- De bediening via knoppen of een touchscreen.

Binnen het assortiment zijn duidelijke prijsverschillen. Een duurder model biedt vaak meer functies, maar krijgt niet automatisch een hogere testscore. Vergelijk daarom niet alleen de specificaties, maar ook de testresultaten.

KRUPS-koffiemachine vergelijken

Met onze vergelijker zie je snel welke KRUPS-espressomachine het beste aansluit bij jouw wensen. Je vergelijkt de modellen eenvoudig op eigenschappen die belangrijk zijn voor dagelijks gebruik. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement vergelijk je ook de testresultaten.

Vergelijk bijvoorbeeld op:

- Espresso- en cappuccinokwaliteit.

- Reinigen en ontkalken.

- Instelmogelijkheden.

Waarom kiezen voor een KRUPS-espressomachine?

KRUPS is een merk dat al jarenlang koffieapparaten ontwikkelt voor thuisgebruik. De volautomatische espressomachines van KRUPS staan bekend om hun compacte ontwerp, eenvoudige bediening en brede aanbod in verschillende prijsklassen. Daardoor is er voor veel gebruikers een passend model beschikbaar.

Vergelijk verschillende modellen met elkaar. Ontdek welke KRUPS-espressomachine het beste aansluit bij jouw wensen. En of een KRUPS-model beter bij je past dan een machine van een ander merk.