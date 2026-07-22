icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

KRUPS-espressomachine

Laatste update van de test: 22 juli 2026|

Een KRUPS-koffiemachine maakt het eenvoudig om thuis espresso, koffie of een cappuccino te zetten. Vergelijk de KRUPS-modellen en ontdek welke machine het beste scoort in onze test.

Keuzehulp

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Zwart
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Cosmic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Dolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    KRUPSDolce Gusto Mini Me 2 - Artic Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Dolce Gusto ORIGINAL)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity - Zwart
    KRUPSSerenity - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Coal
    KRUPSHarmony Coffee - Coal
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Lichen
    KRUPSCoffee Crush - Lichen
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Serenity Milk - Zwart
    KRUPSSerenity Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush - Ivory
    KRUPSCoffee Crush - Ivory
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Black
    KRUPSCoffee Crush Extra - Black
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Coffee Crush Extra - Chai
    KRUPSCoffee Crush Extra - Chai
    Pistonmachine|Bonen|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Coffee - Zwart
    KRUPSHarmony Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Coffee - Zwart
    KRUPSIntensity Up Coffee - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Stoompijpje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Intensity Up Milk - Zwart
    KRUPSIntensity Up Milk - Zwart
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Harmony Milk - Blauw
    KRUPSHarmony Milk - Blauw
    Volautomaat|Bonen|Melkbakje

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Matzwart Antraciet
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Geen melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Pure White
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Pure White
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Piano Black
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Piano Black
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

  • KRUPS Nespresso Essenza Mini - Intense Grey
    KRUPSNespresso Essenza Mini - Intense Grey
    Koffiecupmachine|Cups (Nespresso Original)|Losse melkschuimer

    Espresso

    Cappuccino

    Voor mensen met een beperking

De beste KRUPS-koffiemachine

KRUPS biedt vooral compactere volautomatische koffiemachines. De machines nemen weinig ruimte in op het aanrecht. Ze zijn ontworpen om met weinig handelingen koffie te zetten. Ook zijn er Nespresso- en Dulce Gusto-machines van KRUPS. Binnen het assortiment verschillen de modellen in functies, bediening en mogelijkheden voor melkspecialiteiten.

Wij testen KRUPS-koffiemachines in een onafhankelijk laboratorium. We beoordelen niet alleen de kwaliteit van de espresso en cappuccino. Maar ook hoe prettig de machine dagelijks werkt. We onderzoeken onder meer het gebruiksgemak, de temperatuur van de koffie, het geluidsniveau, energieverbruik en instelmogelijkheden. Ook kijken we hoeveel onderhoud de machine vraagt en hoe eenvoudig je hem schoonmaakt. Zo zie je welke KRUPS-koffiemachine goed presteert én prettig is in gebruik.

KRUPS-koffiemachine kopen

KRUPS richt zich op gebruikers die snel en eenvoudig koffie willen zetten. Dat kan met een volautomatische koffiemachine, of met een koffiecupmachine. Ook heeft KRUPS pistonmachines waar je zelf meer controle hebt over de smaak van de koffie.

De meeste volautomaten en pistonmachines malen de koffiebonen automatisch. Die bereiden met 1 druk op de knop een espresso of lungo. Afhankelijk van het model maak je ook automatisch cappuccino's en andere melkspecialiteiten.

Let bij het kiezen van een KRUPS-koffiemachine op:

  • - Het soort apparaat dat je zoekt.
  • - De afmetingen van de machine.
  • - Het type melksysteem.
  • - De inhoud van het water- en bonenreservoir.
  • - Het aantal koffiespecialiteiten.
  • - De instelmogelijkheden voor sterkte en hoeveelheid.
  • - Het onderhoud en de automatische reinigingsprogramma's.
  • - De bediening via knoppen of een touchscreen.

Binnen het assortiment zijn duidelijke prijsverschillen. Een duurder model biedt vaak meer functies, maar krijgt niet automatisch een hogere testscore. Vergelijk daarom niet alleen de specificaties, maar ook de testresultaten.

KRUPS-koffiemachine vergelijken

Met onze vergelijker zie je snel welke KRUPS-espressomachine het beste aansluit bij jouw wensen. Je vergelijkt de modellen eenvoudig op eigenschappen die belangrijk zijn voor dagelijks gebruik. Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement vergelijk je ook de testresultaten.

Vergelijk bijvoorbeeld op:

  • - Espresso- en cappuccinokwaliteit.
  • - Reinigen en ontkalken.
  • - Instelmogelijkheden.

Waarom kiezen voor een KRUPS-espressomachine?

KRUPS is een merk dat al jarenlang koffieapparaten ontwikkelt voor thuisgebruik. De volautomatische espressomachines van KRUPS staan bekend om hun compacte ontwerp, eenvoudige bediening en brede aanbod in verschillende prijsklassen. Daardoor is er voor veel gebruikers een passend model beschikbaar.

Vergelijk verschillende modellen met elkaar. Ontdek welke KRUPS-espressomachine het beste aansluit bij jouw wensen. En of een KRUPS-model beter bij je past dan een machine van een ander merk.

Espressomachines per merk