Canon-camera kopen: tips

EOS M-systeemcamera’s In navolging van andere merken heeft Canon een aantal compacte systeemcamera's : de EOS M-serie .

EOS-spiegelreflexcamera’s

De spiegelreflexcamera’s van Canon worden aangeduid met een getal gevolgd door de letter D. Bijvoorbeeld 1300D, 77D of 5D. In deze serie zijn al tientallen camera’s uitgebracht. Over het algemeen geldt dat modellen met 4 cijfers voorafgaand aan de D het goedkoopst zijn. Hoe minder cijfers, des te professioneler en duurder de camera’s.