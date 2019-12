Compactcamera vs smartphone, tablet en camcorder

In de ene hand een fototoestel en in de andere een telefoon met camerafunctie. Is dat nodig of kan het fototoestel dit jaar tijdens de vakantie thuisblijven? En hoe zit met de fotokwaliteit van tablets en camcorders? We zetten de verschillende apparaten naast elkaar:

Fotograferen met een compactcamera

Kies je voor een compactcamera, dan kies je voor een camera die doorgaans makkelijk te bedienen is en in je broekzak past. De meeste compactcamera's zijn bedoeld om snel en eenvoudig kiekjes te maken. De kleinste hebben vier of vijf keer optische zoom en dat is voldoende voor het maken van vakantiekiekjes. Compactcamera's met meer zoom (tot wel 30 keer) zijn ook verkrijgbaar. Maar hoe meer zoom, hoe groter het toestel. De camera past niet in je broekzak.

Compactcamera's hebben een grotere lens en maken daardoor in vergelijking met een smartphone, tablet of camcorder meestal betere foto's als er weinig licht is. Een compactcamera werkt daarnaast tijdens het fotograferen soepeler en directer omdat de bediening speciaal toegesneden is op het maken van foto's.

De kwaliteit van compactcamera's verschilt enorm. Bekijk de testresultaten van compactcamera's.

Fotograferen met een smartphone

De foto's van smartphones zijn duidelijk beter dan die van 'gewone' mobiele telefoons.

Een smartphone heeft het voordeel van een mooi, groot en makkelijk bedienbaar aanraakscherm. Het gebrek aan fotografische instelmogelijkheden wordt gecompenseerd door de vele foto-apps die je kunt downloaden. Daarmee kun je zelfs een ansichtkaart met een zelfgemaakte foto versturen via de post (onder andere PostNL en Hallmark). Een app als het populaire Instagram geeft eenvoudig een leuk effect aan een foto en verbloemt zo

nodig een wat mindere kwaliteit.

De fotokwaliteit van sommige smartphones is verbazingwekkend goed, zeker als je beseft hoe klein het lensje is. Een groot verschil is dat een smartphone niet optisch kan inzoomen en niet - of niet goed - kan flitsen.

Digitaal inzoomen met een smartphone kan wel, maar is vergelijkbaar met het achteraf maken van een uitsnede. Soms wordt dat uitgesneden deel vergroot, waardoor de beeldkwaliteit vermindert. Bij optisch inzoomen haalt de lens het onderwerp dichterbij zonder kwaliteitsverlies van het beeld.

Meer informatie over zoomen? Zoombereik: hoeveel heb je nodig

Bekijk de kwaliteit en functionaliteit van de camera's door de testresultaten van smartphones te vergelijken.

Fotograferen met een tablet

De fotofunctie van een tablet is vergelijkbaar met die van een smartphone, maar als camera is zo'n kleine computer natuurlijk onhandig groot. Het grotere scherm heeft wel het voordeel je goed ziet wat je vastlegt en of de opname geslaagd is. Net als voor de smartphone zijn er ook heel veel fotobewerkingsapps beschikbaar voor de tablet: Photoshop Touch is er inmiddels voor Android en iPad. Daarnaast is ook iPhoto voor de iPad een must-have-app. Hiermee kun je foto's bewerken, beheren en delen.

Vergelijk de fotokwaliteit en functionaliteit van de camera's in de testresultaten van tablets.

Fotograferen met een camcorder

De meeste digitale videocamera's kunnen ook fotograferen, maar er zijn waarschijnlijk weinig mensen die dat doen. Een goedkope camcorder maakt niet zulke beste foto's. Bij een dure camcorder is de fotofunctie in elk geval het proberen waard.

Fotografeer je met een camcorder, dan zul je merken dat het beeld al snel korrelig wordt, zeker bij weinig licht. Daarnaast worden kleuren vaak onnatuurlijk weergegeven. Met een camcorder heb je veel minder controle over de foto die je gaat maken. Je kunt bijvoorbeeld meestal niet zo ver uitzoomen als met een fotocamera.

Wij hebben geen testresultaten meer van camcorders.