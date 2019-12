Conclusie: interessante opeethypotheek

De ABN Amro Overwaarde Hypotheek is een uitkomst voor gepensioneerden die hun vermogen vooral in de bakstenen hebben zitten en graag hun pensioeninkomen willen aanvullen. Je kunt kiezen tussen een maandelijkse aanvulling op het inkomen en een eenmalige uitkering. Je kunt deze hypotheek ook afsluiten als je inkomen te laag is voor een standaardhypotheek.

De bank dwingt je niet om de woning te verlaten als de schuld te hoog oploopt. Als de maandelijkse aanvulling stopt, wordt de rente over de schuld verder bijgeschreven. Blijft er na verkoop van de woning een restschuld over, dan neemt ABN Amro die in principe voor haar rekening. Helaas is het (nog) niet mogelijk om een hoog bedrag te laten uitkeren, om bijvoorbeeld de woning op te knappen, in combinatie met een maandelijkse aanvulling op het inkomen.

Wat is ABN Amro Overwaarde Hypotheek?

De ABN Amro Overwaarde Hypotheek is een zogenaamde omkeerhypotheek waarbij de schuld niet daalt maar toeneemt. Hiermee kun je de overwaarde van je woning verzilveren zonder je woning te verkopen. De overwaarde is het verschil tussen de vrije verkoopwaarde van de woning en de eventuele hierop rustende hypotheek.

Je kunt kiezen voor een eenmalige uitkering of een maandelijkse uitkering met een looptijd van maximaal 20 jaar. Een combinatie van beide is (nog) niet mogelijk.

Hoe werkt het?

De rentevaste periode bij aanvang is 10, 15 of 20 jaar. Deze rentevaste periode staat los van het aantal maanden dat je een uitkering wilt. Ook nadat de uitkeringen zijn gestopt wordt de verschuldigde rente bijgeschreven.

Niet fiscaal aftrekbaar

De hypotheek los je af bij verkoop van de woning of na overlijden van de langstlevende partner. Een eventuele restschuld bij verkoop is voor rekening van ABN Amro. Voorwaarde is wel dat de woning goed is onderhouden en marktconform wordt verkocht. De hypotheek valt in box 3. Dit betekent dat de rente niet fiscaal aftrekbaar is.

Voor wie?

Je komt alleen in aanmerking voor de ABN Amro Overwaarde Hypotheek als beide partners de AOW-gerechtige leeftijd hebben bereikt. Zowel bij een hypotheekvrije woning als bij een woning waar nog een hypotheek op loopt, kun je de hypotheek afsluiten. Loopt er geen hypotheek op het huis of heb je een hypotheek bij ABN Amro of bij een van haar dochters (bijvoorbeeld Florius of MoneYou) dan geldt er geen inkomenseis. Heb je nog een hypotheek bij een andere bank dan moet je wel aan de standaard inkomensnormen voldoen. Lukt dat niet dan kun je overwegen om de bestaande hypotheek over te sluiten naar ABN Amro Bank.

Staat de woning op erfpachtgrond, dan is de Overwaarde Hypotheek alleen mogelijk wanneer de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, of wanneer de erfpacht is afgekocht tot het moment dat de jongste aanvrager de leeftijd van 115 heeft bereikt. Ben je nu 70 jaar, dan moet de afkoop nog ten minste 45 jaar lopen.

Gaat de voorkeur uit naar een eenmalige uitkering, dan kun je ook een gewone aflossingsvrije hypotheek afsluiten. De rente is dan 0,4% lager dan die van de Overwaarde Hypotheek. Daar staat tegenover dat de maandlasten hoger zijn. De rente betaal je iedere maand. Wil je graag een maandelijkse aanvulling op het inkomen, dan is de ABN Amro Overwaarde Hypotheek de eerste keus.

Kosten en rente

Bij afsluiten van de hypotheek is een taxatie noodzakelijk. Daarnaast is meestal een notariële akte nodig. Voor het verplichte advies en de bemiddeling rekent ABN Amro €900 bij een hypotheekvrije woning en €1.300 bij een woning waar nog een hypotheek op rust.

Korting

Ontvang je je inkomen op een salarisrekening van ABN Amro, dan krijg je een huisbankkorting van 0,2%. Bij alle hiergenoemde rentes gaan we ervan uit dat je recht hebt op deze korting.

Rente

Bij een eenmalige uitkering is de rente lager dan bij een maandelijkse uitkering. Bij een eenmalige uitkering bedraagt de rente 2,34% voor 10 jaar rentevast, 3,04% voor 15 jaar rentevast en 3,34% voor 20 jaar rentevast. Bij een maandelijkse uitkering bedraagt de rente respectievelijk 2,64%, 3,49% en 3,84% (peildatum 10 april 2019).

Rekenvoorbeelden We gaan uit van een hypotheekvrije woning met een waarde van €300.000. Voorbeeld 1 Een alleenstaande van 67 jaar die kiest voor een eenmalige uitkering en een rentevaste periode van 10 jaar kan maximaal €103.624 uitgekeerd krijgen. Kiest hij voor een rentevaste periode van 10 jaar, dan bedraagt de restschuld na 10 jaar €130.914 en bij gelijkblijvende rente na 20 jaar €203.937. Voorbeeld 2 Een 75-jarige kan eenmalig maximaal €141.385 opnemen. Bij een rente van 2,34% loopt de schuld op naar €178.620 na 10 jaar en €278.253 na 20 jaar. Kiest hij voor een maandelijkse uitkering, dan bedraagt de uitkering: €953 bij 120 maandelijkse uitkeringen;

€710 bij 180 uitkeringen;

€592 bij 240 maandelijkse uitkeringen. In het laatste geval is de schuld bij een keuze voor 20 jaar rentevast opgelopen naar €213.952. Daar staat in totaal €142.080 aan extra inkomen tegenover. In totaal heb je dan twee derde van de schuld als aanvulling van het pensioen kunnen gebruiken. De rest is rente. Een uitkeringspercentage van ruim 66% over 20 jaar is voor een opeethypotheek prima. Voorbeeld 3 Kies je als 75-jarige voor de ABN Amro Overwaarde Hypotheek voor een looptijd van 10 jaar, dan krijg je maximaal €1.301 per maand uitgekeerd. Na 10 jaar is de schuld opgelopen tot €178.837. Dit betekent een uitkeringspercentage van 87%. Bij een keuze voor 20 jaar rentevast betaal je wel een hogere rente, maar krijg je geen lagere uitkering dan bij 10 jaar rentevast. Omdat de bank minder risico loopt, ligt de uitkering zelfs wat hoger. Bij een keuze voor 10 jaar kan de rente immers bij verlenging omhoogschieten. Dit heeft geen effect op de uitkering, wel op de schuld die je opbouwt.

Maak op de site van ABN Amro een berekening van jouw situatie.

