Wat zegt de wet

Volgens de wet is het niet toegestaan dat winkels (bewust) een onjuiste voorraad weergeven. Dat is een misleidende handelspraktijk waarvoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete kan geven. Want als je dit weet, had je misschien een ander apparaat gekozen. Of je had het apparaat bij een andere winkel besteld.

Alle winkels die fouten maken, zijn aangesloten bij het Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. In de voorwaarden staat onder meer dat een winkel moet leveren wat je bestelt bij het aangaan van overeenkomst. Als winkels bewust een ander model leveren met andere specificaties, zetten ze hun keurmerk op het spel.

Deze winkels leveren niet

Bij 6 keuken- en witgoedwinkels gaat het regelmatig mis. Andere winkels zeggen geen voorraad te hebben en niet te kunnen leveren. Maar bij deze 6 zijn veel apparaten gewoon op voorraad en te bestellen. Vaak zijn het oude populaire apparaten. We bestelden wasmachines, wasdrogers, vaatwassers en koelkasten. Slechts 2 van de 22 bestelde apparaten konden direct geleverd worden. De andere 20 apparaten werden niet geleverd. Of we kregen zonder overleg een ander model.

De volgende winkels leveren regelmatig niet, of leveren automatisch andere 'nieuwere' modellen:

Bemmel & Kroon

Veiligkopen.nu

Keukenloods

Kitchenonline

Inbouw.nl

Beterwitgoed

Bij alle winkels bestelden wij meerdere apparaten. De 'nieuwere' en 'betere' modellen kregen we voor dezelfde prijs die lager was dan de oorspronkelijke prijs van deze andere modellen. Alleen bij Inbouw.nl kregen wij een goedkoper model, maar moesten we wel dezelfde prijs afrekenen.

Reacties winkels en keurmerk

Bij Bemmel & Kroon en dochter Veiligkopen.nu is het geven van onjuiste voorraadinformatie en het leveren van andere modellen een geautomatiseerd proces. Wij bestelden er wasmachines en vaatwassers en krijgen binnen 10 minuten een factuur met daarop andere modellen. Bij de factuur staat dat de modellen die we oorspronkelijk hadden besteld oud zijn. Op onze bevindingen hebben zij niet gereageerd.

Keukenloods en dochters Kitchenonline en Inbouw.nl leveren niet de bestelde koelkasten en vaatwassers. Naar eigen zeggen halen zijn oude modellen niet direct van de site want 'Consumenten kunnen dan makkelijker de opvolger vinden’. Als andere reden noemen zij 'Diverse leveranciers hebben ons leveringen toegezegd maar zij kunnen door schaarste niet leveren.’

Beterwitgoed liet ons voor een wasmachine weten een vergelijkbaar en nieuwer model te leveren. Een wasdroger en koelkast bleken niet leverbaar. Ondanks dat Beterwitgoed de website vrijwel direct heeft aangepast willen zij niet reageren op onze bevindingen.

Thuiswinkel Waarborg zegt 'Wij hebben hier tot op heden nog nooit klachten over gehad. Wij vermoeden dat dit voor veel consumenten waarschijnlijk ook geen klachtwaardige situatie is omdat ze met een nieuwer type een betere deal krijgen. Toch zullen wij contact opnemen met onze leden om duidelijk te maken dat het aanbod volkomen duidelijk en helder moet zijn'.

Update: Naar aanleiding van dit onderzoek hebben Bemmel & Kroon, Veiligkopen.nu en Keukenloods ons laten weten geen niet leverbare modellen meer aan te bieden. Zij hebben toegezegd hierin een strakker beleid te voeren.

Ons advies

Op Beterwitgoed na zijn alle winkels hardleers en gingen ze bij vorige onderzoeken ook al de fout in. Bestel je iets bij deze webwinkels? Neem dan contact op om te checken of het model écht nog wel leverbaar is. Controleer ook of het typenummer op de offerte of factuur klopt. Biedt de winkel een alternatief? Kijk of de tesresultaten en reviews goed zijn. Een ‘opvolgmodel’ kan betere specificaties hebben, maar die zeggen niet alles. Zo kan een wasmachine meer programma’s bieden, maar dat betekent niet dat hij even goed wast.