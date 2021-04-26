Niets besteld, wel een aanmaning

Peter Kulche Expert ElektronicaBijgewerkt op:23 juni 2021
De Fraudehelpdesk kreeg de laatste 12 maanden maar liefst 450 meldingen over aanmaningen voor niet-bestelde producten. Ook wij ontvingen tientallen vergelijkbare klachten.
Het gaat om rekeningen van tientallen tot vele honderden euro’s. En daar komen dan nog enkele tientjes aan herinneringskosten bij.
Bij de klachten die wij registreerden ging het altijd om rekeningen van Afterpay of Klarna. Vooral voor schoenen en kleding.
Afterpay en Klarna zijn betaalsystemen. Ze bieden in duizenden webwinkels de optie om uitgesteld te betalen. Op zich een handige service. Alleen schort het blijkbaar aan een goede bescherming tegen identiteitsfraude.
De meeste gedupeerden waren zelf niet eens gebruiker van deze betaaldiensten. Ze schrokken flink toen er ineens een aanmaning op de deurmat plofte.
De onterechte rekeningen zijn het gevolg van zogenoemde bestelfraude. Hierbij misbruikt de internetcrimineel andermans persoonsgegevens bj het webwinkelen.
Bij het afrekenen van een product kiest de fraudeur voor achteraf betalen met Klarna of Afterpay. Hij vult een adres in dat niet van hem is. Vaak gebruikt hij ook de achternaam van de bewoner, om vertrouwen te wekken richting het betaalsysteem. Als de uitgestelde betaling lukt, probeert de crimineel het product op een ander afleveradres bezorgd te krijgen: het zijne dus.
Omdat de crimineel voor alle communicatie een speciaal aangemaakt, eigen e-mailadres gebruikt, blijven de bestellingen en betaalherinneringen buiten beeld bij de gedupeerden. Na ongeveer een maand stuurt de betaalservice dan toch een papieren aanmaning naar het opgegeven factuuradres en komt de fraude aan het licht.
De slachtoffers in dit verhaal hoefden uiteindelijk gelukkig niet te betalen aan de webwinkel of de achterafbetaaldienst. Het is wel een hoop gedoe voordat zo’n rekening geschrapt is:
We kropen medio maart in de huid van de boef en testen de fraudebestendigheid van Afterpay en Klarna.
Afterpay is dus onvoldoende beveiligd tegen bestelfraude met nieuw aangemaakte accounts.
Als we Afterpay hiermee confronteren, zegt het bedrijf een fraudeteam te hebben dat misbruik bestrijdt. Afterpay kan geen gedetailleerde informatie geven over fraudebeperkende maatregelen ‘om fraudeurs niet wijzer te maken’.
Update juni 2021: Afterpay mailt ons dat ze alsnog uitgebreide gebruikersverificatie in zullen gaan voeren, zoals door ons gevraagd. Afterpay onderzoekt verschillende technieken, waaronder iDin. Dat klinkt goed. We zullen de daadwerkelijke invoering in de gaten houden.
Je hoeft niet al te erg te schrikken als je een onterechte 'betaalherinnering' ontvangt van Afterpay of Klarna voor een bestelling die jij zeker niet hebt gedaan.
Beide bedrijven hebben een fraudeteam dat gewend is vragen over dit soort 'spookfacturen' af te handelen. Zoek contact met het juiste team en laat hen de rekening(en) schrappen.
Voorkomen dat een crimineel op jouw adres een nieuw Afterpay account kan helaas niet.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.