Nieuwe spaarrekening openen of overstappen

Het aanbod van spaarrekeningen is groot. Vaak nemen mensen een spaar- en betaalrekening bij dezelfde bank, al is dat niet altijd het voordeligst. Je kunt ook kiezen voor een buitenlandse of minder bekende bank. Zorg er wel voor dat je spaargeld onder het depositogarantiestelsel valt; spreid het eventueel over meerdere banken.

De banken met de hoogste spaarrentes zijn meestal niet degene waar het aanhouden van een betaalrekening een vereiste is. Sterker: veel banken bieden helemaal geen betaalrekeningen aan.

Nieuwe spaarrekening openen

Het is heel eenvoudig een nieuwe spaarrekening (of een nieuw spaardeposito) te openen, náást de betaalrekening bij je 'huisbank'. Ga naar de site van de betreffende bank, beantwoord enkele vragen en doe een proefoverboeking vanaf je betaalrekening. Meer is vaak niet nodig.

Overboeken van en naar je nieuwe rekening

Geld van en naar de nieuwe rekening overboeken is ook geen probleem, al loopt dat altijd via je 'tegenrekening' (de betaalrekening bij een spaarrekening). Zorg wel dat je je nieuwe wachtwoord(en) niet vergeet, anders moet je eerst een nieuwe aanvragen of aanmaken voordat je bij je geld kunt.

Veilig gevoel

Wellicht geven namen als Anadolubank, Leaseplan Bank, of Yapi Kredi een minder veilig gevoel dan de vertrouwde Rabobank, ING of ABN Amro. Maar zolang je als rekeninghouder niet meer dan €100.000 bij één bank onderbrengt, is je spaargeld gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel. Doorgaans is dat het Nederlandse stelsel, dat onder de verantwoordelijkheid van De Nederlandsche Bank (DNB) valt.

Veel spaargeld? Spreiden!

Heb je meer dan €100.000 aan spaargeld? Dan is het sowieso een goed idee spaarrekeningen of -deposito's aan te houden bij meerdere banken en je geld zo te spreiden.

Let op: sommige banken maken gebruik van één en dezelfde DNB-vergunning, waardoor tegoeden bij deze banken in geval van faillissement bij elkaar opgeteld worden. Dit geldt voor ABN Amro en MoneYou, Aegon en Knab, en de Volksbank-labels ASN Bank, RegioBank en SNS. Spaarders met tegoeden bij Delta Lloyd en Ohra vallen sinds de overname door Nationale-Nederlanden (1 januari 2018) onder de bankvergunning van Nationale-Nederlanden.

Buitenlandse banken

Enkele buitenlandse banken vallen onder het depositogarantiestelsel uit hun land van herkomst. Dit geldt voor Advanzia (Luxemburg), Argenta (België), BigBank (Estland), Euram Bank (Oostenrijk), Lloyds Bank (Verenigd Koninkrijk) en SolarisBank (Duitsland). Deze garantiestelsels zijn identiek aan het Europese stelsel en garanderen spaartegoeden tot €100.000 per rekeninghouder per bank.

Overstapservice

Helemaal overstappen naar een andere bank – met betaalrekening en al – kan natuurlijk ook, al heeft dat wel wat meer voeten in de aarde. Wel is er de Overstapservice, een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland, die veranderen van betaalrekening eenvoudiger maakt. Met de Overstapservice kun je betalingsverkeer van je ‘oude’ betaalrekening gedurende 13 maanden doorleiden naar een nieuwe of bestaande betaalrekening bij een ándere bank. Vraag de Overstapservice aan bij je nieuwe bank.

