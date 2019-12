Over onze test en dienstverlening

Wil je een spaarrekening openen? Wij helpen je om een spaarrekening te kiezen die het beste bij je past. Of het nu over een gewone spaarrekening, een jeugsspaarrekening of een depositorekening gaat.

Wat doen wij voor jou?

Iedereen heeft een mening, de Consumentenbond komt met de feiten. Ook als het gaat om het kiezen van de juiste spaar- en depositorekening. Op onze website staan 3 spaarvergelijkers, waar je gewone spaarrekeningen, jeugdspaarrekeningen en depositorekeningen kunt vergelijken op het rentetarief. De depositorekeningen zijn daarnaast voorzien van een testoordeel in de vorm van een rapportcijfer van 1 tot 10. Het doel is dat consumenten op basis van deze informatie de spaarrekening vinden die het beste aansluit bij de persoonlijke situatie.

100% Volledigheid

Wij streven naar 100% volledigheid. Dat wil zeggen dat alle aanbieders van particuliere spaarproducten in Nederland met een bankvergunning in principe zijn opgenomen in de vergelijker. Dit kunnen ook buitenlandse aanbieders zijn, die vallen onder buitenlands toezicht.

Hoe wij testen

Soorten spaarproducten

'Gewone' spaarrekeningen

Jeugdspaarrekeningen

Depositorekeningen

Bij het vergelijken van gewone spaarrekeningen letten we voornamelijk op de rente. Maar soms geldt een bepaald rentetarief alleen als jouw geld een bepaalde periode op de rekening blijft staan. Daarnaast kijken we naar de stabiliteit van het rentebeleid. Hiervoor gebruiken we onze eigen RenteScore.

Een hoge RenteScore betekent dat die spaarrekening vaak tot de gunstigste behoort. Een score van 0 geeft aan dat de rekening nooit tot de gunstigste heeft behoord. Geen score (aangegeven met een '-') wil zeggen dat de rekening nog niet lang genoeg op de markt is.

Bij depositorekeningen zijn naast de rente ook de voorwaarden van belang. Depositorekeningen beoordelen we op diverse aspecten. Deze hebben allemaal hun eigen gewicht gekregen. De test is onderverdeeld in 3 hoofdonderdelen. Deel 1 (faciliteiten) telt voor 40% mee in het eindoordeel. Vervroegd opnemen en verlenging tellen voor 40% respectievelijk 20% mee. De exacte weging is te zien in onderstaande tabellen.

Deze aspecten verwerken we in een testoordeel, dat loopt van rapportcijfer 1 tot en met 10.

1. Faciliteiten 40% Alleen via internet te zien 5% Keuze rentebetaling (maandelijks, kwartaal, (half)jaarlijks) 15% Rente uitbetaald op welke rekening? 25% Extra rekening verplicht bij aanbieder (spaar- of tegenrekening) 5% Minimum inleg 15% Bijstorten mogelijk (zonder nieuw contract) 10% Aantal keuzemogelijkheden in termijnen 15% Keuze voor 10 jaar rentevast mogelijk 5% Voordeel duurzaam sparen 5% Totaal 100% 2. Vervroegd opnemen 40% Mogelijk over het algemeen? 35% Boeteregeling? 35% Geen opnamekosten bij vervroegd opnemen 20% Rentekorting in deze gevallen? 10% Totaal 100% 3. Verlenging 20% Valt automatisch vrij bij einde looptijd 100% Totaal 100% Eindtotaal 100%

Ons advies

Kijk bij het kiezen van een depositorekening eerst naar de rente die je aanspreekt. De op onze website getoonde rentetarieven passen we dagelijks aan naar de actuele situatie. Ga vervolgens na welke rekeningen een hoog testoordeel hebben. Zo ben je verzekerd van een spaardeposito dat het beste bij je past.

Compleetheid vergelijkers

Onze vergelijkers hebben volledige marktdekking. Dat wil zeggen dat alle aanbieders van particuliere spaarproducten in Nederland met een bankvergunning zijn opgenomen in de vergelijker. Dit kunnen ook buitenlandse aanbieders zijn, die vallen onder buitenlands toezicht.

Let op: met het oog op de Brexit valt de Britse Lloyds Bank vanaf 25 maart 2019 onder het Duitse depositogarantiestelsel.

Op dit moment staan deze aanbieders in de vergelijker:

ABN Amro

Aegon Bank

ASN Bank

ASR Bank

Advanzia Bank (Lux)

Amsterdam Trade Bank

Anadolubank

Argenta Spaarbank (Bel)

Bigbank (Est) Brand New Day Centraal Beheer CKV Spaarbank (Bel)

Credit Europe Bank

DHB Bank Euram Bank (Oos) Evi van Lanschot GarantiBank ICBC Bank (Lux) Inbank (Est) ING Knab

LeasePlan Bank

Lloyds Bank (GB)

Moneyou

Nationale-Nederlanden Bank

NIBC Direct

Rabobank

RegioBank

Robeco Direct

SNS Bank Triodos Bank

Yapi Kredi Bank

Je kunt alleen spaarrekingen vergelijken met een maximale eerste inleg van €5000.

Banken waar je aan bepaalde vermogens- en/of inkomenseisen moet voldoen om er klant te mogen worden, nemen we niet mee in onze vergelijking. Dit zijn onder andere:

ABN Amro MeesPierson

Insinger Gilissen

Bank ten Cate & Cie

