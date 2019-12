Wat is een spaardeposito?

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank tegen een vooraf afgesproken periode en rente. Je kunt niet zomaar tussentijds geld opnemen en er is vaak een minimuminleg, maar je krijgt meestal méér rente dan bij een (kinder)spaarrekening.

Hoe werkt een deposito?

Met een spaardeposito of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank tegen een vooraf afgesproken rente en periode. Meestal krijg je bij een spaardeposito meer rente dan op een spaarrekening. Er zijn langetermijn spaardeposito's met een looptijd van 1 tot en met 20 jaar en kortetermijn spaardeposito's waarvan de looptijd korter is dan een jaar. De rente staat vast. Je bent dus verzekerd van een bepaalde renteopbrengst.

Tussentijdse opname

Gedurende de looptijd van het spaardeposito kun je niet bij je geld. Bij een aantal banken kun je in de tussentijd je geld dus niet opnemen. Bij andere banken moet je een boete betalen als je in de tussentijd geld opneemt. Veel banken maken wel uitzonderingen op deze regel als je het geld nodig hebt, bijvoorbeeld als je een huis gaat kopen, als je gaat samenwonen of trouwen of als de rekeninghouder overlijdt.

Contractrente-op-rente

Bij de meeste deposito’s wordt de rente periodiek uitgekeerd (op de tegenrekening). Het is beter als de rente wordt bijgeschreven op het deposito, want dan krijg je het rentepercentage van de depositorekening. Dit is zo bij Aegon, ASR, Centraal Beheer, Moneyou en de deposito's van de Oostenrijkse Euram Bank en de Duitse solarisBank, die worden aangeboden via BinckBank. Nóg beter vinden wij het als je kunt kiezen tussen bijschrijven of uitkeren. Dit is zo bij ASN Bank, Rabobank en SNS. ABN Amro heeft deze mogelijkheid met ingang van 1 januari 2020 afgeschaft.

ABN Amro verslechtert voorwaarden De Consumentenbond krijgt veel vragen van spaarders met een Spaar Deposito bij ABN Amro. Aanleiding is de verslechtering van de voorwaarden van deposito’s. Vanaf 1 januari 2020 kun je bij ABN Amro alleen nog deposito’s openen waarbij de rente standaard wordt uitgekeerd op de opgegeven tegenrekening. Het voor spaarders gunstige rente-op-rente is daardoor niet meer mogelijk. De bank biedt ook alleen nog maar deposito’s aan met een jaarlijkse rente-uitkering. Lopende deposito's Voor spaarders die op 1 januari 2020 al een Spaar Deposito hebben bij ABN Amro, verandert er weinig. Zij blijven tot het einde van de looptijd gewoon rente-op-rente ontvangen, als zij daarvoor gekozen hebben maandelijks. Wel kan het zijn dat ze tijdelijk niet bij kunnen storten, vanwege een inlegstop door de bank. En op een Spaar Deposito met maandrente of rente-op-rente kun je vanaf 1 januari 2020 helemaal geen nieuwe inleg meer doen. In de voorwaarden staat dat de bank deze eenzijdig mag wijzigen. Maar omdat het een wijziging in het nadeel van de klant is, mogen klanten - als ze het er niet mee eens zijn - hun saldo zonder kosten opnemen. In de praktijk valt het nadeel trouwens wel mee. ABN Amro vergoedt op haar deposito's momenteel 0,15% (looptijd 10 jaar) en 0,0% (5 jaar).

Eens gekozen, blijft gekozen

Heb je gekozen voor een deposito waar de rente wordt bijgeschreven maar wil je de rente tóch tussentijds opnemen, dan ben je in het beste geval opnamekosten kwijt. Maar er zijn ook deposito’s waarbij je tijdens de looptijd niet meer aan je geld kunt komen. Denk daar dus goed over na als je kiest voor een deposito!

Uitkering van de rente

De meeste banken keren de rente één keer per jaar uit. De Amsterdam Trade Bank (ATB) en Centraal Beheer doen dat maandelijks. Moneyou doet dat pas aan het einde van de looptijd. Dat geldt ook voor veel buitenlandse banken die hun deposito's via een bemiddelingsplatform aanbieden. Bij Yapi Kredi Bank kun je daarvoor kiezen, in ruil voor een hogere rente. Bij Rabobank, ASN Bank, RegioBank, SNS en Credit Europe Bank kun je zelf kiezen tussen uitkering per maand en per jaar. ABN Amro biedt deze keuze met ingang van 1 januari 2020 niet meer.

Minimuminleg

Bij veel banken moet je een minimumbedrag storten als je en spaardeposito wilt openen. Meestal is dat tussen de €250 en €2500 (bij Credit Europe Bank). Uitschieters zijn Amsterdam Trade Bank en Yapi Kredi Bank (beide €5000) en het Rabo Deposito (€10.000). Wil je maandelijk rente ontvangen, dan moet je bij ASN Bank, RegioBank en SNS minstens €5000 inleggen, bij Credit Europe Bank is dat zelfs €20.000. Bij Aegon, Anadolubank en Rabo DoelSparen heb je géén minimuminleg.

Automatische verlenging

Doorgaans valt het tegoed na de looptijd vrij op je tegenrekening. Maar let op: bij Credit Europe Bank en Yapi Kredi Bank wordt het deposito automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden, tenzij je zelf tijdig aangeeft dat het geld naar je tegenrekening moet worden overgemaakt.

Deposito vs. (kinder)spaarrekening

Een deposito levert vaak een hogere rente op dan een (kinder)spaarrekening. Maar er zitten ook beperkingen aan een deposito. We zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje:

De rente van een spaardeposito staat voor de hele looptijd vast, terwijl die op een (kinder)spaarrekening variabel is. Een wijziging in rente kan dan zowel positief als negatief uitpakken.

Bij deposito's staat het spaargeld gedurende de gekozen looptijd vast. Bij de meeste (kinder)spaarrekeningen kun je het spaargeld tussentijds opnemen.

Bij deposito's kun je kiezen uit diverse looptijden, bij kinderspaarrekeningen niet. Die lopen altijd tot de 18de verjaardag van je kind.

Bij een deposito is het niet mogelijk om geld bij te storten tijdens de looptijd, met uitzondering van ABN Amro (minimaal €500) en het Rabo DoelSparen. Een deposito is dan ook niet geschikt om steeds het zakgeld of verjaardagsgeld op te storten.

