Panasonic-tv kopen: tips

Wat voor tv’s verkoopt Panasonic?

Panasonic verkoopt televisies met een beelddiagonaal variërend van 24 inch (61 cm) tot wel 77 inch (196 cm). Heb je geen idee welk formaat jij moet kopen? Wij geven tips over hoe groot je televisie mag zijn.

Led en oled

Panasonic verkoopt lcd-led, ook wel led-tv genoemd, en oled-televisies. Oled zorgt er volgens Panasonic voor dat het zwartniveau ongekend is en kleuren zeer exact worden weergegeven. Bij de led televisies gebeurt dit via local dimming. Wat zijn de verschillen tussen lcd-led en oled?

Black Light Motion Rate

Black Light Motion Rate (BMR) is een techniek die Panasonic gebruikt om het beeld vloeiender te tonen. Een hogere 'BMR-waarde' moet volgens Panasonic er voor zorgen dat het beeld vloeiender oogt. Uit onze test blijkt dat een hogere BMR-waarde het beeld niet altijd vloeiender maakt.

Andere merken gebruiken weer eigen termen en beoordelingssystemen om de beeldkwaliteit aan te duiden. Dat maakt het vergelijken van dit soort getallen tussen merken lastig. Daarbij lijkt het vooral marketing gedreven om de (beeld)kwaliteit van een tv uit te drukken in een enkel getal. Lees meer over deze en andere termen die fabrikanten gebruiken.

Geteste Panasonic televisies

Hieronder zie je de meest recent geteste televisies van Panasonic. Ben je lid van de Consumentenbond en ingelogd? Dan zie je de Panasonic-tv's met het hoogste testoordeel. In onze vergelijker voor televisies vind je naast Panasonic ook andere merken tv's.

Smart-tv: My Home Screen

Bijna alle televisies die Panasonic verkoopt zijn smart-tv's. Het systeem dat Panasonic daarvoor gebruikt, noemen ze my Home Screen. Via dit besturingssysteem gebruik je de apps zoals Netflix en YouTube. Het heeft helaas niet alle belangrijke Nederlandse apps, zo ontbreken bijvoorbeeld de apps Spotify en RTL XL. Bekijk welke populaire apps er beschikbaar zijn.

Helaas heb je geen garantie dat deze apps ook op de lange termijn blijven werken. Zo zijn bij oudere televisies van Panasonic de apps van YouTube en de NPO verdwenen. Dat kan, na enige tijd, ook gebeuren bij de tv die je nu aanschaft. Houd er dus rekening mee dat apps kunnen verdwijnen.

De modellen

De Typenummers van de Panasonic televisies geven aan wat voor soort televisie het is. Alle typenummers beginnen met TX- gevolgd door de schermgrootte in inches. Daarna staan 2 of 3 letters die iets vertellen over het soort televisie, gevolgd door een aantal cijfers die de serie aanduiden.

Lees meer over wat het typenummer zegt over een tv.

S modellen

Dit geeft aan dat het een full hd televisie is, al zijn er ook nog een paar 32 inch tv's met een hd-ready scherm. Soms ontbreekt de S helemaal in de naam. De tv's zijn er in schermmaten van 32 tot 49 inch.

X modellen

Dit zijn de ultra hd-televisies van Panasonic. Het zijn ook allemaal smart-tv's. Deze led tv's zijn te vinden in beeldmaten van 40 tot 75 inch.

Z modellen

Met de Z geeft Panasonic aan dat het om een oled-tv gaat. Dit zijn de topmodellen van het merk: ze hebben allemaal een ultra hd oled-scherm en zijn voorzien van allerlei snufjes. Ze zijn te vinden in beeldmaten van 55 inch, 65 inch en 77 inch.

Geen levensduur getest

In onze test wordt de levensduur en bouwkwaliteit van Panasonic televisies niet meegenomen. Ons televisie merkenonderzoek uit 2017 liet zien dat ongeveer 4% van de ondervraagde consumenten wel eens problemen heeft gehad met zijn Panasonic tv.

Benieuwd hoe tevreden gebruikers zijn met hun Panasonic tv? Bekijk wat een goed merk televisie is.

Wil je weten wat we allemaal wel testen? Bekijk de video.