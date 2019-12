Prima oled-tv, niet de allerbeste

De Panasonic TX-55EZW954 kan zich prima meten met de oled-tv's van de concurrentie. De beeldkwaliteit is overtuigend en de tv scoort goed in onze lijst. Het is echter niet de allerbeste. We hebben betere beeldkwaliteit gezien en de bediening had beter gekund. Net als bij de andere 55 inch oled-tv’s betaal je er stevig voor; de tv heeft een prijskaartje van zo’n €3000.

Overtuigend beeld

De Panasonic TX-55EZW954 is een 55-inch tv met een overtuigend ultra-hd oledbeeldscherm. Het beeld is behoorlijk scherp en de kleuren zijn gebalanceerd. Al oogt het soms wel iets te warm en wat onnatuurlijk.

Het contrast is prima, zoals te verwachten bij een oled-tv. Het beeld laat een mooi diep zwart zien. Hetzelfde geldt voor de kijkhoek: het contrast en de kleuren verlopen maar weinig. Deze tv is zeker aan te raden als je met veel mensen tegelijk tv kijkt.

De tv kan daarnaast ook goed overweg met HDR-beeldmateriaal. Deze techiek komt goed uit de verf en heeft ook een echte meerwaarde met deze tv.

Pas het beeld aan

De beeldkwaliteit ‘uit de doos’ is niet de beste, zoals ook bij veel andere tv's het geval is. Pas daarom de beeldinstellingen zelf nog aan.

Veel andere reviewsites kiezen voor de cinema- of filmmodus bij het beoordelen van een tv. Wij maken in onze test juist gebruik van de normale beeldmodus en passen deze aan voor dagelijks gebruik. Dat biedt een goed compromis voor de beeldkwaliteit in verschillende lichtomstandigheden.

Zowel overdag als in de avond laat de tv een prima plaatje zien. Bekijk de Panasonic TX-55EZW954 productpagina voor de aangepaste instellingen.

Geluidkwaliteit

De geluidskwaliteit vergelijken we altijd met andere tv’s en deze Panasonic slaat daarbij geen gek figuur. De tv biedt een rijk geluid en vooral de lage tonen klinken goed. Perfect is het echter ook weer niet. Het geluid klinkt soms wat gonzend en dof.

Wil je een beter geluid uit je tv halen? Kies dan voor een apart geluidssysteem zoals een soundbar.

Tegelijk opnemen en kijken

Met een CI-module en een smartcard kun je zonder digitale decoder tv kijken. Dan hoef je geen extra kastje met extra afstandsbediening bij de tv te gebruiken.

De TX-55EZW954 is uitgerust met dubbele digitale tuners. Daardoor kun je tegelijk een zender kijken en een andere zender opnemen. Dat laatste kan door een losse harde schijf aan de daarvoor bestemde usb-poort van de tv te hangen. Je hebt wel 2 CI-modules en smartcards nodig, wat nog een extra investering is. Op die manier heb je geen los apparaat meer nodig om makkelijk programma's op te nemen.

Firefox OS

Panasonic maakt gebruik van Firefox OS als besturingssysteem voor de smart-tv's. Je hebt daarmee toegang tot de belangrijkste video-apps zoals Netflix, Youtube, NPO, Videoland en NL Ziet. RTL XL ontbreekt overigens nog wel en ook Facebook en Spotify vind je niet op deze tv.

Het Smart-menu is overzichtelijk vormgegeven en werkt op zich gemakkelijk en soepel. Al vinden we de Smart TV-omgevingen van Samsung en LG wel wat prettiger werken.

2 afstandsbedieningen

Panasonic levert 2 afstandsbedieningen mee: een grote ‘traditionele’ en een kleine ‘smart’ afstandsbediening. Met beide afstandsbedieningen kun je de TV prima bedienen, al is het soms een beetje wennen aan het touchpad van de kleine afstandsbediening. Het lichtknopje op de grote afstandsbediening is handig, zodat je ook in het ‘bijna’ donker nog gemakkelijk de knoppen kunt vinden.

Wil je nog een maat groter? Dan kun je de 65-inchversie aanschaffen voor maar liefst €5000.

