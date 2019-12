Blog: de zon als onuitputtelijke energiebron

Jaap Baarsma is voorzitter van Holland Solar, de Nederlandse brancheorganisatie voor onder andere leveranciers, fabrikanten, adviseurs en installateurs van zonne-energie.

De onuitputtelijke bron van energie

Wist u dat de hoeveelheid energie van de zon die jaarlijks op ons land valt 50 keer zoveel is als ons totale jaarlijkse gebruik aan energie? Met andere woorden: als we in staat zijn om 2% van deze energie effectief om te zetten in voor ons bruikbare energie (warmte, vervoer en elektriciteit) dan zouden we onze hele energiebehoefte kunnen dekken. Er blijft dan nog genoeg zonlicht over om onze planten te laten groeien, ons een gezonde kleur te geven en de natuurlijke systemen als wind en eb en vloed hun werk te laten doen en ons energie te leveren.

De hoeveelheid zonne-energie die de aarde jaarlijks bereikt, vergeleken met andere hernieuwbare bronnen en het wereldenergiegebruik. Rechts op de afbeelding de totale winbare voorraden van de eindige energiebronnen (van boven naar beneden: aardgas, aardolie, uranium -voor kernenergie- en kolen).

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn het vastgelegde ‘zonlicht’ van miljoenen jaren terug. De aarde heeft gedurende al die jaren een reservevoorraad energie aangelegd. Door deze te gebruiken produceren we grote hoeveelheden C02. Hierdoor stijgt de temperatuur op aarde en rijst de zeespiegel, met alle gevolgen van dien. We hebben ook zogenaamde ‘kort-cyclische’ processen waaruit we energie kunnen halen, bijvoorbeeld het stoken van hout, productie van ethanol uit gewassen of het winnen van olie uit algen.

Zolang we maar zorgen dat de capaciteit van dit proces intact blijft zijn dit prima vervangers voor fossiele brandstoffen. In de praktijk gebeurt dit echter maar ten dele. In andere gevallen concurreert het gebruik van gewassen voor energie met hoogwaardiger gebruik, zoals voor voedsel(productie) en ‘bio-based’ producten, zoals kleding of bioplastics.

Beter zonder omwegen de zon gebruiken

Het beste is om het zonlicht rechtstreeks te gebruiken voor onze energiebehoefte. We hebben daar al de benodigde technische middelen voor, zoals zonnecollectoren (zonneboilers) en zonnepanelen. De overheid ziet ook het belang van dit directe gebruik in en zet daar stimuleringsregelingen voor in, zoals de ISDE-subsidie, SDE+ en saldering van zonnestroom. Eigenlijk zou dat niet eens nodig moeten zijn. Horen we niet zelf onze verantwoordelijkheid te nemen om de aarde ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden?

Toch is het mooi meegenomen dat we in 5 tot 10 jaar onze investeringen in het gebruik van zonne-energie kunnen terugverdienen en daarna nog vele jaren kunnen profiteren van deze onuitputtelijke bron van energie.

Lees meer blogs in deze serie:

Ook interessant: