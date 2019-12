Eerste indruk|De snelheid van draadloos internet in huis kan tegenvallen, zeker in de kamers wat verder bij de wifizender vandaan. Devolo levert een setje extra wifizenders (steunzenders) voor een betere wifidekking in huis. Ze zijn gemakkelijk te installeren en werken goed, maar er hangt wel een stevig prijskaartje aan.

Devolo dLAN 500 WiFi: review

Met het bereik van de wifizender in huis (de draadloze router of modemrouter) wil het nogal eens tegenvallen, zeker in huizen met betonnen muren en/of meerdere etages. Wifinetwerken van de buren kunnen storen (interfereren) waardoor de performance nog verder inzakt, zeker wat verder bij je draadloze router vandaan.

Met de dLAN 500 WiFi introduceert producent Devolo een simpel te installeren oplossing voor een betere 'wifidekking' in huis. Ook niet-technische consumenten zijn in staat binnen 5 minuten de een of twee extra wifizenders uit de Devolodoos te installeren, in die kamers in huis waar wifi tot nu toe traag of afwezig is. Je betaalt wel een pittige €100 (1 wifisteunzender) of €150 (2 wifisteunzenders) om van sloom wifi in huis af te komen.

Eenvoudige installatie

De installatie is supersimpel. Uit de verpakking komen (in ons geval) drie adapters. De grootste is het basisstation van Devolo: de dLAN 500-duo. Je plugt een meegeleverde netwerkkabel achterin dit basisstation en de andere kant van de kabel steek je achterin je eigen (modem)router.

Het basisstation nog even in een stopcontact drukken en je bent al bijna klaar.

In iedere kamer waar je een stevig wifisignaal wenst, plug je een van de andere adapters uit de Devolo-doos (dit zijn dus de draadloze zenders) in het stopcontact (zie de foto hiernaast). Het apparaatje meldt zichzelf aan bij het basisstation; je hoeft er niets voor te doen.

Iedere adapter levert een normaal wireless netwerk (wifi volgens de N-standaard). Daar kun je met je laptops, tablets, smartphones, et cetera, op inloggen. Het verkeer is standaard versleuteld volgens de courante WPA2-standaard; de wifisleutel die je moet invoeren staat op een sticker op de adapter.

Homeplug-standaard

Het draadloze netwerkverkeer (dus ook internetverkeer) uit de adapter wordt via het stopcontact over het elektriciteitsnet in huis naar je router geleid. Deze zogeheten is al jaren een stabiele standaard en haalt ook in de praktijk een behoorlijke snelheid: richting de 80 megabit per seconde (mbps). Die snelheid haal je als je de adapter met een ethernetkabel aan de pc verbindt; iets wat ook mogelijk is met deze Devolo kit, omdat iedere wifizender óók een ethernetaansluiting heeft aan de onderzijde (zie foto).

Via het wifinetwerkje uit de adapter zul je een flink lagere snelheid halen: zo'n 20 à 30 Mbps. Dat ligt niet aan Devolo maar is de beperking van de wifi-N-standaard. Het wifi vanuit de Devolo adapter is snel en stabiel genoeg om een Youtubevideo in een hoge resolutie te kijken op de laptop en tegelijk digitaal tv te kijken met de Ziggo TV app op de iPad.

App besturing

In principe hoef je na de hiervoor beschreven installatie niets meer te doen en kun je de grotere 'wifi-bubble' in huis benutten; met flink hoge internetsnelheden. Met de gratis app dLAN Cockpit van Devolo (voor Android en iOS) kun je eventueel ook de meer geavanceerde instellingen van de adapters regelen. Je kunt de Devolo Cockpit software ook als een programma voor Windows of Mac downloaden. Wat kun je zoal met Cockpit?

Je kunt met Cockpit meerdere Devolo adapters dezelfde netwerknaam en -sleutel geven, zodat bij het wandelen door je huis en het wisselen van draadloos netwerk de computer of telefoon niet steeds opnieuw hoeft in te loggen. Met een beetje handigheid regel je dat de adapters dezelfde netwerknaam en wachtwoord krijgen als je eigen netwerkrouter.

Voor meer veiligheid zou je via Cockpit kunnen opgeven dat alleen bepaalde apparaten (met bepaalde hardware-adressen) op het draadloze netwerk kunnen inloggen.

Met de Cockpit-app of -software kun je instellen dat een of meerdere wifizenders na een x-aantal minuten gebruik automatisch stoppen, denk aan de wifizender in de kinderkamer. Helaas kun je geen tijdstip opgeven zoals een 'stop' om 21.00 uur doordeweeks en om 22.00 uur in het weekend, bijvoorbeeld.

Conclusie

De Devolo dLAN 500 WiFi zou wel eens de missing link kunnen zijn waar veel consumenten op zitten te wachten: een betere draadloze internetverbinding, ook op zolder en in de slaapkamer. Een nadeel is de stevige prijs. Maar daar staat installatiegemak en flexibiliteit tegenover: je plugt een adapter in een stopcontact dáár waar je wifi wilt en klaar is Kees.

Update: Powerline-adapters met wifi getest

Ben je benieuwd naar de andere powerline-adapters? En wil je weten hoe goed de Devolo dLAN 500 is vergeleken met adapters van andere merken? Bezoek dan ons dossier "Wifi home-plugs".

Wat is de Devolo dLAN 500 WiFi?

De Devolo dLAN 500 WiFi is een oplossing om een betere 'wifidekking' te geven in een woning.

Extra netwerken

De oplossing bestaat uit een of meerdere wifizenders die extra netwerken in de lucht brengen. Deze netwerken vullen namelijk het draadloze netwerk uit de draadloze (modem)router aan. De Devolo wifi-adapters mogen overigens niet te dicht in de buurt van de draadloze router worden geplaatst, om storende interferentie te voorkomen.

Plaatsing van de Devolo

Plaatsing van de Devolo adapters is supersimpel: je drukt ze in een 220V-stopcontact en klaar. Communicatie met het Devolo basisstation (die je aan de router verbindt met een kabel) gaat over het elektriciteitsnet in huis.

In principe is deze powerline/homeplug techniek probleemloos. Alleen lampdimmers of slechte bedrading kunnen roet in het eten gooien.