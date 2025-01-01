Internetprijscheck

Je internetprovider verhoogt je maandbedrag bijna elk jaar. Vaak via een inflatiecorrectie. Daardoor betaal je als trouwe klant steeds meer. Deze rekentool rekent tot 6 jaar terug. Bereken hoeveel je prijs is gestegen. Zo weet je of het tijd is om je abonnement te vergelijken.
Als je niets doet, loopt je maandbedrag door jaarlijkse verhogingen steeds verder op. Overstappers krijgen vaak korting en betalen daarna een lager maandbedrag. Vergelijk actuele prijzen en aanbiedingen en check wat je kunt besparen.
We gebruiken de jaarlijkse inflatiecorrecties van je provider. De uitkomst is een schatting. Je prijs kan afwijken door je abonnement, kortingen of eerdere wijzigingen.
Bekijk of jij kunt besparen op je maandelijkse kosten voor internet.