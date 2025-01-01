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Internetprijscheck

Je internetprovider verhoogt je maandbedrag bijna elk jaar. Vaak via een inflatiecorrectie. Daardoor betaal je als trouwe klant steeds meer. Deze rekentool rekent tot 6 jaar terug. Bereken hoeveel je prijs is gestegen. Zo weet je of het tijd is om je abonnement te vergelijken. 

Hoe werkt het?

Vul het maandbedrag in voor internet en tv, zonder (welkomst)korting. Tel vaste telefonie en betaalde extra diensten niet mee. Denk daarbij aan Netflix, Spotify, ESPN Compleet of een tv-opnamefunctie.

Resultaat

Als trouwe klant betaal je steeds meer:

Je betaalt nu:€ 0,-
Je betaalde eerst:€ 0,-
Prijsstijging door inflatiecorrectie:
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Overstappen loont

Als je niets doet, loopt je maandbedrag door jaarlijkse verhogingen steeds verder op. Overstappers krijgen vaak korting en betalen daarna een lager maandbedrag. Vergelijk actuele prijzen en aanbiedingen en check wat je kunt besparen.

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Disclaimer

We gebruiken de jaarlijkse inflatiecorrecties van je provider. De uitkomst is een schatting. Je prijs kan afwijken door je abonnement, kortingen of eerdere wijzigingen.

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