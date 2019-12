CV-inregelkit: review

In de meeste huizen, ook bij nieuwbouw, is de cv-installatie niet goed afgesteld. Goed afstellen kan 10-20% gas besparen; ofwel jaarlijks al snel €100. Het precieze bedrag is afhankelijk van het soort woning, isolatie en gebruikspatroon. Het afstellen kan bij installatie van een nieuwe cv-ketel gebeuren, maar ook achteraf. Het kost een paar honderd euro als je het door een vakkundige bedrijf laat doen, maar het verdient zichzelf meestal snel terug. Sinds kort kun je ook zelf aan de slag met de doe-het-zelf-kit van cv-inregelen.nl. Het pakket met handboek, een infraroodthermometer en andere benodigdheden kost een stuk minder dan wanneer je het inregelen laat doen; de kit kost €85 inclusief verzendkosten.

Conclusie

Al met al is het goed afstellen van je cv-installatie voor de klusser waarschijnlijk een leuk en haalbaar karwei. Voor iemand met twee linker handen of weinig technische kennis is inschakelen van een professional toch aan te raden.

Het exacte resultaat zal verschillen per situatue. In ons testhuis bleek de optimale afstelling vinden lastig. In de meeste huizen zal waarschijnlijk een besparing op de gasrekening worden gerealiseerd. Uitgaande van een situatie waarbij de installatie helemaal niet is ingeregeld, kun je al snel €100 op jaarbasis besparen.

Is je cv-installatie niet ingeregeld, dan is de vraag eigenlijk niet óf dit alsnog moet gebeuren, maar of je het zelf doet of dat je er een vakman bijhaalt.

Comfortverhoging

Behalve een besparing op de gasrekening kan het instellen van je cv-installatie via je radiatoren - het waterzijdig inregelen - ook zorgen voor een toename van comfort. De warmteverdeling tussen de radiatoren in verschillende ruimtes wordt ermee in balans gebracht. Dit zorgt ervoor dat er geen kamers te koud of te warm zijn ten opzichte van de rest, omdat de radiator(en) in die kamer(s) respectievelijk te weinig of te veel warmte afgeven.

Aan de slag

In onze testsituatie bleek het complete handboek van 90 pagina's doornemen niet nodig; een groot deel gaat over specifieke gevallen zoals vloerverwarming of bij niet-standaard radiatoren. Je begint met het ontluchten en bijvullen van de cv-installatie. Dan volgt een punt waarop al flink bespaard kan worden in sommige huishoudens: het goed instellen van de cv-ketel zelf. Vaak staat het vermogen van de ketel en de temperatuur van het verwarmingswater te hoog ingesteld. Als een ketel op een lager vermogen brandt, werkt hij efficiënter. Als de temperatuur van het cv-water te hoog staat ingesteld, kan het zelfs zo zijn dat het hoogrendementsdeel van de cv-ketel (ofwel een HR-ketel) niet werkt. Pas als het water dat retour komt van de radiatoren onder de 58,6 graden is, levert een ketel hoog rendement door waterdamp te condenseren. In veel huizen staat de cv-watertemperatuur op 80 graden ingesteld, waardoor het water - als het door de radiatoren is geweest - nog boven de 58,6 graden is. Ook in het huis waar we testten was dit het geval.

Waterzijdig inregelen

De crux van het waterzijdig inregelen is het vergelijken van de temperatuur van het water dat de radiatoren in en uit gaat. Dit meet je met de infraroodthermometer en bleek niet zo heel makkelijk. Een paar cm meer naar links of rechts meten leverde soms flink andere waarden op. Ook zorgde het zo zuinig mogelijk afstellen in eerste instantie voor een ruisend geluid in de leidingen. Pas door iets minder optimaal afstellen verdween dat. Al met al leverde het een zuinigere cv op, maar helemaal ideaal inregelen lukte in ons geval niet. De exacte resultaten zullen per woning en cv-installatie verschillen. Maar aangezien in de meeste woningen de cv-installatie helemaal niet is ingeregeld.

Niet in een uurtje klaar

Met het hele proces van instellen, meten en bijstellen ben je heel wat uurtjes zoet. Als je de complete procedure doorloopt, inclusief het instellen van de cv-ketel en bijvullen van de radiatoren ben je voor een huis met 3 radiatoren al snel een paar uur kwijt. Bij een groter huis met bijvoorbeeld 10 radiatoren ben je zo een hele middag bezig.

Waarom niet standaard?

Als het waterzijdig inregelen zo veel besparing op kan leveren, dan is een logische vraag waarom dit dan niet altijd gebeurt bij de installatie van een cv-ketel. De installateur heeft er zelf geen direct profijt van. Het kost hem tijd en als hij die in rekening brengt is hij bang om als te duur versleten te worden in vergelijking met andere installateurs. Kortom, de meeste installateurs regelen standaard niet in bij het plaatsen/vervangen van een cv-ketel, tenzij je er om vraagt. Daarnaast zijn er ook genoeg installateurs die domweg de expertise niet hebben. Niet alleen uit veiligheidsoverwegingen is het dus een goed idee een cv-ketel te laten vervangen door een bij (brancheorganisatie) Uneto-VNI aangesloten bedrijf, ook wat betreft waterzijdig inregelen zit hier meer kennis, als je niet zelf met de inregelkit aan de slag wilt of kunt.

CV-inregelkit: wat is het?

Je kunt gas besparen en het comfort van je cv-installatie verhogen door deze goed af te stellen. Dit zogenoemde waterzijdig inregelen kan nu ook zelf met de cv-inregelkit van cv-inregelen.nl.

De kit is geschikt voor de meeste huizen, namelijk bij:

Radiatoren met cv-ketel;

Radiatoren en vloerverwarming met cv-ketel;

Radiatoren met stads- of blokverwarming.

Voetventielen handig

Waterzijdig inregelen werkt het makkelijkst en het best als de radiatoren over zogenoemde voetventielen beschikken. Hiermee kan de retourleiding, die het water weer terug naar de cv-ketel voert, worden geknepen of juist verder worden opgezet. Zonder voetventielen kan inregelen meestal door het binnenwerk in de radiatorkranen te verstellen. Dit is echter niet zo nauwkeurig.

Als je radiatoren vervangt en je hebt nog geen voetventielen, laat die dan meteen mee installeren.

CV-inregelkit inhoud

Infraroodthermometer om de temperatuur van radiatoren op verschillende plaatsen te meten;

Kleine thermometers om temperatuur leidingen bij cv-ketel in de gaten te houden;

Handboek met informatie over hoe het comfort en zuinigheid van je cv-installatie te verbeteren. Een belangrijkste punt hierbij is waterzijdig inregelen (afstellen via je radiatoren), maar bijvoorbeeld ook tips over het beter instellen van je cv-ketel;

Kleine accessoires zoals kraanlabels en ontluchtingssleuteltje.

Wat heb je zelf nodig

Inbussleutel als je radiatoren over voetventielen beschikken (meest voorkomend);

Speciale sleutels als het waterzijdig inregelen van je cv-installatie via het binnenwerk van de radiatorkranen moet. Deze sleutels zijn ook mee te bestellen op cv-inregelen.nl.

Een paar uur tot een halve dag aan tijd, afhankelijk van het aantal in te stellen radiatoren.

