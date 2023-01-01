BourginiKitchen Chef Compact 4.5L Black 22.5031.00.00
- Productgroep: Keukenmachine
- Inhoud kom tot rand: 4,5 l
- Vermogen: 1000 watt
Onbekend
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Voedsel bereiden
Gebruiksgemak
Geluid
Degelijkheid
Energiegebruik standby-stand
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Bourgini Kitchen Chef Compact 4.5L Black 22.5031.00.00 is een zwarte keukenmachine met een rvs mengkom. In de grote kom past tot de rand 4,5 liter. Deze lichtgewicht keukenmachine weegt 3,2 kg. Het snoer is met 104 cm vrij kort. De zuignapvoeten zorgen ervoor dat het apparaat stevig op het aanrecht blijft staan. Komt met een ballongarde. Dit product is verkrijgbaar in meerdere kleuren.
Samenvatting
- Productgroep
- Keukenmachine
- Inhoud kom tot rand
- 4,5 l
- Vermogen
- 1000 watt
- Afmetingen (hxbxd)
- 27x34x27 cm
- EAN (artikelnummer)
- 8719979274252