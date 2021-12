Wintersport en vaccinatie-eisen

In Oostenrijk kun je vanaf 3 januari horeca en skigebieden niet meer in met 1 Janssen-vaccinatie. Ook geldt in Oostenrijk vanaf 1 februari volgend jaar een nationale vaccinatieplicht .

Wat kun je doen als je door aangescherpte (vaccinatie-)eisen niet meer op reis kunt of niet volwaardig van je vakantie kunt genieten?

Informatie over je reis

Reisorganisaties moeten reizigers wijzen op belangrijke actuele informatie over je geboekte reis. Net als op je rechten als reiziger en (financiële) risico’s van een geboekte pakketreis. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR zijn reizigers zelf verantwoordelijk voor de juiste documenten voor de bestemming. Je moet zelf uitzoeken wat de regels zijn en of je hieraan voldoet. Vraag dit ook na via de reisorganisatie.

Vergoeding reisorganisatie

Als de reisorganisatie of touroperator de reis niet kan uitvoeren, zal deze de reis annuleren. Bijvoorbeeld als de reisbestemming Nederlanders niet toelaat. Als het gaat om verplichte vaccinatie voor reizigers, dan kunnen eventuele onkosten op jouw bordje worden gelegd.

Vraag in zo’n geval je reisorganisatie om een oplossing (uit coulance), zoals omboeken. De ene pakketreisaanbieder is veel flexibeler dan de andere. Bij code oranje staan een aantal reisorganisaties bijvoorbeeld gratis annuleren toe, zoals Sunweb en Corendon. Code oranje geldt als er ernstige inreisbeperkingen zijn, zoals bij een lockdown.

Dekking annuleringsverzekering

Kom je het land niet in vanwege vaccinatie-eisen? Dan kun je de onkosten meestal niet claimen op de reis- en annuleringsverzekering. Volgens het Verbond van Verzekeraars gaat het om een inreisbeperking. Die is meestal niet verzekerd. Check dit bij je eigen verzekeraar. Soms is er bijvoorbeeld wel dekking als je op doktersadvies niet gevaccineerd bent terwijl dit voor de reis verplicht is.

Uitgebreide (allrisk) verzekering

Een uitgebreide (allrisk) annuleringsverzekering dekt soms meer. Voorwaarde is dan wel dat je de reis boekte vóórdat het land van bestemming een vaccinatiebewijs verplicht stelde.

Zo dekken de annuleringsverzekeringen van ANWB en Unigarant annuleren als je een land niet inkomt vanwege vaccinatie-eisen. Namelijk als je geen volledige vaccinatie of niet de ‘juiste’ vereiste vaccinatie hebt.

De Europeesche standaard annuleringsverzekering dekt alleen als je de vereiste inenting niet hebt om medische redenen. De Europeesche Allrisk annuleringsdekking dekt annuleren als je de verplichte vaccinatie ‘buiten je schuld’ niet hebt.

Check maatregelen per land

Ga voor je reis de actuele ontwikkelingen en maatregelen vooraf na via Nederlandwereldwijd.nl. Download ook de app van Buitenlandse Zaken, zodat je ook onderweg op de hoogte blijft.