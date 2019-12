1e indruk Gear 4 Wireless Charger Powerpad

Wat is de Gear 4 Wireless Charger Powerpad?

Wat een gedoe altijd hè: elke dag dat kabeltje in je iPhone steken? Een cradle- of dock- basisstation voor de smartphone maakt het leven al een stuk eenvoudiger, maar het kan nóg makkelijker. Met deze draadloze lader, die werkt met inductiestroomtechnologie, leg je je iPhone simpelweg op een 'matje' en hij begint vanzelf op te laden. Geen stekkers, snoeren of contactjes; helemaal niets. Gewoon je iPhone op deze gadget leggen en het laden begint.

Is het werkelijk zo simpel? Lees onze bevindingen nadat we een tijdje met het apparaat hebben gewerkt.

Onze bevindingen met draadloos laden

In het doosje van de Gear 4 Wireless Charger Powerpad vinden wij een zwart iPhonehoesje, een laadblad, een netvoeding en een kleine handleiding. In de praktijk heb je de laatste niet nodig.

Wie al een hoesje om zijn iPhone had zitten, zal daar afscheid van moeten nemen en hem in moeten ruilen voor de bijgeleverde hoes die nodig is voor het laadproces. De hoes is wel iets dikker dan de gemiddelde case en voelt goed en degelijk aan.

In de binnenkant van de hoes zit een connector waar je de telefoon mee verbindt. Helaas is die aansluiting nu dus niet meer toegankelijk voor andere taken dan laden. Wil je je telefoon synchroniseren met iTunes en heb je de datakabel nodig, dan moet je de laadhoes verwijderen. De andere knoppen aan de zijkanten zijn gelukkig wel bereikbaar.

Simpel

De rest van het aansluiten gaat simpel. Voedingsadapter in het stopcontact en het stekkertje in het enige vrije gaatje en daar ligt je lader. Voorzie je iPhone van het laadhoesje en leg hem op het laadblad en een blauw lampje vertelt je dat er contact is. Even later verschijnt het 'laadsymbool' op je iPhone en hoor je de welbekende 'ploink'. Het laden is begonnen.

Minder prettig is het hoogtonige tikkende piepje dat je hoort tijden het laden. Ook als de accu van de telefoon vol is, blijf je dat horen (zij het met een lagere frequentie).

Het hoesje voelt goed en stevig aan het laat zich makkelijk bevestigen. Het is wel fors groter dan de meeste hoesjes. Logisch want het laadmechanisme zit ook ingebouwd. Neemt niet weg dat de oppervlakte van je iPhone bijna met 75% toeneemt als je dit hoesje installeert.

Stroomverbruik

Natuurlijk hebben we het ding even aan de stroommeter gehangen. We hebben twee keer getest met een Apple iPhone 3gs en dit afgezet tegen de standaardlader.

Wanneer we de iPhone opladen met de standaardlader verbruikt die ongeveer 5,5 watt. De Gear4 heeft 6 watt nodig om zijn werk te doen. Helaas duurt het ruim 50% langer om de telefoon op te laden met de Gear4. Waar de standaard lader ongeveer elke minuut 1% capaciteitstoename realiseert, heeft de Gear4 hier meer dan anderhalve minuut voor nodig.

Utopie

Op een dag heeft elk draagbaar apparaat met een kleine accu een ingebouwde inductiebatterij en heb je her en der in huis, in de trein en in elke hotelkamer, laadmatjes liggen om de elektronica op te leggen. Nooit meer stekkers en losse laders nodig, heerlijk. Voorlopig blijft dit vast een utopie. Want het doorvoeren van een standaard duurt jaren. Besef hoe lang het duurde voordat telefoonfabrikanten gezamenlijk besloten een usb 2.0-aansluiting op hun toestellen te monteren.

Conclusie

Deze draadloze laadtechnologie heeft potentie en het is goed te zien dat de eerste toepassingen de consumentenmarkt opkomen. Toch staat de techniek nog in de kinderschoenen en levert voor de consument weinig toegevoegde waarde. Het zou bijvoorbeeld moeten werken voor al je oplaadbare mobiele apparaten en niet alleen voor je iPhone. Verder zouden je apparaten de laadtechniek standaard moeten ondersteunen, zonder dikmakend hoesje. Het hoge gepiep van deze inductielader is ook een flinke afknapper. Vrijwel iedereen is beter af met een simpel 'dockje' (een basisstation), of gewoon de good old stekker.

Pluspunten:

Supermakkelijk, kind kan de was doen;

lader ziet er elegant en fancy uit;

gevoel van magie als je iPhone draadloos wordt opgeladen.

Minpunten: