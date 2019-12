Eerste indruk|LG presenteert de eerste 3D telefoon zonder bril. Je kunt er 3D foto's en filmpjes mee opnemen en afspelen en je kunt er ook mee 3D-gamen. De LG Optimus 3D wordt vanaf juni verkocht. De Consumentenbond had hem alvast in handen tijdens het Mobile World Congress in Barcelona.

Preview LG Optimus 3D

LG presenteerde op het Mobile World Congress in Barcelona de eerste 3D telefoon zonder bril. Je kunt er 3D foto's en filmpjes mee opnemen en afspelen en je kunt er ook mee 3D-gamen.

Het toestel is vanaf juni te koop, maar de Consumentenbond had hem al even in handen. Een preview.

Twee camera's

De LG Optimus 3D heeft twee 5 megapixel camera's. Foto's en filmpjes kun je delen via YouTube of je kunt ze via micro-HDMI op elke 3D televisie afspelen. 2D filmpjes kun je opnemen in maximaal 1080p en 3D filmpjes in maximaal 720p.

3D-spelletjes

LG levert standaard drie 3D-spelletjes mee met deze telefoon. We probeerden ze op het Mobile World Congress in Barcelona even uit op een demotoestel. 3D is nogal zwaar voor een mobiele telefoon, en daarom is de LG Optimus 3D ook uitgerust met een flinke processor en speciale technologie om snelheidswinst te halen bij het rekenen aan de relatief zware 3D-games.

3D-effect

Voor een goede 3D ervaring moet je zorgen dat je het toestel recht voor je hebt. Als je over de schouders van iemand anders meekijkt, dan krijg je van het 3D effect weinig mee. Je ziet dan vooral onscherpe beelden. We krijgen de indruk dat de 3D technologie toch nog net iets te zwaar is voor dit toestel, want het 3D gedeelte reageert vaak traag. Dat kan er natuurlijk ook aan liggen dat het nog maar een demomodel was.

Besturingssysteem

Het toestel wordt geleverd met Android 2.2 en zal later dit jaar worden geupdate naar Android 2.3.

Snelle conclusie

Bewegingen in het beeld komen op 3D aardig over. Toch zie je bij flinke bewegingen in het beeld wel behoorlijk wat "pixels". Het gamen kost onze ogen veel energie. Na een paar minuten gamen zijn we behoorlijk dol. De introductie van 3D zonder bril op een telefoon vinden we erg leuk, maar er moet ten opzichte van dit demomodel nog wel wat verbeteren.

