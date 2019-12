Samsung Wave: eerste indruk

Wat is de Samsung Wave?

De Samsung Wave- GT-S8500 is de eerste smartphone met het mobiele besturingssysteem Samsung Bada. We geven een eerste indruk van dit toestel met Bada.

Algemene specificaties

Type telefoon: touchscreen (‘capacitief’);

Afmetingen (lxbxd): 118 x 56 x 10,9 mm;

Gewicht (gram): 118 gram;

Intern Geheugen: 2 GB;

Extern Geheugen: MicroSD, tot 32GB.

Verbindingen

Frequenties: GSM 850/900/1800/1900 MHz;

GPRS/EDGE (klasse): 12/Ja;

Wi-Fi: 802.11 b/g/n;

Bluetooth: Ja, 3.0;

GPS-navigatie: Ja;

USB PC-synchronisatie: Ja;

Micro USB v2.0;

Java(-versie): MIDP 2.1.

Berichten

SMS/MMS: Ja/Ja;

E-mail: Ja, POP3/IMAP4/SMTP;

T9-invoer: Ja.

Camera

Resolutie camera: 5 megapixels;

Flitser: Ja, dubbele LED-flits;

Autofocus: Ja;

Zoom: Digitale Zoom x4;

Videocamera: Ja, HD video-opname.

Audio / Video

MP3: Ja;

Beltoon: MP3;

Muziekbibliotheek: ja;

Muziekherkenning: Ja;

FM-radio: Ja;

Headset: 3,5mm headset aansluiting.

Internet

Browser: Dolfin Browser 2.0.

Organizer

Kalender: Ja;

Notities: Ja;

Alarm: Ja.

Overige Functies

Socialhub;

Apps.

De Samsung Wave in de praktijk

De Samsung Wave is een smartphone en volgens Samsung zelfs “The Smarterphone”. Aan de geavanceerde functies en specificaties zal het niet liggen. De Wave heeft een 'Super amoled'-scherm (dat beter moet presteren), 5 megapixel-camera, ook kun je opnemen en afspelen in HD-kwaliteit.

Widgets en Apps

Het toestel heeft 'widgets' (kleine desktop-applicaties), die standaard op 3 schermen getoond worden en 'apps' (ook standaard op 3 schermen) à la de iPhone. Het toestel doet denken aan toestellen als de iPhone, de HTC Desire en de Google Nexus One. In vergelijking met de iPhone is de Wave (ongeveer) even lang, maar iets minder breed.

Er zitten 3 knoppen aan de voorkant onderaan het toestel. De linker menutoets gaat naar telefoon(functies), de middelste naar het menu van de apps en de rechter weer naar terugstand hoofdmenu, de widgets met de (standaard)mogelijkheden tot bellen, je contacten en berichten (sms'en).

Als het toestel ‘uitgaat’ moet je eerst aan de rechterzijkant een knopje indrukken en ‘vegen’ over het scherm om weer je dingen te kunnen doen. Dit is net als bij de iPhone en werkt ook net zo soepel. Bij de 3 standaard schermen van de apps kun je ‘doorvegen’; na 3 ga je weer verder naar 1 (dit is niet bij de widgets en ook niet bij de foto’s).

Het scherm is heel erg helder en scherp. 'Super Amoled' doet zijn naam eer aan. Voorbeeld foto’s voor achtergrond zijn misschien net iets te fel. Bij zelfgemaakte foto’s is dit niet het geval.

Grappig is als je apps downloadt, bijvoorbeeld een e-book, het icoontje leuk wordt geanimeerd. Het lijkt als het ware alsof het water stijgt, tot het icoontje ‘vol’ is.

Bada

Het besturingssysteem is Bada is een door Samsung zelf ontwikkeld systeem. Bada richt zich op de consument “voor wie alles draait om persoonlijke contacten en sociale netwerken”.

Bada op de Samsung Wave zorgt ervoor dat een menuutje bovenin het scherm verschijnt als je op het brede '='-teken tikt. Deze uitschuifbalk lijkt op de uitschuifbare meldingenbalk van Android (Googles mobiele besturingssysteem). In dat menuutje staan recente meldingen, maar je kunt er ook direct wifi, Bluetooth en geluidsprofielen inschakelen en uitschakelen.

Multitasking en multitouch is mogelijk en werkt in principe prima. Alleen browsen en de camera tegelijk gebruiken, lukte ons niet. Tijdens muziek luisteren en internetten kan je makkelijk naar een overzicht van al je activiteiten (en widgets) door iets langer om de menu (midden) toets te drukken. Je switcht zo weer terug naar de muziekspeler. Twee maal drukken op dezelfde menu toets zorgt ervoor dat de zoekfunctie binnen de telefoon (of naar keuze op zoeken op internet) wordt geactiveerd.

Touchscreen

Het touchscreen werkt fijn; eenzelfde intuïtief bedieninggemak als bij de iPhone. Bij het schrijven van berichten komt een qwerty-toetsenbord op het touchscreen tevoorschijn. Je kunt ook kiezen voor een ‘gewoon’ toetsenbord (als toetsen op het touchscreen) of handschriftherkenning. Dit vergt enige inspanning van de gebruiker; het toestel reageert wel goed, maar een niet volledige ‘ronde’ a wordt nog wel eens een s; met je vinger schrijven is lastiger dan met een pennetje (dat is overigens niet mogelijk bij deze telefoon).

Het scherm kantelt mee als je de telefoon in liggende positie houdt. Dit gebeurt/kan overigens niet in alle functies. Als je bijvoorbeeld de snelstartgids opstart of de camera wilt gebruiken, is dat alleen in liggende positie mogelijk (je kunt natuurlijk wel ‘staande’ foto’s maken). Het lijkt overigens wel dat hoe langer je speelt met de Wave hoe minder soepel het touchscreen werkt (dit ondanks de anti-vlek technologie).

Camera

Het bedienen van de camera en videocamera gaat via 1 simpele knop aan de zijkant van het toestel. De verschillende instellingen zijn als icoon op het touchscreen te bedienen. Een foto nemen of de opname starten gaat via dezelfde knop aan de zijkant van het toestel. Een beetje jammer is dat je je toestel wel in liggend formaat moet houden voor die verschillende icoontjes.

De kwaliteit van de camera is goed, de foto’s en filmpjes zijn scherp. Bij inzoomen gaat er wel iets van kwaliteit verloren. Als je bij nacht/avond met flits een foto neemt. wordt het resultaat ook wat onscherper.

Verder zijn eenLED-flitser en autofocus aanwezig. Ook zijn er vele fotostanden (bijvoorbeeld 'smile') en scène-modussen (bijvoorbeeld sport) mogelijk.

Muziekspeler

Het toestel heeft een 3,5 mm-headsetaansluiting. Als de muziek aan staat en je de headset erin plugt, gaat de muziek verder ‘in’ de oordopjes. De kwaliteit van de muziek is in orde. FM-radio luisteren gaat ook naar behoren.

Internet en email

Internet gaat met 3G redelijk snel en inzoomen/uitzoomen verloopt soepel. Via de app ‘internet’ kun je het internet op. Een van de (standaard)widgets houdt de meest bezochte webpagina’s bij; vanaf hier kun je dus ook direct het internet op. De Samsung-apps kunnen de aantallen van de iPhone-apps en Android-markt bij lange na niet evenaren; we vinden er slechts een kleine 300; gratis en betaalde.

Samsung heeft echter wel al een grote markt in handen qua mobiele telefoons, dus een groot potentieel met Bada als het gaat om het implementeren op meerdere telefoons. De kans is groot dat het app-landschap dan ook flink gaat groeien. Maar voor dit moment is het magertjes.

Je kunt verschillende email-accounts instellen. Gmail en Hotmail zijn snel startklaar. Hotmail geeft nog aan dat je voor de mobiele versie je het beste een sms kunt sturen; je krijgt dan (per sms) een link met eenmaal daarop de (meer) gebruikelijke interface van Windows Live. Verzenden en ontvangen van email is overzichtelijk en gaat prima.

SocialHub is een 'app' die ervoor zorgt dat je in 1 overzicht bij je (sms-)berichten, je sociale netwerksite en e-mail-account komt. Je kunt vanaf hier al die zaken tegelijk benaderen. Vanuit de SocialHub (als je online bent), kun je ook chatten. (Sms) berichten vind je op verschillende plaatsen terug; standaard op het hoofdscherm, onder het brede '='-teken indien er een nieuw bericht is en bij SocialHub.

GPS en kaart

Via de 'app' Navigatie ga je naar route 66 kaarten. Een 30 dagen-proefversie zit in het pakket. Je moet wel eerst de voorwaarden accepteren voor je verder kunt en de licentiesleutels synchroniseren. Om dat te kunnen doen hbben we de quick start guide even open moeten slaan.

De navigatie-functie is uitgebreid met verschillende reisvormen, (2D/3D)perspectieven en (nacht/overdag) kleuren. De GPS-ontvanger toonde bij ons niet altijd automatisch de huidige positie.

Verkrijgbaarheid

De Samsung Wave is simlockvrij te koop voor circa €340 euro en is ook verkrijgbaar in combinatie met diverse abonnementen.

Conclusie

De Samsung Wave is een zeer veelzijdig toestel; een echte smartphone. De losse verkoopprijs is niet zo hoog, zeker in vergelijking met andere topmodellen en als je kijkt wat hij allemaal kan.

Of het “The Smarterphone” is, kunnen we niet beamen. Als voorbeeld hebben we de Samsung Wave soms vergeleken met de iPhone (3G). De Wave is niet specifiek smarter dan de iPhone, maar doet er qua toestel ook niet voor onder.

Kijkend naar het aantal apps moet de Wave nog wel wat meer gaan ‘waven'.