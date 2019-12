Acer Liquid Z500: review

Eerste indruk|De Acer Liquid Z500 lijkt een interessante optie voor iedereen die een goedkope Dual sim Android telefoon zoekt. Er is veel concurrentie voor de Z500, maar het is Acer gelukt om een fraai uitziend toestel te maken met een aantal aardige extra's.

Conclusie

Op de IFA toonde Acer naast de al langer op stapel staande 'premium' Jade, nu ook de Z500. Een smartphone met op papier goede specificaties gecombineerd met een opvallend lage prijs. Uit eerdere vergelijkende tests blijkt dat specificaties lang niet altijd garant staan voor een goed testoordeel, maar in relatie tot de prijs stellen de Acer prestaties niet echt teleur. De Acer Z500 is een budgetsmartphone die probeert te concurreren met de hoger geprijsde toestellen van concurrenten en ziet er daarbij ook nog goed uit.

In tegenstelling tot sommige concurrenten ontbreekt de mogelijkheid om gebruik te maken van het 4G netwerk. Als een overstap naar 4G voorlopig nog niet aan de orde is kun je een tijdje vooruit met deze Acer. Voor de liefhebber zijn er dan nog typische Acer uitvindingen zoals Acer Extend of de abApps.

Afwerking

De Z500 ziet er strak afgewerkt uit, de behuizing is grotendeels kunststof maar door de matte bovenlaag toont het niet goedkoop. De Z500 wordt geleverd met een flipcover hoesje dat het scherm beschermt. Het hoesje heeft daarbij een uitgesneden venster waardoor je de tijd nog kunt zien. We kennen dit van de duurdere Samsung modellen waar zo'n hoesje bijgekocht kan worden.

Scherm

Voor de prijs van €150 kan er moeilijk een topscherm worden ingebouwd. Ook het scherm van deze Acer is een compromis. We hebben alleen het model op de IFA beurs kunnen beoordelen. Bij dat model zag de kleurweergave en de kijkhoek er voldoende uit. Ook de scherpte is prima in orde met 294 pixels per inch. De achtergrondverlichting ziet er goed egaal uit, zonder 'lekkage' aan de randen. Maar de maximale helderheid valt wat tegen. Dat maakt het aflezen lastig bij veel daglicht.

Camera

In de Z500 is een 8 megapixel camera ingebouwd. De paar foto's die we maakten zagen er redelijk uit. Een bijzonderheid: er zit een afdrukknop direct onder de camera. Knoppen aan de achterkant kennen wel al van de LG G2 en de LG G3, de bediening is op zijn minst wennen. De knop is vooral handig bij het maken van selfies. Bij het maken van gewone foto's werkt het eerder onhandig, en kun je beter gewoon het scherm gebruiken. Liever zien we een speciale afdrukknop, zoals die bij sommige andere goedkope smartphones ook gewoon gebruikt wordt. De selfiecamera heeft een 2 megapixel sensor en een lens met weinig groothoek-effect.

Geluid

Er is een redelijk grote speaker aan de voorkant, met zoals Acer trots meldt: DTS studio sound. Zo'n term associëren we met kristalhelder geluid en voelbare bas. Kortom, alsof de band live aanwezig is. Maar uit een telefoon verwachten we geen wonderen en dat bleek bij een korte test terecht. Het klinkt wel redelijk luid voor het type toestel. Het geluid komt maar uit één kant van het toestel, het rooster aan de andere kant is een optische grap, er is geen stereogeluid.

Extra software

De Z500 werkt met het besturingssysteem Android 4.4.2, dus nog niet de laatste versie van Android (op dit moment 4.4.4.). De schermen zijn enigszins afwijkend van het standaard Android-design, maar het is eenvoudig om de weg te vinden naar alle instellingen. Acer biedt al een tijd een hoeveelheid apps aan die het mogelijk maakt om een eigen 'cloud' te maken op basis van de hardeschijf van je laptop. Dat biedt veel extra opslagruimte zonder maandelijkse kosten.

In 2012 maakten we op de IFA al een filmpje over Acer Cloud. Tegenwoordig noemt Acer deze functies "BYOC" oftewel "Bring Your Own Cloud". De apps die hierbij horen heten nu Acer BYOC apps, oftewel abApps. Daarnaast werkt ook Acer Extend op deze telefoon, al hebben we het met dit model niet kunnen testen. Met Acer extend kun je het scherm van dit toestel op je laptop tonen om op die manier (bijvoorbeeld) te chatten of bestanden uit te wisselen.

Accu

Met 2000 mah is de accu is aan de kleine kant voor een smartphone met een 5 inch-scherm. Maar er zijn geen onderdelen gebruikt die het uiterste vragen. We verwachten dat de accuduur niet beneden gemiddeld zal zijn.

Voordelen:

Dual sim mogelijkheid.

Goed geluid.

Nadelen:

Geen 4G.

Maximale schermhelderheid te laag.

Wat is de Acer Liquid Z500?

De Acer Liquid Z500 is een betaalbare smartphone met een 5 inch-scherm. De resolutie van 1280 bij 720 pixels is niet extreem hoog maar levert een acceptabele scherpte op. Het toestel heeft een 8 megapixel-camera, iets wat je niet veel vindt in deze prijsklasse. Daarnaast claimt Acer dat de stereospeakers geluid kunnen produceren dat gelijk staat aan geluid dat van cd's afspeelt.

Specificaties:

Besturingssysteem: Android 4.4.Kitkat.

Android 4.4.Kitkat. Beeldscherm: 5,0 inch.

5,0 inch. Resolutie: 1280 x 720 pixels.

1280 x 720 pixels. Pixeldichtheid: 294 ppi (goede scherpte).

294 ppi (goede scherpte). Gewicht: 150 gram (redelijk zwaar).

150 gram (redelijk zwaar). Afmetingen: 8,7 mm dik.

8,7 mm dik. Processor: quadcore (1,3GHz).

quadcore (1,3GHz). Werkgeheugen: onbekend.

onbekend. Opslagcapaciteit: onbekend.

onbekend. Verbinding: wifi/3G/4G (LTE)/nfc.

wifi/3G/4G (LTE)/nfc. Camera achterkant: 8 megapixel (autofocus + led-flits).

8 megapixel (autofocus + led-flits). Camera voorkant: 2 megapixels.

2 megapixels. Bijzonderheden: stereospeakers met cd-kwaliteit geluid.

stereospeakers met cd-kwaliteit geluid. Prijs: €150.

€150. Verkrijgbaar vanaf: september 2014.

