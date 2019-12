Adblockers voor iOS9

Adblockers: review

Conclusie

Adblockers zijn feitelijk 'contentblockers' die allerlei inhoud van websites tegenhouden. Behalve advertenties moet je denken aan foto's, video's en sociale-mediabalken (waarmee je iets deelt via sociale media). De komst van adblockers op de iPhone maakt in de eerste plaats duidelijk dat advertenties voor véél dataverkeer zorgen. Besparingen van zo'n 30% tot 70% op het dataverkeer door het gebruik van een goede adblocker als Purify zijn fors te noemen! Je kunt dus flink besparen op je internetbundel. Met een datateller-app stel je zelf vast hoeveel data je verbruikt. Ook is het prettig dat webpagina's sneller laden, omdat je door de adblockers minder bestanden hoeft in te laden. Tot slot zijn adblockers goed voor je privacy omdat ze allerlei tracking-technieken 'killen' die jou volgen over meerdere websites.

De beste adblocker-app

Van de 3 adblockers die wij bekeken op een iPhone 6: Purify, Crystal en Blockr, houdt Purify het meeste dataverkeer tegen. Purify (€1,99 in de App Store, de beide andere apps kosten €0,99) blokkeert soms iets te veel dataverkeer (dat doen meer adblockers) waardoor een site niet meer goed werkt. Gelukkig kun je in Purify websites uitsluiten van het filteren (whitelisten). Vanwege deze flexibiliteit en de grootste besparing op dataverkeer is Purify op dit moment de beste van de 3 adblockers.

Niet op alle iPhones en iPads

Let op: de adblockers vereisen iOS 9 (het nieuwste besturingssysteem voor de iPhone) maar in de meeste gevallen ook een 64-bit processsor. Deze is te vinden in de iPhone 5s, de iPhone 6 en nieuwere modellen. De meese adblockers werken dus niet op een iPhone 4(s) of een iPhone 5(c). Ook niet alle iPads hebben een 64-bits processor: je hebt minimaal een iPad Air, iPad mini 2 of iPad Pro nodig.

Metingen zónder adblocker

Eerst hebben we gemeten hoeveel dataverkeer 30 populaire websites nu eigenlijk verbruiken zónder adblocker. Dat is al een behoorlijke eyeopener. Hoewel websites op de telefoon vaak omschakelen naar een simpeler lay-out, betekent dit niet dat ze in omvang beperkt zijn.

Het laden van alleen de homepage van mobiele websites kost gemiddeld bijna 3 MB! Uitschieters zijn:

Geenstijl.nl (11,4 MB)

Vkmag.com (5,7 MB)

Buienradar.nl (5,6 MB)

Metingen met adblocker

Daarna hebben we dezelfde 30 websites bezocht met de adblockers Purify, Crystal en Blockr ingeschakeld. We keken steeds welke app het meeste blokkeert met de instelling 'advertenties en trackers blokkeren'.

De resultaten:

Purify blokkeerde het meeste: gemiddeld 38% (ruim 1 MB besparing per website).

blokkeerde het meeste: gemiddeld 38% (ruim 1 MB besparing per website). Crystal blokkeerde flink minder: 31%

blokkeerde flink minder: 31% Blockr blokkeerde slechts 30%

Hoeveel dataverkeer van de 30 door ons bekeken websites uit advertenties bestaat wisselt. In de grafiek hiernaast (klik op de grafiek voor een vergroting) zie je hoeveel procent van het dataverkeer je blokkeert met een adblocker.

Weeronline.nl spant de kroon: Purify houdt maar liefst 83% van het dataverkeer tegen. Ook Voetbalzone.nl (79%) en Buienradar.nl (70%) bestaan grotendeels deel uit advertenties. Met een adblocker slankt Buienradar.nl af van 5,6 MB naar 1,7 MB! Booking.com heeft geen enkele geblokkeerde content.

Whitelisten

Een nadeel van Purify is dat de app soms iets te veel dataverkeer blokkeert waardoor een website niet goed functioneert, Consumentenbond.nl bijvoorbeeld (met Purify uitgeschakeld kost het laden van onze homepage 4,2 MB aan dataverkeer).

Gelukkig kun je in Purify maar ook in Blockr bepaalde sites of content op een 'whitelist' zetten. De sites of content op de whitelist worden dan wel getoond. In Crystal kan dit whitelisten helaas niet.

Purify en Blockr hebben bovendien vrij uitgebreide configuratiemogelijkheden: je kunt niet alleen advertenties en trackers blokkeren, maar ook media en fonts. Bij Blockr kun je ook de bekende cookiemelding van websites blokkeren. Crystal kent niet zulke configuratiemogelijkheden: het kan alleen 'aan' of 'uit'.

Kostenbesparing

Hoeveel kosten kun je besparen met een adblocker op je smartphone? Het hangt helemaal af van je gebruik en je abonnement, natuurlijk. Maar als je de nodige aannames doet, kun je wel een idee krijgen.

Gemiddeld kost een databundel van 1 GB €10 per maand. Dat brengt de kosten van 1 MB op €0,01. Als je dit tarief als uitgangspunt neemt, kun je verschillende scenario's doorrekenen.

Zonder adblocker:

Het gemiddelde van de 30 bekeken websites = 2,9 MB;

Bij 5x per dag een homepage laden kom je op gemiddeld 14,5 MB per dag x 30 dagen = 435 MB per maand (€4,35);

Bij 10x per dag een site laden kom je op gemiddeld 29 MB per dag x30 dagen = 870 MB per maand (€8,70).

Met adblocker Purify (met ads + trackers blokkeren ingeschakeld):

Het gemiddelde van de 30 bekeken websites bekeken met adblocker Purify = 1,78 MB;

Bij 5x per dag een homepage laden kom je op gemiddeld 8,9 MB per dag x 30 dagen = 267 MB per maand (€2,67);

Bij 10x per dag een site laden kom je op gemiddeld 17,8 MB per dag x 30 dagen = 534 MB per maand (€5,34).

Uitkomst:

Je bespaart dankzij de adblocker Purify dus gemiddeld €1,68 of €3,36 per maand, bij respectievelijk 5 of 10 sitebezoeken per dag. Op jaarbasis toch €20,16 of €40,32.

Uiteraard moet je eenmalig wel €1,99 betalen voor de app in de App Store.

Voordelen:

Webpagina's laden een stuk sneller omdat er minder bestanden hoeven te worden gedownload.

Het scheelt ergernis omdat sommige banners die hinderlijk over een website heen vallen nu effectief worden 'gekilled'.

Het is goed voor je privacy omdat adblockers ook de technieken blokkeren die je over meerdere websites volgen (tracken).

Het is goed voor je portemonnee omdat je een kleinere databundel nodig hebt bij je mobiel abonnement.

Nadelen:

Als steeds meer mensen adblockers gebruiken, moeten websites die leven van advertenties op zoek naar andere inkomstenbronnen. Her en der zijn al sites gesignaleerd die gebruikers van adblockers toegang tot hun website ontzeggen. Het risico bestaat dat websites op de korte termijn juist méér advertenties gaan tonen aan de mensen die nog geen adblocker hebben, omdat de inkomsten op peil moeten blijven.

Je hebt geen garantie dat alle websites goed werken als je een adblocker gebruikt. Het kan zijn dat het advertentieblok gewoon nog zichtbaar is, maar alleen de inhoud niet. Of dat je bij een bepaalde webshop geen producten meer in je winkelmandje kunt leggen. Soms wordt een hele website niet getoond. Je denkt misschien dat het aan de website ligt, terwijl het in werkelijkheid je adblocker is die dit veroorzaakt.

Een adblocker werkt niet altijd, omdat er heel veel verschillende technieken voor het tonen van content worden gebruikt. Een app is dus nooit helemaal waterdicht, waardoor advertenties er doorheen kunnen glippen.

Wat zijn adblockers en hoe installeer je ze?

Een adblocker kan bepaalde inhoud van een website blokkeren op je smartphone of tablet. Websites zijn opgebouwd uit verschillende elementen die elk hun eigen inhoud hebben: tekst, beeld, video of advertenties. De blocker kan specifieke elementen blokkeren terwijl de rest gewoon zichtbaar blijft.

Wat doet een adblocker?

De functionaliteiten verschillen nogal per blocker, maar met de meest uitgebreide variant kun je:

Advertenties blokkeren

De advertentieruimte op websites zijn vaste blokken die gevuld worden met reclame door andere partijen. Een adbloker, ook wel contentblocker genoemd, zorgt dat zo’n blok niet meer werkt of niet meer zichtbaar is. Zie de afbeeldingen hieronder: links in het geel de advertenties die je rechts niet meer ziet omdat er een adocker actief is.



Trackers uitschakelen

Adblockers kunnen er ook voor zorgen dat je niet meer te volgen bent bij het surfen op internet. Zogeheten trackers worden op jouw apparaat gezet en slaan informatie op over de websites die je bezoekt en in welke volgorde. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je advertenties van een webshop waar je net vandaan komt, terugziet op een site die je daarna bezoekt. Een contentblocker kan ervoor zorgen dat zo’n tracker niet meer werkt en er dus geen informatie meer wordt opgeslagen over je surfgedrag.

Afbeeldingen en video’s blokkeren

Sommige adockers kunnen alle media blokkeren. Afbeeldingen en video's worden dan niet geladen, die zie je niet meer op de webpagina.

Social media uitschakelen

Op veel websites wordt bij artikelen een social media balk getoond, waarmee je het artikel kunt delen met anderen via Facebook, Twitter of e-mail. Adblockers kunnen ervoor zorgen dat deze balk niet meer zichtbaar is.

Fonts blokkeren

Er dwalen lettertypen rond op internet die eerdergenoemde trackers bevatten. Het lettertype komt dan van een onbetrouwbare bron en wordt getoond op de website die je bezoekt. De adblocker kan dit blokkeren. De website wordt dan in een standaard lettertype getoond, zodat de onbetrouwbare bron zijn werk niet kan doen.

Whitelisten

Bij de meeste apps kun je ook bepaalde websites toestaan om je advertenties te tonen. Bijvoorbeeld een blog dat je graag leest en je gunt de schrijver de inkomsten van advertenties. Of je vindt dat bij sommige sites foto’s en video’s juist functioneel zijn, zoals bij een nieuwssite. Het kan ook voorkomen dat bepaalde sites door de blocker helemaal niet meer getoond worden. Ook die kun je uitsluiten van het blokkeren, zodat je ze wel weer kunt zien.

Advertentievrij Googelen

Google leeft voornamelijk van advertenties. En dat zie je terug in de zoekresultaten: de resultatenpagina begint met advertenties, daarna volgt de rest (afbeelding links). Maar met een adblocker worden ook Google advertenties geblokkeerd en dan ziet zo'n pagina er heel anders uit (afbeelding rechts).

Installeren

Een adblocker of contentblokker is een app die je download in de App Store. Door hem te installeren wordt hij automatisch gekoppeld aan Safari, de browser op je iPhone. In de instellingen van Safari kun je de app vervolgens aan- en uitzetten.

Daarvoor ga je naar: Instellingen >Safari > Materiaal blokkeringen

Daar is de adblocker die je gedownload hebt zichtbaar en kun je hem activeren. In de app zelf kun je de instellingen aanpassen.