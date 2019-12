Aldi Wolfgang AT-AS55HD1

Eerste indruk|De Aldi verkoopt vanaf 11 oktober de Wolfgang AT-AS55HD1, een reuze-smartphone met een scherm dat even groot is (5,5 inch) als dat van de iPhone 6 Plus. Het prijskaartje van de Wolfgang is €200 en dat is bijzonder voor een phablet (phone-tablet). Bij een nadere verkenning valt het toestel niet tegen, gezien de prijs. Alleen jammer dat bij actief gebruik de accu vrij snel leeg raakt.

Wolfgang AT-AS55HD1: review

Uit de doos van de Wolfgang AT-AS55HD1 komt een groot en nogal hoekig toestel. De zwarte smartphone is wat je noemt 'strak' vormgegeven. Het scherm aan de voorzijde vult de hele voorkant, tot de rand aan de zijkanten. Deze rand is precies even hoog als het glas zodat de voorkant volkomen glad is. Best fraai.

De donkere achterkant is van glad, donker plastic met een Wolfgang-logo erop. Deze achterkant is verwijderbaar. Met een vingernagel bij een hoek wip je het deksel er makkelijk af.

Twee handen

Helaas schiet een groot toestel met gladde voor- en achterkant (te) makkelijk uit je hand als je met één hand het reuzescherm probeert te bedienen. Je komt met één hand eigenlijk vingers te kort. Twee handen is veiliger, maar in sommige situaties heb je die niet beschikbaar.

De 3 aanraakgevoelige navigatieknoppen, onder het grote scherm, zijn bijna onzichtbaar zó vaag lichten ze op. Maar na een tijdje weet je ze vast wel op de tast te vinden, dus het is niet echt een probleem.

De meegeleverde lader is bepaald geen design statement; het lompe stekkerblok is zo kloek dat hij niet in elk stopcontact past. Belangrijker: het data-/laadkabeltje past niet lekker in micro-usb-aansluiting van het toestel; hij wiebelt. Dat ligt aan de aansluiting (niet aan het kabeltje) en dat is best een serieuze kwetsbaarheid. Mocht de connector echt defect raken, dan kan de telefoon niet meer worden opgeladen.

'iPhone 6 Plus alternatief'

In zijn persbericht over zijn Wolfgang haakt de fabrikant in op de introductie van de even grote iPhone 6 Plus: "Wil jij een half maandsalaris spenderen ( ..) ? Natuurlijk niet!" (..) Op zaterdag 11 oktober is hij volop verkrijgbaar bij ALDI: het paradepaardje onder de Wolfgang-modellen, de nieuwe 5,5 inch HD smartphone (…) met een zelfde schermformaat als de iPhone 6 Plus, maar dan voor 199 euro."

Met alle respect: het scherm is diagonaal gemeten even groot: 14 cm (5,5 inch), maar daar houdt de gelijkenis ook wel zo'n beetje op. Wat zijn de verschillen?

De Wolfgang heeft een ander besturingssysteem (niet iOS 8 maar Android versie 4.4);

een andere behuizing (de Wolfgang is met 9 mm best slank maar de iPhone is dunner: 7 mm);

minder opslaggeheugen (8 GB);

andere prestaties: de Wolfgang kan alle normale apps goed draaien, maar soms worden veegbewegingen enigszins vertraagd opgevolgd;

een lagere resolutie van het scherm.

Lagere resolutie

Het scherm is weliswaar even groot als de iPhone 6 Plus (en de Samsung Galaxy Note 3) maar heeft een flink lagere resolutie: 1280 x 720 pixels (hd) - versus de 1080 x 1920 pixels van de iPhone 6 Plus (full-hd).

Op een zo groot oppervlak zie je zeker het resolutieverschil, met minder pixels per inch: 267 ppi voor de Wolfgang. Op zich een goede waarde, maar de iPhone 6 Plus haalt wel 400 ppi - en dat is erg goed.

Op een normale kijkafstand ziet het scherm van de Wolfgang er goed uit. De kijkhoek is ook goed (maar niet zo goed als de iPhones), de kleuren zijn ook in orde. Heel belangrijk: het scherm van de Wolfgang is ook in de zon redelijk af te lezen.

Dual-sim

Zoals elke Wolfgang kunnen in dit toestel 2 simkaarten. Hij kan op beide simkaarten (06-nummers) telefoontjes en sms'jes ontvangen. Dual sim is handig voor wie zakelijke telefoontjes goed van privégesprekken gescheiden wil houden, via aparte 06-nummers. Uiteraard kun je maar één gesprek tegelijk voeren. Ook kun je maar via één van de simkaarten tegelijk internetten. 4G-internet ondersteunt het toestel niet, wel 3G.

Naast de simkaartslot vind je ook een slot voor een micro-sd geheugenkaart om het 8 GB-standaard geheugen verder uit te breiden.

Wat we missen bij zo'n grote smartphone die door zijn formaat misschien wat sneller uit je handen glipt, is een beschermhoes. Bij zijn voorganger, de AT-AS55HD, werd die meegeleverd.

Android 4.4

Het besturingssysteem is Android 4.4, de meest up-to-date versie. Afgezien van wat plaatjes hier en daar van de leverancier, is het Android-systeem niet aangevuld met onnodige toeters en bellen, zoals een vertragende softwareschil.

Het 1 GB werkgeheugen en de 1,3 Ghz quadcore processor zorgen dat de meeste apps soepel draaien. Een satellietfoto in Google Maps wordt flitsend snel geladen en de locatie is ook vlot bepaald.

Camera's

De 8 megapixel camera achterop (met led-flits) schiet heel aardige snapshots en -video's Het beheren van de foto's (weggooien, bewerken) is lekker simpel met de foto-apps van Android 4.4.

De 2 megapixel camera aan de voorzijde maakt niet zulke mooie selfies en groepsportretten. De fotokwaliteit is een stuk lager en het beeld is grofkorrelig. Voor Skypen is het een bruikbaar cameraatje.

Accu

De Wolfgang is binnen 2 à 3 uur actief gebruik (internetten, gamen, video afspelen) helemaal leeg. Waarschijnlijk komt dat vooral door het grote HD-scherm. Met 1 tot 2 uur actief gebruik en de rest van de dag in standby-stand moet hij het vanaf het ochtendkrieken tot na het avondeten wel halen zonder een stopcontact. Overigens goed om met iedere smartphone eens te proberen: onze tips voor een langere batterijduur.

Veel fijner

Bepaalde dingen gaan op een 5,5 inch groot telefoonscherm echt veel fijner dan een met een - pakweg - 4 inch scherm. Vooral lezen van e-books, artikelen op Blendle.nl en Nu.nl gaat veel fijner. Op 50 cm afstand kun je ook heel aardig films kijken, bijvoorbeeld via de Netflix-app, of kijk je NPO-programma's terug via de NPO-app.

De speaker kan behoorlijk hard en handsfree bellen is vrijwel altijd goed te doen, maar hij klinkt wel schel. Zodra er muziek of zang te horen is in een film bijvoorbeeld, klinkt hij minder mooi. Uiteraard kun je het smartphonegeluid via Bluetooth (of een simpel audiokabeltje) naar betere speakers geleiden.

Voordelen:

relatief lage prijs;

groot scherm van een behoorlijke kwaliteit;

Android 4.4 zonder toeters en bellen;

acceptabele processor;

genoeg werkgeheugen en standaard opslaggeheugen;

opslaggeheugen uitbreidbaar met micro-sd;

strakke vormgeving (oogt niet 'goedkoop');

goede gesprekskwaliteit;

accu makkelijk te verwisselen;

dual-sim.

Nadelen:

accu snel leeg bij actief gebruik;

kwaliteit usb-connector;

speaker schel bij hoge tonen;

één-hand-bediening is 'tricky' door glad ontwerp.

Wat is de Wolfgang AT-AS55HD1?

De Wolfgang AT-AS55HD1 is een zogeheten phablet, een extra grote telefoon die met zijn 5,5 inch scherm enigszins richting het formaat van een tablet gaat. Phablet is een samenvoeging van 'phone' en 'tablet'.

De met Android 4.4-software uitgeruste smartphone is vanaf zaterdag 11 oktober voor €200 te koop bij discountsupermarkt Aldi. Fabrikant Ambiance Technology meldt vlak voor de introductie dat ook 'enkele grote webwinkels' het toestel zullen leveren. Welke dat zijn, zal ongetwijfeld op de website van de fabrikant gemeld worden: www.wolfgangmobile.com.

Een overzicht van de specificaties

Scherm 5,5 inch (IPS-LCD) Resolutie 720x1280 pixels (hd) Besturingssysteem Android 4.4 (Kit Kat) Werkgeheugen 1 GB Opslaggeheugen 8 GB Uitbreidbaar met MicroSD Maximaal 32 GB Processorsnelheid 1,3 GHz (MT6582 Quad Core) Camera's 8 MP (achterkant), 2 MP (voorkant) Netwerk 3G/wifi (b/g/n) FM-radio Ja Bluetooth 4.0 LE Sensoren o.a. gps en Gyro Afmetingen 15,2 x 7,6 x 0,9 (cm) Gewicht 178 gram (inclusief accu) Accu Li-ion 2500 mAh (vervangbaar) Simkaart Dual sim, dual standby, one talk (micro) MeegeleverdeAccessoires usb-kabel, laadblokje, headset



Meer informatie

Helpdesk/service hotline: 0900 - 448 35 37 (Nederland)

Helpdesk/service hotline: +31(0)85 - 273 52 19 (overige landen)

Website merk: www.wolfgangmobile.com.

Website fabrikant: www.ambiancetechnology.com.

Website Aldi Nederland: www.aldi.nl.