Aldi Wolfgang AT-AS53N 'phablet'

Eerste indruk|Vanaf zaterdag 6 april ligt er weer een nieuwe smartphone bij de Aldi. Ditmaal een met een opvallend groot scherm: 5,3 inch. We mochten deze Wolfgang AT-AS53N van tevoren proberen. Voor de prijs is de 'phablet' (phone-tablet) een leuk apparaat, al mist hij de finesse van de Samsung Galaxy Note.

Aldi Wolfgang AT-AS53N: review

De Aldi Wolfgang AT-AS53N is een tablet-achtige smartphone met een relatief groot scherm, waardoor je dus fijner met allerlei apps kunt werken. Toch blijft bellen een belangrijke functie. De verstaanbaarheid tijdens gesprekken is goed. Je kunt een extra microfoon inschakelen om achtergrondruis te onderdrukken. Helaas is het niet mogelijk om het schermtoetsenbord te verkleinen zodat je met één hand kunt bellen; bij zo'n groot toestel altijd een probleem.

Een leuke feature is de minuutherinnering. Als die aanstaat, hoor je op iedere 50e seconde van een minuut een zacht piepje door het gesprek. Providers ronden vaak af op de minuut, dus zo kun je gemakkelijker minuten volpraten en op het juiste moment beslissen om afscheid te nemen.

Behuizing

De behuizing van de Wolfgang AT-AS53N is prima afgewerkt, naden sluiten egaal aan. Er zit een subtiele kromming aan de zijkant, maar de rest van het toestel is vlak. Het toestel voelt degelijk aan en lijkt wat aan de zware kant.

Jammer genoeg steekt de camera aan de achterkant iets uit de behuizing. Daardoor wiebelt de telefoon als hij vlak op een tafel ligt. Ook is het randje rond de lens vrij scherp, een contrast met de verder afgeronde behuizing.

Het hoesje (dat het uitsteeksel van de camera goed camoufleert) heeft een stevige kunststof achterkant en een niet al te strakke textielen beschermflap aan de voorkant die de vorm van het toestel net niet helemaal volgt. De binnenkant is een soort vilt.

Scherm

Naast de schermen van andere toestellen wordt al snel duidelijk: het scherm van de Wolfgang met een resolutie van 960 x 540 pixels is niet van de beste kwaliteit. Kleuren zijn ietwat flets en details zijn minder scherp. Toch blijven teksten prima leesbaar, ook als ze heel klein zijn.

Ook de helderheid is goed. Er is een zogenaamd IPS LCD-scherm toegepast en dat betekent normaal gesproken een goede kijkhoek. Dat valt bij de Wolfgang tegen, maar onder niet al te extreme hoeken veranderen de kleuren niet enorm.

De automatische helderheid werkte in het testtoestel ook op momenten dat het niet nodig was. Daarbij gaat het aanpassen van de helderheid in zichtbare stappen, zodat het extra opvalt.

Camera

Als eerste valt op: er is een speciale knop om foto's te maken. Zo'n knop missen we vaak bij dure andere smartphones. De knop stelt wel meteen teleur, want je kunt niet eerst scherpstellen en dan pas afdrukken, zoals zo'n knop eigenlijk hoort te werken.

Met de 8-megapixel-camera aan de achterkant zijn behoorlijk goede foto's te maken. De meegeleverde camera-app 'HiCamera' heeft een paar leuke opties, zoals het altijd in beeld hebben van een waterpas (zie foto rechts) of een 'mooi' optie om rimpels en plooien in een gezicht glad te strijken (zie foto links).

Opvallend genoeg is de camera die standaard met Android wordt meegeleverd ook nog op te starten en dat is niet meer de Spartaanse app die het ooit was. Dus ook daar vind je een HDR-functie. Dat is een optie waarmee details in donkere delen beter zichtbaar blijven in situaties met veel contrast. De panoramafunctie en functies om kleureffecten toe te voegen zijn ook beschikbaar. Helaas zijn enkele functies in de standaard-app weer niet terug te vinden in de HiCamera.

Rode vlekken

Bij het maken van foto's viel op dat er erg snel rode vlekken en lensflare ontstaan zodra de zon in beeld is (zie foto rechts onder). Gelukkig meestal minder extreem dan in het voorbeeld hiernaast. De camera maakt ook regelmatig tikgeluiden bij het zoeken van de juiste scherpte.

De camera voo r het videobellen is bijzonder omdat er autofocus in zit. De scherptediepte is echter vrij royaal, zodat er weinig situaties zijn waarbij de autofocus iets toevoegt.

Dual sim

Bij andere merken komen we het weinig tegen. Maar deze Wolfgang is weer uitgerust met 2 simkaartsloten waar het normale formaat simkaart in past. Op deze manier kun je bereikbaar blijven op 2 nummers, bijvoorbeeld een zakelijk nummer en een privénummer. Ook kan je in het buitenland een simkaart gebruiken die minder kostbaar is bij het internetten en tegelijk bereikbaar blijven op het nummer dat je altijd gebruikt. De 3G-functie werkt overigens maar voor 1 simkaart tegelijk. Je kunt naar wens instellen voor welke kaart dat geldt.

Software en snelheid

De telefoon werkt met Android 4.1.2. Alles is keurig in het Nederlands - ook de niet-standaard apps - en er is een Nederlandse handleiding. Toch zijn niet alle vertalingen even duidelijk.

Tests die we met benchmarkprogramma uitvoerden laten geen hoge scores zien.

In praktijk valt de snelheid mee. Apps zijn vlot te starten, in- en uitzoomen op een webpagina werkt soepel en ook de camera is snel. Wel opvallend: als je langzaam scrollt in een lijst of webpagina dan gaat dit schokkerig.

AT, de fabrikant van Wolfgang, is dicht bij het oorspronkelijke Android gebleven. Er zijn maar een paar extra apps. Opvallend is dat bij het beschermhoesje een stylus (schermpen) wordt geleverd. Je kunt de telefoon hiermee bedienen, maar er is geen app om bijvoorbeeld notities op te nemen. Die moet je zelf in Google Play (de softwarewinkel van Android) zoeken en installeren.

Bijzonderheden

We kwamen het al vaker tegen bij vooral goedkope tablets, en een enkele keer bij mobiele telefoons: usb-on-the-go. Met een verloopkabeltje kun je van de micro-usb-aansluiting een gewone usb-aansluiting maken. Daarop kun je dan een harde schijf aansluiten. Of een toetsenbord of muis.

Bij goedkopere smartphones ontbreekt de gyroscoop nog wel eens bij het rijtje sensoren. Deze Wolfgang heeft dat wel.



Een andere functie die we het eerst zagen bij de Samsung Galaxy SIII is pop-up play. Daarmee kun je vooral laten zien dat de telefoon twee dingen tegelijk kan tonen, maar met maar één zeer beperkte functie: video. Andere niet nieuwe, maar soms handige functies zijn: beltoon uit als je het toestel omdraait met het scherm naar beneden en automatisch bellen als je in de sms-toepassing bent.

Volumebegrenzer

Dit is het eerste toestel dat we tegenkomen waarin een EU-volumebegrenzer is aangebracht. We hebben niet gemeten of de telefoon dan inderdaad onder de veilige grens van 85dB blijft en het volume hangt eigenlijk sterk af van de gebruikte hoofdtelefoon.

Wat missen we?

De Wolfgang heeft al best wat in huis, maar er zijn ook zaken die sommige consumenten zullen missen. Zo is er geen hdmi- of andere aansluiting richting een tv, geen wifi 802.11 ac ondersteuning (wel de andere gangbare wifi standaarden), geen NFC, geen offline navigatieoplossing (wel online via Google) en geen krasvast 'Gorilla glass' (wel gehard glas volgens de fabrikant).

Accuprestaties

De accuduur hebben we niet uitgebreid kunnen testen. Met vrij intensief gebruik hield de Wolfgang het een hele dag vol, we hebben daarbij beide sim-kaarten en netwerken gebruikt. De accu is ongeveer even groot als die van de eerste Samsung Galaxy Note. Deze smartphone heeft bij gemiddeld gebruik een goede accuduur.

Conclusie

Met de Wolfgang AT-AS53N legt Aldi vanaf 6 april een goed bruikbare en grote smartphone in de vitrine. Er zijn een paar leuke extra's waarbij vooral de dubbele simkaart mogelijkheid en usb-on-the go nog wel eens handig kunnen zijn. Wie naar een telefoon op zoek is naar een smartphone met zo'n groot scherm en kan leven met wat minder finesse of uiterlijk vertoon is het een prima oplossing. Gezien de snelheid waarmee eerdere Aldi-telefoons uitverkocht waren, is het raadzaam zaterdagochtend 6 april voor de deur te posten, als het toestel je wat lijkt.

Wie op zoek is naar toch meer finnesse: de eerste Samsung Galaxy Note is nog altijd te koop. Deze is wel €130 duurder.

Pluspunten:

dual sim;

snelle camera.

Minpunten:

camera steekt uit de behuizing;

automatische schermhelderheid werkt niet goed.

Lees ook:

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS53N?

De Wolfgang AT-AS53N is een smartphone die verkocht wordt via de winkelketen Aldi. De fabrikant achter de Wolfgang-telefoons is AT telecom.

Telefoon en tablet ineen

De Wolfgang AT-AS53N heeft voor een mobiele telefoon een zeer groot scherm met een diagonaal van 5,3 inch (13,4 cm). Daarmee komt de schermgrootte in de buurt van een kleine tablet. Zo'n telefoon wordt wel eens phablet genoemd: een samenvoeging van phone en tablet. Wolfgang noemt de AT-AS53N zelf ook een phablet. Toch is het meer een telefoon dan een tablet. Een tablet heeft niet altijd een 3G-verbinding en je kunt er ook niet mee bellen.

Gezien de grootte van het scherm en de accu heeft de Wolfgang AT-AS53N veel weg van de eerste Galaxy Note van Samsung uit 2011. De behuizing lijkt iets meer op die van de Samsung Galaxy Note 2 uit 2012 met dezelfde afgeronde hoeken.

Dual sim

Kenmerkend voor alle toestellen van AT telecom is dat ze een dual-sim-mogelijkheid hebben: je kunt er 2 simkaarten in plaatsen, van 2 verschillende providers. Dit soort telefoons wordt zelden via providers aangeboden. Aldi biedt de telefoons aan zonder abonnement en zonder simlock.

Specificaties Wolfgang AT-AS53N

De Wolfgang-smartphones hebben geen topspecificaties, maar worden dan ook scherp geprijsd aangeboden: