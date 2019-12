Eerste indruk Aldi Wolfgang AT-AS43D2

Eerste indruk|Er zijn genoeg 'budget' smartphones in de prijsklasse tot €200. Vaak modellen met een klein scherm en weinig computerkracht. Afgelopen zaterdag 1 september verkocht de Aldi een Android 4-smartphone met redelijk wat power en een fors scherm. Het toestel is inmiddels uitverkocht.

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS43D2?

De Wolfgang AT-AS43D2 is een smartphone met besturingssysteem Android 4 Nederlands. Het is een vrij fors toestel met ook een vrij groot scherm: 4,3 inch (ca 11 cm) diagonaal.

Het toestel wordt vanaf 1 september exclusief verkocht bij de Aldi voor €179.



De telefoon is simlockvrij: er wordt geen abonnement bij verkocht. Er passen simkaarten in van een willekeurige provider. Dus ook budgetproviders als Hollandsnieuwe, Simpel, Simyo, et cetera.

Er passen zelfs wel 2 simkaarten in (de telefoon is 'dual sim') wat diverse voordelen biedt; zie het reviewdeel van deze bespreking.

De belangrijkste specificaties van het toestel:

Prijs: €179

Maten: 12,7 x 6,8 x 1 cm

Gewicht: 150 gram

Schermformaat: 4,3 inch (ca. 11 cm) diagonaal

Schermtechniek: 800 x 480 pixels (WVGA) multitouch bediening capacatief

Besturingssysteem: Android 4.0 Nederlands

Processor: QualComm 1 GHz

Batterij: 1500 mAh

GPS: ja

Bluetooth: ja

FM-radio: ja

Camera's: 5 megapixel met flitser aan de achterzijde + 1,3 megapixel aan de

voorzijde

voorzijde 220V-lader: ja, daar past de meegeleverde losse data-/laadkabel met usb-stekker in (deze usbkabel past ook in de pc)

Headset: ja

Garantie: 2 jaar

Producent AT Telecom heeft uitgebreide productinfo op haar website.

Aldi Wolfgang AT-AS43D2: review

De introductie noemde niet voor niets zaterdagochtend 1 september (2012) als introductiemoment. De in het voorjaar uitgebracht Aldi-telefoons (huismerk 'Wolfgang') waren de ochtend van hun lancering al uitverkocht!

Nalevering aan de Aldi-filialen bleef destijds uit en online waren de toestellen ook niet na te bestellen. Ook de nieuwe Wolfgang AT-AS43D2 smartphone is inmiddels uitverkocht.

Het toestel is de opvolger van de Wolfgang AT-AS43D, die we in april 'een goede deal' vonden. Hebben we ook een positieve indruk van de opvolger? De nieuwe Wolfgang AT-AS43D2 lijkt inderdaad nog wat meer in zijn mars te hebben dan zijn voorganger.

Vrij fors

Wie de telefoon oppakt heeft een vrij fors toestel in handen, een slag groter dan een iPhone 4(s). Door zijn hoekige vormen lijkt hij (van een afstandje) ook wel een beetje op de bekende Apple-telefoon (maar dan dus een slag groter - en ook wat dikker).

Kunststof

Anders dan bij de nieuwste iPhones is de rand niet van metaal, maar van metaalkleurig kunststof. De afneembare deksel aan de achterkant is van zachter plastic materiaal. Het voordeel van het bijna rubberachtige oppervlak: de telefoon glijdt niet snel van tafel.

Doordat het deksel simpel is te verwijderen zijn de batterij, de simkaarten (maximaal twee - daarover verderop meer) en de geheugenkaart goed bereikbaar. Pluspunten.

Jammer alleen van het grote Wolfgang-logo op het deksel waar iedereen tegenaan kijkt als je een foto maakt. 'Oh, een Aldi-telefoon?'

Scherm

Het telefoonscherm is een slag groter dan een iPhone: 4,3 inch (11 cm) diagonaal. Lekker groot dus. Helaas is de resolutie beperkt tot 'Wide VGA'-resolutie: 800 x 480 pixels. Je kunt de pixels niet direct onderscheiden, maar telefoonschermen met een hogere resolutie (per vierkante mm) ogen toch wat mooier. De kleuren die de Wolfgang weergeeft zijn fletser dan we gewend zijn van de toptoestellen, het contrast is ook minder.

Ook spiegelt het scherm nogal in de zon. Teksten in de browser, e-mailapplicatie, Twitter of Whatsapp blijven in de volle zon nog net leesbaar, maar foto's en video's kun je nauwelijks zien. Uit de zon is het scherm acceptabel. Al is het wit (dus ook een witte achtergrond) op het telefoonscherm wat grijzig of soms blauwig.

Het scherm is uiteraard multitouch en laat je dus bijvoorbeeld in- en uitzoomen op details met twee vingers.

Android 4.0

Op het scherm ben je vast veel bezig met apps. Want je kunt eenmaal draadloos aan het internet (liefst via wifi) kiezen uit vele tienduizenden interessante apps (veelal gratis) om op het toestel te installeren. Deze apps draaien op het prima besturingssysteem van de telefoon: Google Android 4.0 Nederlands.

De fabrikant van de Wolfgang heeft ervoor gekozen Android niet van een eigen softwareschil te voorzien en dat is fijn: de interface blijft zo lekker snel reageren op de (vinger)commando's en je hoeft niet allerlei extra menu's door te worstelen van de fabrikant.

Android 4.0 is van nature behoorlijk compleet en de bediening is prettig. De 1 GHz QualComm processor is snel genoeg om de meeste apps vlot te kunnen draaien.

De software op de telefoon is overigens niet helemaal zonder foutjes. Bij het lijstje draadloze netwerken verschijnt onder de naam van een wifitoegangspunt de melding 'SD-kaart opslag'. De melding is onzin. Je hebt er verder gelukkig geen last van.

Geheugen

Hoeveel Android-apps je kunt installeren hangt af van het beschrijfbare geheugen. Dat is met 4 GB flashrom redelijk en kan met een geheugenkaartje worden uitgebreid.

Het werkgeheugen is 512 MB, waarvan 385 MB netto beschikbaar. Dat zal voldoende zijn voor de meeste apps.

Camera's

"De camera's aan voor- en achterzijde zijn verbeterd en hebben nu een aanzienlijk hogere resolutie," meldt de fabrikant. De specificaties zijn inderdaad beter dan zijn voorganger, met nu een 5 megapixel camera aan de achterzijde (met flitser) en een 1,3 megapixel camera aan de voorzijde (voor videogesprekken of voor apps die je telefoon als een spiegeltje laten functioneren).

Snapshots

We hebben even wat snapshots gemaakt met de Wolfgang AT-AS43D2 en de resultaten zijn wisselend.

Soms schiet je best aardige foto's: met goed licht binnenshuis. Zie de foto's aan de muur (klik op de foto voor de grote versie).

Maar als je buiten een felle zon niet exact op je rug hebt maar iets meer in de lens, 'schrikt' de camera van de overdaad aan licht en maakt het beeld te donker. Zie de foto op de kade.

Filmen met de Wolfgang levert een onrustige video op met snel wisselende kleuren en flikkeringen.

Fotograferen met de Wolfgang moet je zien als een leuke extra met soms aardige snapshots als je geluk hebt. Je kunt zeker niet rekenen op acceptabele foto's.

Dual sim

De telefoon is simlockvrij: er past een simkaart van een willekeurige provider in. Dus ook van een budgetabonnement waarmee je veel goedkoper kunt bellen en mobielinternetten dan met een 'gewoon' abonnement (waarbij bijvoorbeeld een nieuw toestel 'cadeau' wordt gegeven).

Beter nog: alle Aldi Wolfgang-telefoons - dus ook deze - zijn 'dual sim' en er passen 2 simkaarten in die het toestel ook tegelijk kan gebruiken.

Dual sim biedt leuke, handige mogelijkheden:

Goedkoop bellen via simkaart 1 en tegelijk internetten met simkaart 2 van een provider waarvan het mobiel internet betaalbaar of onbeperkt is, zoals van provider *Bliep (lees onze review van *Bliep).

Ook kun je via twee nummers bereikbaar zijn, bijvoorbeeld zakelijk en privé.

Je uitgaande gesprek of smsbericht loopt via een simkaart (en dus een 06-nummer) naar keuze.

De bel- en berichtenapplicaties laten je makkelijk schakelen tussen de twee simkaarten.

Nieuwe simkaarten herkent de telefoon automatisch en ze worden zo goed als mogelijk ingesteld. De telefoon moet bij het wisselen van simkaarten (standaard formaat simkaarten) wel even uit en aan; de accu zit de simkaartposities namelijk in de weg.

Het telefoneren gaat prima. We kunnen de gebelde goed horen en ook de gebelde kon ons goed verstaan.

Conclusie

De Aldi Wolfgang AT-AS43D2 is voor het geld een leuk toestel. Een heuse Android 4-smartphone met een groot scherm. Het telefoonscherm en de camera aan de achterzijde zijn duidelijk minder goed dan de (veel duurdere) toptoestellen van Apple, HTC en Samsung. Afhankelijk van de omstandigheden zijn het scherm en de camera matig of 'acceptabel'. Daar moet je wel rekening mee houden.

Je blijft besparen want in het simlockvrije toestel past het simkaartje van een budgetprovider. Voor €10 tot €20 per maand koop je bij een budgetprovider een bundel die toereikend is voor gemiddeld gebruik.

Ga je echt enthousiast mobielinternetten (via 3G), dan profiteer je van de tweede sim-positie en stop je bijvoorbeeld *Bliep (onbeperkt internet) in de ene simpositie en een simkaartje met genoeg belminuten van een andere budgetprovider in de andere positie (bellen met *Bliep is namelijk niet goedkoop). Zo kun je zeker een jaartje fijn 'appen' en bellen met de Wolfgang, voor pakweg twee à drie tientjes per maand.

Afgelopen zaterdag is precies gebeurd wat we in onze review beschreven: de smartphone was bij de meeste filialen in een mum van tijd uitverkocht. Het zou mooi zijn als het toestel ook online te bestellen zou zijn. Helaas botst dat met de bedrijfsfilosofie van de Aldi die zijn spullen alleen via fysieke winkels verkoopt.