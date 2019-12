Eerste indruk|Aldi heeft een nieuwe troef in handen. De AT-AS50SE is een 5” smartphone met dual-SIM en veelbelovende specificaties. Volgens de leverancier is dit het nieuwe topmodel. De smartphone staat wel vrij ver weg van topmodellen van andere fabrikanten.

Conclusie

Dit toestel komt niet van een bekend merk, maar maakt wel een goede indruk. Hij is stijlvol, heeft een prachtig scherm en een prima achtercamera. Er ontbreken opvallende zaken die we wel bij vergelijkbare toestellen zien, zoals het micro-sd-kaartslot en een verwisselbare accu. De telefoon is niet geschikt voor fanatieke gamers, want grafisch is hij traag. Hij is wel gepast voor beginnende smartphonegebruikers én voor wie niet zo nodig de allernieuwste en allerbeste telefoon hoeft.

Voordelen mooi Full HD scherm

bereikbaar op een tweede SIM

goede Nederlandse handleiding Nadelen grafisch erg traag

geen verwisselbare batterij

uitbreiden opslagcapaciteit niet mogelijk

geen 4G-ondersteuning

Wat is de Aldi Wolfgang AT-AS50SE?

De Aldi Wolfgang AT-AS50SE is een Android-smartphone en het nieuwe topmodel van Aldi. Dit model heeft veelbelovende specificaties voor een prijs van 339 euro:

Besturingssysteem: Android 4.2.2 Beeldscherm: 5,0 inch (13 cm), IPS-technologie Resolutie: 1920 x 1080 pixels Pixeldichtheid: 441 ppi (extreem scherp) Gewicht: 155 gram Afmetingen: 144 x 69 x 8,8 mm Processor: 1,5 GHz (quad-core) Werkgeheugen: 1 GB Opslagcapaciteit: 16 GB (10,5 GB over voor gebruiker) Netwerk: wifi/3G Camera achterkant: 13 megapixel (autofocus + dubbele led-flits) Camera voorkant: 5 megapixel (led-flits) Bijzonderheden: batterij niet verwijderbaar, geen ruimte voor micro sd-kaart Prijs: €339 Verkrijgbaar sinds: 28 september 2013

Het nieuwe topmodel?

Volgens de leverancier is dit het nieuwe topmodel. En de specificaties lijken dat te onderschrijven. Met een 5 inch groot Full HD scherm, 16 GB opslag, 13 megapixel achtercamera, een 5 megapixel voorcamera en een flinke quadcore processor moet deze telefoon de harten van consumenten veroveren. Er zit niet de nieuwste Android-versie op, maar Android 4.2.2. Er is ons wel een update naar 4.3 toegezegd.

Voor € 339 ligt de telefoon vanaf zaterdag 28 september in de schappen bij Aldi. Er is weinig aan te merken op deze telefoon. Onze eerste indruk is positief.

Strak ontwerp

De telefoon heeft een strak, zwart ontwerp en is mooi om te zien. De achterkant is van kunstof. Dit voelt goedkoop aan, maar is netjes afgewerkt. Behalve voor de SIM-kaart zitten er geen klepjes op. Je kunt dus geen batterij vervangen en ook geen micro-sd plaatsen. Het gewicht is iets bovengemiddeld voor een toestel met deze schermomvang. De knopjes zijn modern vormgegeven met puntjes. Dit went snel.

Full HD scherm

De telefoon heeft een Full HD scherm en dat ziet er prachtig uit. De IPS-techniek zorgt voor een goede kijkhoek. Het 5" grote scherm is detailrijk en het aanraakscherm reageert goed. In de fabriek wordt er al een screenprotector opgeplakt, en net als bij de AT-AS43D4 zitten ook hier luchtbubbels tussen deze beschermfolie en het scherm. Gelukkig kunnen we het folie eraf halen. Het scherm is van gehard glas, maar het is niet het zogenaamde Gorilla Glass dat door andere fabrikanten in dure toptoestellen wordt gebruikt.

Dual-SIM, geen 4G

Ook bij deze Wolfgang telefoon kun je twee SIM-kaarten plaatsen. Ditmaal wel in twee verschillende maten: een micro-SIM en een reguliere SIM. Mobiel internet via 3G werkt maar op één SIM, maar het 3G-wisselen tussen SIM-kaarten gaat niet soepel. Het plaatsen van de simkaarten is vervolgens een gepiel - en kan zelfs verkeerd om. Let wel: er is geen ondersteuning voor 4G. Dat is jammer, want het is in steeds meer plaatsen beschikbaar.

Snel, maar niet bij games

De 1,5 Ghz Quad-Core processor is best een krachtpatser, maar grafische dingen gaan niet zo rap. Het navigeren door menu's en het opstarten van apps gaat lekker snel. Zelfs satellietbeelden in Google Maps laden vliegensvlug. Maar de AT-AS50SE verslikt zich in spellen en films met wilde special effects en snelle bewegingen.

Camera's

Er zitten twee camera's op. De camera aan de voorkant gebruik je vooral bij videobellen, maar maakt in deze telefoon ook aardige foto's met flits. Aan de achterzijde zit een 13 MP camera. Deze heeft vooral binnen moeite met scherpstellen. Soms verschijnt er een paars randje rondom objecten (zgn. 'purple fringing'). De fotokwaliteit is iets minder dan bij een Galaxy S4 en iPhone 5s, maar zeker prima.

Handleiding en instructievideo's

We zien het niet vaak bij andere fabrikanten, maar hier wel: er zit een uitgebreide Nederlandstalige handleiding bij. Als je de eerste keer de telefoon opstart, worden handelingen uitgelegd door middel van filmpjes.

Alternatieven

De ervaring leert dat de Wolfgang toestellen niet lang beschikbaar blijven in de Aldi winkels. Er zijn gelukkig veel andere toestellen op de markt die ook veel te bieden hebben, en die we grondig testen in onze internationale vergelijkende test.

Alternatieven voor deze Wolfgang AT-AS50SE zijn: