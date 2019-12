Apple iOS 12: eerste indruk

Eerste indruk|Vanaf 17 september kun je iOS 12 op je iPhone of iPad zetten. Deze update is beschikbaar voor alle iOS 11-gebruikers en een aantal vernieuwingen. De meest opvallende zijn de nieuwe functie ‘Schermtijd’ en meer controle over meldingen van apps. Updaten naar iOS 12 is de moeite waard.

Conclusie: Updaten is de moeite waard

Het is de moeite waard om iOS 12 te installeren op je iPhone of iPad. Tik hiervoor (vanaf 17 september) in de app Instellingen op Algemeen en vervolgens op Software-update.

In iOS 12 zijn app-meldingen overzichtelijker en kun je zulke berichtgeving gemakkelijker inperken. Met schermtijd krijg je inzicht in de manier waarop je het apparaat gebruikt en kun je limieten instellen, zodat je apps alleen gebruikt wanneer en zo lang als jij wilt.

Er zijn ook vernieuwde apps en veranderingen aan Siri (spraakassistent). Hierdoor wordt het hele systeem er weer wat complexer op, al zijn er ook versimpelingen. We zouden graag wat duidelijkere privacy-informatie zien, maar waarderen de maatregelen tegen tracking in de webbrowser.

Schermtijd

De functie ‘schermtijd’ is een nuttige toevoeging aan iPhone en iPad. Het houdt bij hoeveel tijd je het apparaat gebruikt en welke apps je dan het meest gebruikt. Misschien zal het je verbazen hoeveel tijd je bezig bent met e-mail, Facebook of spelletjes.

Schermtijd is ieder moment te bekijken, maar je krijgt ook wekelijks een handig verslag.

Het bevat naast schermtijd ook informatie over:

berichtgeving

je langste aaneengesloten gebruik

hoe vaak je je apparaat oppakt

of je het apparaat gebruikt hebt na je bedtijd (mits je dit instelt).

Het blijft gelukkig niet bij inzichten, want je kunt met Schermtijd ook actie ondernemen. Het is mogelijk om limieten in te stellen voor bepaalde apps of voor categorieën zoals 'sociale media'. Dan krijg je een seintje als je tijd (bijna) op is.

Je kunt een 'apparaatvrije tijd' instellen, bijvoorbeeld als je slaapt, waarin je geen meldingen krijgt en je de iPhone of iPad niet kunt gebruiken. Kies zelf welke apps altijd zijn toegestaan, zoals ‘Telefoon’ en ‘FaceTime’.

Berichtgeving

iOS 12 schept ook orde in de chaos aan app-meldingen. Berichtgeving van je apps is soms uitermate handig, maar het kan ook uit de hand lopen. Door de lange lijst aan binnenkomende WhatsAppjes zie je misschien niet meer de notificatie hoe laat de postbode een pakket bezorgt of de herinneringen om je medicijnen te nemen. iOS 12 schept ook orde in de chaos aan app-meldingen. Berichtgeving van je apps is soms uitermate handig, maar het kan ook uit de hand lopen. Door de lange lijst aan binnenkomendezie je misschien niet meer de notificatie hoe laat de postbode een pakket bezorgt of de herinneringen om je medicijnen te nemen.

Door berichten van dezelfde app te groeperen, zijn meldingen in iOS 12 al een stuk overzichtelijker. Bovendien kun je vanuit een melding rechtstreeks de toestemming voor een app aanpassen: meldingen uit of alleen nog stilletjes aan het berichtgevingscentrum toevoegen. Volgens Apple krijg je ook suggesties, bijvoorbeeld om meldingen van Instagram altijd uit te schakelen als je er nooit op klikt.

Nieuwe apps

Als je iOS 12 op je iPhone of iPad zet, krijg je ook een aantal nieuwe apps. Zo is Apples Boeken-app vernieuwd en dat is even wennen. Het ontwerp en de indeling zijn wel meer in lijn met andere Apple apps zoals Foto’s en Muziek. Daarnaast ontvang je automatisch de nieuwe app ‘Meten’ waarmee je op het camerabeeld afmetingen kunt meten van een kast, persoon of wat je ook maar wilt. Zulke apps bestonden al langer. Apple Meten kan je een goede indicatie geven, maar de app is niet altijd even gemakkelijk of betrouwbaar.

Waar de apps Aandelen en Dictafoon eerst alleen nog op de iPhone stonden, voegt iOS 12 ze ook toe aan de iPad. Je gesproken notities in de Dictafoonapp worden via iCloud gesynchroniseerd tussen al je apparaten. Beide apps zien er nu ook wat moderner uit.

Complexer

iOS dijt steeds verder uit en is al lang niet zo simpel meer als jaren terug. De oplossing voor die complexiteit wordt gezocht in automatisering. In iOS 12 moet je suggesties krijgen om bepaalde appmeldingen uit te schakelen, maar ook om bijvoorbeeld foto’s te delen met de mensen die erop staan. Ook kun je nu instellen om iOS-updates automatisch te installeren, zodat je hier geen omkijken naar hebt. Verder moet het gelijktrekken van de indeling van apps, zoals de vernieuwde Boeken-app, zeker helpen om het gehele systeem begrijpelijk te houden.

Siri

Spraakassistent Siri wil het je in iOS 12 ook gemakkelijker maken, maar echt veel slimmer lijkt ze niet geworden. Na de iOS-update kun je bijvoorbeeld vragen naar je opgeslagen wachtwoorden. En het is de bedoeling dat ze je gedrag nog beter leert kennen en meer relevante suggesties gaat doen. Dat gebeurde al met apps en met het bijhouden van je agenda en adresboek, maar dat wordt volgens Apple in iOS 12 uitgebreid.

Daarnaast is de Shortcuts-app aangekondigd, waarmee je met 1 commando meerdere stappen kunt uitvoeren. Dit heeft wat weg van Routines die je bij de Google Assistent kunt instellen. Het is nog niet duidelijk of de Shortcuts-app direct onderdeel uitmaakt van iOS 12.

Privacy

Net als in iOS 11 verschijnen er in iOS 12 schermen met privacy-informatie, bijvoorbeeld als je voor het eerst de Boeken app start. Hoewel Apple zegt dat ze privacy hoog in het vaandel hebben, en ze hiermee ook een streepje voor hebben op Google Android, is hun privacybeleid zeker niet perfect. Zo 'wordt informatie over je gebruik van het apparaat verzameld', maar krijg je geen volledige lijst welke informatie dit is. En dat persoonlijke gegevens 'gedurende een vaste tijdsduur bewaard' worden, maakt ons niet duidelijk hoe lang Apple onze informatie bewaart. We vinden dat je baas over eigen data moet zijn.

Trackingpreventie

Wat wel positief is, is dat de webbrowser Safari de strijd tegen tracking intensiveert. Apple geeft aan dat deel-knoppen en opmerkingen-widgets op webpagina’s je gedrag online niet langer kunnen volgen. Bovendien worden trucs waarmee je apparaat door websites te onderscheiden is van andere iPhones en iPads een halt toegeroepen.

