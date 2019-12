Apps voor op reis

Apps voor contact met het thuisfront

Er is veel meer mogelijk dan een simpel telefoontje, en nog gratis ook. Zo kun je via het internet bellen en spraakberichten uitwisselen, en dat kan ook in een groepsgesprek. Gebruik bijvoorbeeld een van deze 4 populaire apps.

Google Duo

Handige app om mee te videobellen. Contactpersonen worden gevonden op basis van hun telefoonnummer. De app bevat een lijst met Duo-gebruikers uit je adresboek. De ander moet de app ook installeren. Je contacten uitnodigen om het te installeren, kost je trouwens wel een sms’je.

Google heeft ook andere apps, zoals Allo voor tekstberichten en Hangouts voor tekstberichten, spraakoproepen en videogesprekken.

Hoe je bij dit soort apps ervoor kunt zorgen dat je zo min mogelijk data verbruikt, lees je in het artikel Wi-Fi vinden op reis.

Apple FaceTime

Via deze app voer je video- en audiogesprekken met andere Apple-gebruikers. Die zijn bereikbaar op geregistreerde telefoonnummers en e-mailadressen. 'Apple Berichten' is er voor getypte en gesproken berichtjes.

Let wel op, want die app verstuurt ook sms- en mms-berichten. De mobiele aanbieder kan hiervoor kosten in rekening brengen. Hoe herken je de berichten via internet? Die staan in een blauwe tekstballon; sms- en mms-berichten in een groene.

Microsoft Skype

Skype is geschikt voor berichten en video- en audiogesprekken. Bijzonder is de mogelijkheid om te bellen naar mobiele én vaste telefoonnummers. Koop daarvoor Skype-tegoed. Als de tarieven hoger zijn dan bij de mobiele aanbieder, is dat natuurlijk niet zo interessant.

Skype staat standaard op Windows 8 en Windows 10, op Windows-smartphones en sommige Android-telefoons.

WhatsApp

Grote kans dat vrienden en familie het populaire WhatsApp gebruiken. Daarmee is het niet alleen mogelijk om te chatten, maar ook om te bellen en te videobellen. Daarnaast kun je berichtjes inspreken, die de ontvanger later afluistert. Dat is handig als de ander niet opneemt of als de tijdzones enorm verschillen.

WhatsApp is eigendom van Facebook dat dezelfde functies aanbiedt in de Facebook Messenger-app.

Lees ook hoe het zit met bellen, sms'en en internetten op reis.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke smartphones goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste smartphone

Vertaal-apps

Maar weinigen beheersen de plaatselijke taal vloeiend. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. Deze 3 apps helpen – ook zonder internetverbinding – de taalbarrière te overbruggen.

Google Translate

Vertaalt getypte en gesproken tekst. Bijzonder is de optie om tekst op foto’s en live camerabeeld te vertalen: handig voor verkeersborden en menukaarten.

Reverso Context

Met deze app voorkom je misverstanden, doordat het vertaalde woord in diverse voorbeeldzinnen wordt getoond. Uit de

context kun je opmaken welke vertaling van toepassing is.

iTranslate

De nuttige functies van deze app zitten in de betaalde versie, zoals spraakvertaling, websitevertaling en de betekenis en vervoegingen van werkwoorden.

Navigatie

Ook navigeren in het buitenland kan prima met een app op de smartphone of met de smartphone in je auto met systemen als Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink.