Eerste indruk|Vanaf nu kun je bellen met WhatsApp. De nieuwe functie is nu voor iedereen met een Android-phone of iPhone beschikbaar. Je belt via je internetverbinding en verbruikt dus geen belminuten maar MB's; met wifi bel je zelfs gratis. Dat kan je dus veel voordeel opleveren, zeker als je naar het buitenland belt.

Conclusie

Met de intrede van WhatsApp Call behoort beltegoed steeds meer tot de verleden tijd. De functie is te gebruiken door gebruikers met een Android-toestel of een iPhone. Al werkt de functie nog niet bij iedereen met een iPhone. De functie wordt voor iPhone-bezitters langzaam uitgerold.

De nieuwe functie is netjes geïntegreerd in het bestaande ontwerp van de app en het bellen via 3G of 4G werkt redelijk goed. Wil je de beste gesprekskwalteit, dan kun je beter via wifi bellen. Het aantal MB's dat je per minuut verbruikt valt daarnaast reuze mee.

Wat is Bellen met WhatsApp?

WhatsApp Call is een nieuwe functie in de populaire berichtenapp WhatsApp. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers van de dienst elkaar nu ook bellen via de app. Een gesprek wordt daarbij niet over de mobiele telefoonlijn gevoerd maar over je internetverbinding. Bel je via wifi, dan is het gesprek gratis. Bel je via 3G of 4G dan verbruik je geen belminuten maar MB's uit je databundel. Dat kan dus voordelig zijn. Zeker als je naar het buitenland belt via wifi.

Belknop

Boven in het gespreksvenster waar je normaal je berichtjes typt, vind je nu een belknop. Druk je daar op, dan wordt de ander meteen gebeld. De interface die je daarbij ziet is vergelijkbaar met de interface van de standaard bel-app in Android. Je hebt daarbij de keuze uit:

De luidspreker;

Het venster verlaten en een bericht typen terwijl je gesprek gaande is;

Het geluid van jezelf dimmen waardoor jij de ander nog wel hoort maar zij jou niet meer.

Degene die de oproep ontvangt kan ervoor kiezen om de oproep te weigeren en een standaard bericht terug te sturen, via WhatsApp.

Oproepen

Met het intreden van de nieuwe belfunctie is er op het startscherm van WhatsApp ook een nieuwe kolom 'oproepen' toegevoegd. In deze kolom vind je een overzicht van alle uitgaande en inkomende gesprekken. Als je wilt, kun je de lijst wissen. Vanuit hetzelfde scherm kun je tevens meteen een telefoontje plegen via de belknop bovenin het scherm. Ten slotte vind je onder de instelling 'netwerkgebruik' nu ook statistieken over je belgedrag.

Kwaliteit

Normaal telefoneren gaat via de telefoonverbinding. Telefoneren via WhatsApp gaat over de internetverbinding van je smartphone. Het bellen via een 3G- of 4G-verbinding werkte bij ons goed. De ander en jijzelf zijn redelijk te verstaan. Bellen via een wifi-verbinding werkt echter nog beter en levert de beste gesprekskwaliteit op.

Dataverbruik

Doordat je met WhatsApp belt via je internetverbinding, verbruik je geen belminuten meer maar MB's uit je databundel. Bel je via wifi, dan bel je gratis en gaat er ook niks af van je belminuten of databundel. Bij het bellen in onze test noteerden we dat we bij 2 minuten bellen ongeveer 1 MB aan datategoed verbruikten. Dit was bij een 3G-verbinding. Stel je hebt een databundel van 1 GB, dan kun je daarmee dus 2000 minuten bellen. Best lang dus!

Voordelen

Bellen via WhatsApp is goedkoper dan bellen tegen het reguliere mobiele tarief. Bel je via 3G of 4G, dan verbruik je geen belminuten maar data. Je kosten voor je databundel blijven uiteraard, maar je hoeft in theorie geen beltegoed meer te nemen bij je abonnement. Doordat bellen via wifi gratis is, worden telefoontjes naar het buitenland ook interessanter. Normaal bellen naar het buitenland is vaak prijzig.

We kunnen wel verwachten dat providers zich zullen gaan indekken tegen het verlies van bepaalde inkomsten door dit soort ontwikkelingen en misschien data duurder zullen maken.

Android, iOS en Windows Phone

De nieuwe belfunctie is beschikbaar voor Android-smartphones en wordt momenteel langzaam uitgerold voor iPhones. Heb je een iPhone, dan kan het dus zijn dat de belfunctie voor jou nu nog niet werkt. Voor alle apparaten geldt dat je de laatste versie van WhatsApp moet gebruiken. Windows Phone-gebruikers moeten nog even geduld hebben.

