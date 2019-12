Bellen, sms'en en internetten op reis

Bellen, sms'en en internetten

Bij bellen en internetten in het buitenland gebruik je het mobiele netwerk van een andere provider. Dat heet roaming. Bij mobiel internet wordt ook wel gesproken over dataroaming. Zodra er sprake is van roaming, gelden andere tarieven en regels dan in Nederland.

De kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland worden binnen de EU gereguleerd door het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Daardoor zijn de kosten voor bellen, sms’en en internetten in het buitenland de afgelopen jaren flink gedaald. Per 15 juni 2017 zijn extra roamingkosten zelfs verleden tijd waardoor je in andere EU-landen met je Nederlandse bundel kunt bellen en internetten zonder extra kosten boven op het abonnement.

Europa

De bundel kan natuurlijk wel opraken in het buitenland. Het is afhankelijk van de provider wat er dan gebeurt. Soms geldt het buitenbundeltarief per minuut of MB. Of internet stopt als er geen MB’s meer in de bundel zitten.

Maar als geruststelling: de kans op een rekening van honderden euro’s is hoe dan ook klein.

Buiten Europa

Buiten de EU is het nog steeds opletten, dus ook in Zwitserland, Noorwegen en Turkije. De tarieven per minuut, sms en MB zijn daar soms erg hoog en kunnen oplopen tot €2,50 per minuut en zelfs €10 per MB. Elke provider heeft zijn eigen regels, check daarom altijd even bij jouw provider hoe het zit. Bekijk de voorbeelden van tarieven voor internet en bellen in het buitenland.

Vooral buiten de EU is het dus slim om het verbruik goed in de gaten te houden:

Gebruik zo veel mogelijk wifi. Zo kun je Wi-Fi vinden op reis.

Zet dataroaming alleen aan als er geen wifi beschikbaar is en internetten toch nodig is.

Video’s bekijken of versturen en online muziek luisteren kosten veel data. Doe dit dus zo veel mogelijk via wifi en zo min mogelijk via het mobiele netwerk.

Op een cruiseschip of ferry

Op zee gelden de gunstige regels ook niet. Ben je op een cruiseschip of ferry in internationale wateren, dan maakt je telefoon via het schip verbinding met een satelliet. Je betaalt dan de hoofdprijs. Dat gebeurt dus ook als je vaart tussen 2 landen die wel bij de EU horen. Je kunt op een schip vaak verbinding maken met een wifinetwerk, maar zet dataroaming ook altijd uit op je mobiel. Je telefoon maakt anders automatisch verbinding met het mobiele netwerk wanneer de wifiverbinding onverwachts verbroken wordt.

Handige noodnummers

Ook op vakantie kun je in een vervelende situatie terechtkomen. Bijvoorbeeld bij verlies of diefstal van een bankpas. Zet de

noodnummers van de bank in de telefoon en check van tevoren in de bankieren-app wat je moet doen bij diefstal. Nummers voor het blokkeren van passen vanuit het buitenland:

ABN Amro +31 10 2411720

ING +31 20 2288800

Rabobank +31 88 7226767

Overige banken +31 88 3855372 (Bankpassen Meldcentrale)

