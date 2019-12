Beste gratis apps: Gezondheid & Welzijn

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Gezondheid & Welzijn.

Human - Activity Tracker

Benieuwd hoeveel je beweegt op een dag? Deze app probeert je te stimuleren om 30 minuten per dag actief te zijn. Daarnaast worden de afgelegde afstand en de verbrande calorieën getoond. De app kan een activiteit zoals fietsen ook herkennen.

Download Human - Activity Tracker voor iOS of Android.

Movesum

Met deze fraai vormgegeven stappenteller word je aangespoord om meer te bewegen. Het instellen van doelen en handige informatie over verbrandde calorieën zorgen voor de nodige motivatie. En feitjes over jouw eetpatroon en wat dit bijdraagt aan jouw oefeningen kun je inzien.

Download Movesum voor iOS of Android.

Mijn Luchtkwaliteit

Precies weten hoe schoon de lucht is in je omgeving? Deze app geeft de huidige luchtkwaliteit een cijfer. Daarnaast zijn de metingen van fijnstof, ozon en stikstofdioxide zelfs per meetstation te zien. Cijfers van de luchtkwaliteit voor de komende 48 uur in heel Nederland zijn te zien.

Download Mijn Luchtkwaliteit voor iOS of Android.

Strava

Strava is geschikt voor wielrenners en hardlopers. Er wordt snelheid, afstand en tijd gemeten. Je kunt de sportprestaties van vrienden volgen. Hiervoor vraagt de app toestemming tot je contacten en Facebook. Door sensoren te koppelen kun je ook je hartslag meten.

Download Strava voor iOS of Android.

soChicken

soChicken ‘helpt je broeden op een leuker leven’. Deze app voorziet je van allerlei artikelen en tips om je leven leuker en simpeler te maken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over gelukkig, gezond of liefdevol zijn.

Download soChicken voor iOS of Android.