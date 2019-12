Beste gratis apps: Nieuws & Informatie

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Nieuws & Informatie.

Feedly

Verzamelt RSS-feeds van verschillende websites in een handig overzicht. Ideaal als je snel koppen van nieuwsberichten en blogs wilt kunnen scannen. Artikelen zijn eenvoudig te bewaren en te delen.

Download Feedly voor iOS of Android.

Debat Direct

Openbare debatten en commissievergaderingen zijn live te volgen. Als je het debat op tv volgt, is de app als tweede scherm te gebruiken. Het geeft informatie over het debat, de sprekers en de agenda van de dag. Wil je weten wanneer het debat begint of wanneer een specifiek onderwerp opnieuw aan de orde komt? Zet deze notificaties aan.

Download Debat Direct voor iOS, Android of Windows Mobile.

Overstroom ik?

Deze app van Rijkswaterstaat geeft, op basis van je postcode of locatie, inzicht in hoe hoog het water rondom je huis kan komen te staan als het dreigt mis te gaan. Hoe groot het risico hierop is en of het in geval van overstroming zin heeft een etage naar boven te vluchten, kun je hier ook lezen.

Download Overstroom ik? voor iOS of Android.

Min. VenJ

Ook de overheid brengt apps uit. Met deze app heb je allerlei informatie over Veiligheid en Justitie bij de hand. De app bevat meer dan 1000 adressen van instanties en informatie over onder andere trouwen, scheiden en de meest recente boetebedragen en feiten. Zo kun je je flitsfoto opvragen of direct je boete betalen via deze app.

Download Min. VenJ voor iOS of Android.

Willem

Willem geeft een overzicht van alle nieuwe films die je in de bioscoop of thuis kan kijken, elke film is voorzien een cijfer gebaseerd op de mening van de pers en andere gebruikers. Daarnaast laat de app zien welke films binnenkort uitkomen en kun je films op de ‘wil ik zien’ lijst zetten zodat je weet wanneer de film uitkomt en een handig overzicht van interessante films kunt bijhouden.

Download Willem voor iOS.

Weerwaarschuwing Nederland

De app gebruikt KNMI-gegevens om je op de hoogte te houden van de actuele weersituatie. Een neerslagradar geeft aan of de paraplu mee moet of niet. De app verstuurt ook waarschuwingen via een push-notificatie.

Download Weerwaarschuwing Nederland voor iOS of Android.