Beste gratis apps: Reizen & Vervoer

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Reizen & Vervoer.

EasyPark

Nog even en de parkeermeters kunnen naar de sloop. Meld je kenteken aan via de app en parkeer je auto. Wanneer je wegrijdt, krijg je een herinnering om de teller te stoppen. Zo betaal je nooit te veel. Ontdek welke parkeer app bij jou past.

Download EasyPark voor Android.

NS Reisplanner Xtra

De app NS Reisplanner Xtra geeft aan hoe de treinen rijden en neemt ook andere soorten openbaar vervoer mee in de reisplanning. Verder kun je meldingen over storingen en vertragingen laten geven voor je vaste trajecten. Per station zie je winkels en waar OV-fietsen staan.

Download NS Reisplanner Xtra voor iOS of Android.

SeatGuru

Als je tijdig via internet incheckt voor een vlucht kun je vaak een stoel in het vliegtuig kiezen, maar welke is de beste? SeatGuru laat de cabine-indeling zien van jouw vlucht en geeft aan wat de voor- en nadelen van de zitplaatsen zijn.

Download SeatGuru voor iOS of Android.

OVinfo

Handige en overzichtelijke app voor het openbaar vervoer. OVinfo toont de actuele vertrektijden van alle haltes en stations. Het laat ook zien waar het voertuig op dat moment is en hoelang je nog moet wachten voordat je kunt instappen.

Download OVinfo voor iOS of Android.

VVV

Ben je van plan om een dag iets leuks te gaan doen in Nederland? Laat je inspireren door de VVV-app, die onder andere per stad informatie biedt over activiteiten, attracties en evenementen. Je kunt direct via GPS kijken wat er op dat moment op die plek te doen is. Heb je VVV-bonnen? Dan zie je binnen no time waar je deze kunt besteden.

Download VVV voor iOS of Android.

Parkmobile

Deze app is er al een tijdje, maar nog steeds het vermelden waard. Met Parkmobile start (en stop) je in zo’n 150 Nederlandse plaatsen de parkeertijd vanaf je mobiele telefoon. Aan de hand van je kenteken checkt de parkeerwachter of je betaalt hebt.

Download Parkmobile voor iOS of Android.

Maps.me

Deze kaarten en routeplanner-app is vooral erg handig op reis. Je kunt vooraf kaarten van landen downloaden en deze offline gebruiken voor routes en navigatie, maar ook restaurants, hotels en andere interessante plekken worden offline opgeslagen. Dat kan je een hoop data schelen.

Download Maps.me voor iOS of Android.

TimesUpp

TimesUpp helpt je om op tijd te vertrekken. Zet afspraken in de planner of geef de app toegang tot je agenda en de app geeft een melding wanneer jij moet weggaan om op tijd bij je afspraak te zijn. Hierbij houdt de app rekening met verkeer, files en parkeertijd.

Download TimesUpp voor iOS of Android.

Polarsteps

Met Polarsteps maak je automatisch een reisverslag, inclusief routes, bezochte plaatsen en foto’s. Het enige wat je hoeft te doen, is je telefoon bij je dragen. Het ‘tracken’ van je trip werkt ook offline dus een verbinding met internet is niet noodzakelijk.

Download Polarsteps voor iOS of Android.

Magic Earth

Met Magic Earth kun je kaarten installeren van verschillende landen over de hele wereld. Uit onze test blijkt dat je er prima mee kunt navigeren: de app voor iOS scoort een 7,1 en die voor Android een 7,2. Je wordt gewaarschuwd voor flitspalen en wanneer je te hard rijdt. De app is via spraak te bedienen. Ook handig is dat de kaarten zijn te gebruiken voor een stadswandeling of fietstocht.

Download Magic Earth voor iOS of Android.

Yelp

Zin om uit eten te gaan? Yelp toont welke restaurants er in de buurt zijn en je kunt gelijk de reviews en foto’s van eerdere bezoekers bekijken. Maar niet alleen voor een lekkere of luxe hap kun je Yelp inschakelen, ook kun je met deze app snel en makkelijk een benzinestation zoeken wanneer je tank bijna leeg is of vind je shop-adresjes.

Download Yelp voor iOS of Android.

NS Mooiste Treintracé

Reis je binnenkort met de trein tussen Almere Centrum – Lelystad? Vermaak je met deze audiotour en leer Nederland beter kennen tijdens de ‘Mooiste treinreis van Nederland 2016'. Erica Terpstra neemt je mee langs de Oostvaardersplassen.

Download NS Mooiste Treintracé voor iOS of Android.

Trein 2

Lees alle nodige informatie over je treinreis. Plan gemakkelijk een reis en bekijk snel vertrektijden en storingen. De app heeft minder mogelijkheden dan de officiële NS-app, maar daardoor is de informatie die je zoekt duidelijk en gemakkelijk te vinden.

Download Trein 2 voor iOS.

Wandelen

Verschillende natuur- en stadswandelingen, overzichtelijk getoond op een landkaart. Elk wandelgebied is uitgebreid beschreven en je kunt bijvoorbeeld zien of honden toegestaan zijn. Het gratis aanbod is een voorproefje, tegen betaling zijn er meer wandelingen te vinden.

Download Wandelen voor iOS of Android.

Sneeuwhoogte

Begin je wintersport met deze app. De app biedt informatie over sneeuwhoogtes, sneeuwverwachtingen, piste- en sneeuwkwaliteit en meer. De app staat vol met populaire wintersportdorpen. Feitelijk alles wat je tijdens het wintersporten wilt weten, is te vinden in de app.

Download Sneeuwhoogte voor iOS of Android.

Walter

Ontdek een stad op een avontuurlijke manier. Het kompas in je telefoon stuurt je richting 'restaurants', 'bars', 'bezienswaardigheden' en 'winkels' in de nabije omgeving. De app werkt zonder internetverbinding, ongeacht waar je bent en je hoeft geen account aan te maken.

Download Walter voor iOS.

Fietsroutes

Tienduizenden routes in Nederland, België en Duitsland. Onderweg kun je de routes volgen met behulp van kaarten en stap-voor-stap instructies. Je kunt je ook laten navigeren met gesproken instructies, maar hier staan wel kosten tegenover.

Download Fietsroutes voor iOS of Android.

ANWB Onderweg

Een alles-in-1-app met informatie voor onderweg. In de app zit verkeersinformatie die je helpt om files te ontwijken, parkeerinformatie met locaties en tankmogelijkheden zodat je weet waar je kunt tanken en wat het kost. Via de app kun je ook routes plannen met OV of auto.

Download ANWB Onderweg voor iOS of Android.

Waze

Waze biedt routenavigatie met hulp van andere weggebruikers. Iedereen kan informatie doorgeven over files, flitsers en wegversperringen. Al deze informatie wordt gebruikt om routes slimmer te berekenen. Extra handig nu je geen roamingkosten meer betaalt binnen de EU: met een grote internetbundel kun je tijdens de vakantie op de hoogte blijven van de files naar het zuiden. Let op! Waze (van Google) vraagt toegang tot een enorme hoeveelheid privacygevoelige data.

Download Waze voor iOS of Android.

BlaBlaCar

Goedkoper dan vliegen, gezelliger dan alleen rijden. Met deze app kun je carpoolafspraken maken: hij koppelt bestuurders aan meerijders. Je kunt zitplaatsen aanbieden aan anderen of zelf zoeken naar een rit die door anderen wordt aangeboden.

Download BlaBlaCar voor iOS of Android.

In-Traffic Reply

De smartphone gebruiken tijdens het rijden is levensgevaarlijk. Om geconcentreerd en toch sociaal te blijven als bestuurder is er In-Traffic Reply van Samsung. De app activeert zichzelf zodra je gaat rijden, zorgt dat je daarbij niet wordt gestoord en stuurt automatisch een bericht naar mensen die bellen of een bericht sturen.

Download In-Traffic Reply voor Android.