Beste gratis apps: Slimme hulpjes

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Slimme hulpjes.

VMware Boxer

Heb je meerdere e-mailadressen? Het gecombineerde postvak van VMware Boxer maakt je mail overzichtelijk. Ook kun je meerdere agenda's beheren. De app is te koppelen aan je Evernote- en Dropboxaccount en heeft een ingebouwde kalender en adressenboek. Met Touch ID en toegangscode kun je alles beveiligen.

Download VMware Boxer voor iOS of Android.

Picniic

Picniic is een hulpje om een druk gezinsleven te managen. Je kunt de agenda's van alle gezinsleden naast elkaar leggen en boodschappenlijstjes maken en delen. Of kookinspiratie opdoen door recepten te zoeken. Ook handig: je kunt belangrijke gezinsgegevens (verzekeringen, medische gegevens etc.) veilig opslaan voor noodsituaties.

Download Picniic voor iOS of Android.

Fast Finder

Op je telefoon of tablet naar een map of e-bestand zoeken? Je swipet je een breuk. Met Fast Finder hoef je alleen maar een gedeelte van een naam in te vullen en je krijgt al zoekresultaten. Zoeken op bestandstype kan ook. Integreer Fast Finder met andere apps voor nog meer handige mogelijkheden.

Download Fast Finder voor Android.

Microsoft Translator

Een heel handige app voor op reis. Hij vertaalt teksten die je inspreekt en intypt, en hij bevat taalgidsen met populaire woorden en korte zinnen. Als je vooraf een taalpakket downloadt, werkt de app volledig offline, dus zonder internetverbinding. Je kunt via de app zelfs ‘realtime’ vertaalde gesprekken voeren, een functie die ook in Skype zit. Ook handig voor thuis: dankzij een browseruitbreiding kun je hele internetpagina’s vertalen.

Download Microsoft Translator voor iOS, Android, Windows Mobile

Path guide

Met deze app maak of bekijk je routebeschrijvingen om mee door gebouwen te navigeren. Loop door een gebouw en de app maakt vanzelf instructies die je kunt aanvullen met tekst en foto’s. Via een link deel je de routebeschrijving. Of open de route in de app voor echte navigatie-instructies.

Download Path guide voor Android.

Spark

Een overzichtelijke app die mail van verschillende e-mailadressen netjes ordent. Persoonlijke mailtjes staan automatisch bovenaan, nieuwsbrieven en andere mail kom je pas verderop tegen. Spark maakt het zoeken in meerdere mailboxen erg handig.

Download Spark voor iOS.

Sun Surveyor Lite

Wil je precies weten waar en hoe laat de zon opkomt? Of weten of een tuin op het zuiden ligt? De Sun Surveyor laat zien waar de zon staat op elk moment van de dag. Of houd je van fotograferen? Dan helpt deze app je met het kiezen van een mooie locatie en het maken van mooie shots.

Download Sun Surveyor Lite voor iOS of Android.

Gboard

Toetsenbord-app van Google. Je kunt teksten invoeren door over de toetsen te vegen. Hij geeft direct toegang tot Google, waardoor je sneller zoekopdrachten kunt invoeren en bijvoorbeeld Maps-locaties kunt delen met contacten.

Download Gboard voor iOS of Android.

Advanced Task Manager

Met Advanced Task Manager krijg je meer controle over de apps die op de achtergrond draaien. Met één druk op de knop schakel je alle apps uit. Daarnaast kun je de app zo instellen dat de apps automatisch worden uitgeschakeld, bijvoorbeeld wanneer je je telefoon ontgrendelt. Op deze manier houdt je telefoon meer werkgeheugen over. Wil je een bepaalde app actief houden? Voeg hem dan toe aan de lijst met uitzonderingen, die apps worden dan niet afgesloten. De app is gratis, maar heeft wel advertenties. De betaalde variant (€2.50) heeft die niet.



Advanced Task Manager is alleen beschikbaar voor Android.

LouLou

LouLou helpt je om een datum te prikken of vragen te stellen aan groepen via onder meer WhatsApp. Via een weblink laat je weten welke datum het best uitkomt voor een uitje. LouLou brengt snel in kaart welke datum of keuze favoriet is.

Download LouLou voor iOS of Android.

Instapaper

Met Instapaper kun je artikelen van andere krantenapps verzamelen om op later moment te lezen. Instapaper maakt het artikel mooi ‘schoon’ zodat alleen de tekst en de plaatjes van het artikel worden overgenomen. Bewaarde artikelen kun je ook offline bekijken.

Download Instapaper voor iOS of Android.

WPS Office

Het blijft een beetje gepriegel, maar handig is het wel; een compleet officepakket op je telefoon. Je kunt de tekst-, tabel- en presentatiebestanden ook opslaan als pdf. Bestanden zijn binnen de app ook te openen vanuit Dropbox en clouddiensten als Google Drive.

Download WPS Office voor iOS of Android.

Swiftkey Keyboard

Typen op het kleine toetsenbordje van je smartphone gaat niet altijd even lekker. Je tikt snel naast de juiste toetsen. Swiftkey vervangt het standaardtoetsenbord op je telefoon door een betere en heeft een paar handige trucs om sneller tekst in te voeren. Zo leert de app van je typgedrag, waardoor je steeds vaker de juiste woorden als suggestie krijgt. Met de ‘Flow’-functie trek je een lijn van letter naar letter. Terwijl je dat doet voorspelt Swiftkey welk woord je wilt invoeren.

Download Swiftkey Keyboard voor iOS of Android.

Prey

Smartphone gestolen? Met de app Prey kun je via de website preyproject.com een alarm laten afgaan of de schermontgrendeling wijzigen. De app heeft zelfs een optie waarbij je op afstand foto's kunt maken met de camera op de smartphone, zodat je een eventuele dief kunt identificeren. De dief moet de app overigens niet van je telefoon verwijderen.

Download Prey voor iOS of Android.

Blauw licht filter

Raken je ogen ook vermoeid als je lang naar het scherm van een smartphone of tablet kijkt? Door het licht wordt zelfs in slaap vallen lastiger. Door de schermkleuren aan te passen, helpt deze app problemen voorkomen maar blijft alles nog goed leesbaar.

Download Blauw licht filter voor Android.

Pocket

Zie je een interessant artikel, maar heb je geen tijd om het te lezen? Met de Pocket-app bewaar je artikelen, video’s en links voor een later tijdstip. Lezen kan op ieder gesynchroniseerd apparaat, zelfs als je geen internet hebt. De lay-out van het artikel is daarbij extra simpel en overzichtelijk gehouden. Nog niet naar wens? Dan pas je de lay-out net zo makkelijk zelf aan. De app kan zelfs artikelen aan je voorlezen, al moet je wel betalen voor deze optie.

Download Pocket voor iOS of Android.

Piece of Cake

Piece of Cake maakt het gezamenlijk geven van een cadeau een stukje makkelijker. Nodig mensen uit om mee te doen met een cadeau en bekijk via de app wie toegezegd en betaald heeft. Gebruikers moeten wel een account maken.

Download Piece of Cake voor iOS of Android.

Remember The Milk

De to-do-app zonder poespas. Gebruik deze app om nooit meer iets te vergeten, zoals een nieuw pak melk in de supermarkt. De app kan herinneringen sturen via e-mail, sms, twitter en mobiele pushmeldingen. De lijstjes zijn te synchroniseren over al je apparaten en te delen met anderen.

Download Remember The Milk voor iOS of Android.

Microsoft To-Do

Met To-Do kun je lijstjes maken met taken en die kun je deadlines geven. De app toont een dagoverzicht, hij geeft suggesties voor taken die je voor die dag kunt toevoegen en hij stuurt herinneringen. Je hebt een Microsoft-account nodig.

Download Microsoft To-Do voor iOS of Android.

Google Translate

Google Translate werkt door teksten in de app te typen, zinnen in te spreken of je camera te gebruiken en deze te richten op teksten die je wilt vertalen. Talen kunnen ook worden opgeslagen, zodat je geen internetverbinding nodig hebt; handig voor op reis!

Download Google Translate voor iOS of Android.

OneNote

Een eenvoudig te gebruiken digitaal notitieblok. Je kunt altijd bij je notities en actielijstjes, ook vanaf je computer. En je kunt foto’s en bestanden invoegen. In combinatie met OneDrive krijg je standaard 5 GB aan opslag. Je hebt een (gratis) Microsoft-account nodig.

Download OneNote voor iOS, Android of Windows Mobile.

Greenify

Je smartphone heeft allerlei manieren om onnodige apps af te sluiten en om zo je batterij te sparen, maar wat hij nou precies doet is vaak niet duidelijk. Greenify geeft aan welke applicaties afgesloten moeten worden, zodat je batterij langer mee gaat.

Download Greenify voor iOS of Android.

LastPass Authenticator

Met tweetrapsauthenticatie wordt je account (zoals Dropbox of e-mail) beter beschermd met een extra wachtwoord. Dit is een unieke gegenereerde code, net als bij Google Authenticator. Het werkt goed samen met een Lastpass-account.

Download LastPass Authenticator voor iOS, Android of Windows Mobile.

All-in-1-List

De enige app die je nodig hebt voor al je lijstjes, of je nu boodschappen doet, op vakantie gaat of bij wilt houden welke boeken je nog wilt lezen. Ook Excelbestanden zijn in de app te importeren. Handig: je kunt je lijstjes en bestanden ook exporteren naar je mail en ze delen met vrienden.

Download All-in-1-List voor iOS.

Adobe scan

Met Adobe scan kun je met de smartphonecamera een scan maken van een document en die opslaan als pdf. De tekstherkenning zorgt ervoor dat je de tekst uit de pdf kunt filteren en opslaan. Nadeel: je moet een Adobe-account aanmaken.

Download Adobe scan voor iOS of Android.

Hexlock

Hexlock is een Android-app waarmee je andere apps kunt vergrendelen of verbergen. Zo voorkom je dat apps geopend kunnen worden waarmee betalingen verricht worden. De versleutelde of verborgen apps kunnen vervolgens alleen worden geopend als de gebruiker de juiste code invoert.

Hexlock is alleen beschikbaar voor Android.

Deïnstallatie

Staat je telefoon ook helemaal vol met apps die je nooit gebruikt? Met deze Deïnstallatie-app schoon je een smartphone gemakkelijk op. Bekijk via de app welke apps het meeste geheugen innemen en vink de apps aan om deze in 1 keer te verwijderen.

Deïnstallatie is alleen beschikbaar voor Android.

Scanbot

Met Scanbot maak je een foto van een document, waarna de app het op maat maakt en het perspectief aanpast zodat het een pdf-bestand wordt van hoge kwaliteit. De gratis variant van deze app kan geen tekst uit de scan uitlezen om door te zoeken of te bewerken, de betaalde variant kan dat wel.

Download Scanbot voor iOS of Android.