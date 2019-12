Beste gratis apps: Vrije tijd

Wij selecteren de beste gratis apps en verdelen die in een aantal categorieën. Op deze pagina vind je de beste gratis apps in de categorie Vrije tijd.

Plantengids

Wat bloeit er nog in dit jaargetijde? Plantengids laat zien in welke maanden planten bloeien, hoe groot ze worden en hoeveel zonlicht ze nodig hebben. En niet te vergeten: hoe ze eruit zien. Zo zoek je gemakkelijk geschikte planten voor je tuin.

Download Plantengids voor iOS.

Wattpad

Lees boeken en verhalen van bekende en onbekende schrijvers. Je kunt schrijvers volgen en zelf verhalen publiceren. Er is een actieve community die de schrijfsels recenseert. Teksten zijn op te slaan, zodat je ze zonder internet kunt lezen.

Download Wattpad voor iOS, Android of Windows Mobile.

Muziekspeler voor YouTube

Beluister muziek op YouTube. Je kunt muzieklijsten doorbladeren, afspeellijsten maken van nummers en er op de achtergrond naar luisteren, net als bij muziek die op je telefoon staat. De muziek downloaden kan echter niet, dus een internetverbinding is nodig.

Download Muziekspeler voor YouTube voor iOS.

Goodreads

Lees recensies van andere boekenliefhebbers, schrijf ze zelf of voeg gelezen boeken toe. Op basis van je favorieten krijg je tips over andere leuke boeken. Ook kun je in contact komen met andere boekenliefhebbers.

Download Goodreads voor iOS of Android (ook beschikbaar voor Windows Mobile maar dan tegen betaling van €3,49).

TuneIn Radio

Met TuneIn Radio heb je de beschikking over meer dan 100.000 radiostations van over de hele wereld. Ook kun je podcasts en audioboeken downloaden en offline afluisteren, of dit nu in de sportschool of in je auto is. De app is eenvoudig in gebruik, maar wel gedeeltelijk in het Engels.

Download TuneIn Radio voor iOS, Android of Windows Mobile.

OnRad.io

Zo’n 100.000 onlineradiozenders worden gescand en zo weet deze app welke nummers er gedraaid worden. De kans is groot dat het nummer dat je wilt horen er tussen zit. Je kunt jouw favorieten ook delen op social media (gratis, zonder reclame).

Download OnRad.io voor iOS of Android.

Upflix

Met deze app ben je altijd op de hoogte van de nieuwste films en series op Netflix. Weet je niet wat je moet kijken? Met de ‘Roulette modus’ kies je een film gebaseerd op je voorkeuren en/of favoriete acteur. Upflix is niet verbonden met Netflix, dus kan niets aan de inhoud veranderen.

Download Upflix voor iOS of Android.

Smart Audiobook Player

Luisterboeken vragen een andere bediening dan muziek. Met deze app wordt de voortgang per boek opgeslagen en kun je de afspeelsnelheid aanpassen. De speler heeft een in-slaap-val-stand waarbij een boek wordt gepauzeerd als je een tijdje niet bewogen hebt. Door te schudden ontwaakt de speler weer.

Download Smart Audiobook Player voor Android.

Untappd

Bierliefhebber? Met Untappd ontdek je nieuwe bieren en bars in de buurt. Eenmaal een lekker biertje in je hand kun je je eigen proefervaring waarderen en delen met andere bierdrinkers. En je kunt zien of je vrienden hetzelfde biertje waarderen.

Download Untappd voor iOs of Android.

Tuinvogels

Deze app helpt je om vogels te spotten. Aan de hand van illustraties, kleuren en grootte weet je snel welk van de 93 meestvoorkomende tuinvogels in jouw tuin zit. De app helpt ook als je wilt tellen hoeveel en welke vogels je gezien hebt.

Download Tuinvogels voor iOS of Android.

Microsoft Solitaire

Speelde je vroeger ook Patience op je pc? Nu kan dat ook op je smartphone! Microsoft heeft het klassieke kaartspel uitgebracht voor iOS en Android. Met Solitaire speel je alle klassieke kaartspelletjes: Klondike, Spider, Freecell, Tripeaks en Pyramid.

Download Microsoft Solitaire voor iOS of Android.

Vivino Wine Scanner

Handig app voor de wijnliefhebber. Op basis van een foto van het etiket herkent Vivino de fles wijn en toont (de vele) reviews. Je kunt ook wijn via de app kopen en je krijgt aanbevelingen op basis van jouw smaakprofiel. Handig en gratis.

Download Vivino Wine Scanner voor iOS of Android.

Oodles

Bij Oodles vind je niet de nieuwste bestsellers, maar de oude klassiekers. Zo vind je er bijvoorbeeld boeken van Jane Austen, óók luisterboeken. Het aanbod bevat veelal Engelse boeken, waarvan sommige zijn vertaald naar het Nederlands.

Download Oodles voor iOS of Android.