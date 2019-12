Budget-smartphones met 4G

Bekijk de nieuwste selectie smartphones Beste goedkope smartphones, herfst 2019 We maken elk kwartaal een selectie van de beste goedkope smartphones. Daarnaast bekijken we ook de beste goedkope tablets. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste artikelen over goedkope smartphones en tablets? Schrijf je in voor de Consumentenbond nieuwsbrief.

Conclusie

De 5 hier besproken budget-smartphones presteren vergelijkbaar, en komen alleen bij zwaardere spellen wat te kort ten opzichte van de duurdere smartphones. Wie veel apps gebruikt en graag snel wisselt tussen apps, zal de voorkeur geven aan de General Mobile 4G of de Microsoft Lumia 640 XL 4G. Voor een ruime hoeveelheid opslagruimte kies je de General Mobile 4G of de Samsung Galaxy A3.

De Motorola Moto G was bij de vorige vergelijking van budget smartphones favoriet, dit najaar zijn we enthousiaster over de General Mobile 4G. Die smartphone heeft voldoende werkgeheugen, opslagruimte en een prima camera. Bovendien verwachten we daarbij langer ondersteuning voor Android-updates.

De General Mobile 4G is alleen (nog) niet in ons smartphonelaboratorium geweest. We baseren ons positieve beeld op de eerste indruk van de General Mobile 4G.

In onze vergelijkende test beoordelen we smartphones op veel meer aspecten, zoals ontvangstkwaliteit, accuduur en valbestendigheid.

Hoe zijn we tot onze bevindingen gekomen?

Waarin verschillen de 5 voordelige smartphones met 4G-ondersteuning en hoe komen ze in de prak tijk uit de verf?

(Let op: de prijzen en de vermelde besturingssysteemversies zijn van 27 oktober 2015).

Samsung Galaxy A3 (€230)

De Samsung Galaxy A3 is een dunne smartphone met een volledig metalen behuizing. Het voelt daardoor aan als een veel duurder apparaat. Het scherm van 4,5 inch is kleiner dan de andere toestellen in dit artikel. Het scherm is niet superscherp, maar de kwaliteit is wel goed. De kleuren zijn realistisch en het scherm is goed leesbaar als je er schuin voorzit.

Het toestel kreeg afgelopen zomer een update naar de recente Android 5-software. Of het ook een update naar Android 6 krijgt is nog niet bekend.

LG G4C (€195)

Bij de LG G4C zitten de knoppen niet op de rand, maar aan de achterkant. Hij heeft een scherm van vijf inch groot met dezelfde goede scherpte als de Motorola Moto G en General Mobile 4G.

Nadeel is wel dat er maar 3,5 gigabyte vrije opslagruimte is. De Samsung Galaxy A3, Microsoft Lumia 640 XL 4G en General Mobile 4G bieden door hun grotere opslagruimte meer plaats aan apps en foto's.

Dit mobieltje heeft het recente Android 5. Over een eventuele update naar Android 6 is nog niets bekend.

Motorola Moto G (2015-versie) (€200)

De Motorola Moto G is een van de populairste budget-smartphones. Je krijgt veel waar voor je geld. Er zijn al heel wat varianten van de Moto G verschenen, dus let even op dat je de juiste koopt. De Moto G 2015-versie biedt een goed, scherp scherm. De geluidskwaliteit valt echter tegen.

De vrijeopslagruimte bedraagt 4,5 gigabyte en dat is aan de krappe kant, net als de het werkgeheugen voor multitasking. Er is ook een variant dat 2x zoveel opslagruimte en werkgeheugen biedt, maar deze is nog niet te koop in Nederland.

Bijzonder is dat het toestel waterdicht is. Er zit geen oplader bij deze smartphone, alleen een oplaadkabel.

Microsoft Lumia 640 XL 4G (€220)

De Microsoft Lumia 640 XL 4G heeft een fors scherm van 5,6 inch. Op deze smartphone draait Windows, terwijl de meeste mensen een smartphone kopen met Android of iOS. Dat werkt dat prettig en overzichtelijk, maar er zijn niet zoveel apps beschikbaar. Let er wel even op dat je de 4G-uitvoering koopt.

Er is nóg een 4G-versie waarin je twee simkaarten kunt plaatsen. Dat komt bijvoorbeeld van pas als je ook een zakelijk abonnement hebt. Door het grotere scherm is dit telefoontoestel lastig met 1 hand te bedienen. De camera is niet zo snel en ook de batterijduur valt tegen. De navigatie-app is handig, omdat deze ook zonder internetverbinding werkt. Voor dit toestel mag je op korte termijn een update naar Windows 10 verwachten.

General Mobile 4G (€230)

De General Mobile 4G is een smartphone die oorspronkelijk voor de Turkse markt werd ontwikkeld maar nu ook hier te koop is. Hij heeft Android One-software, bedoeld voor opkomende landen als India, Indonesië en de Filipijnen. Toch werkt het hier ook prima, en heeft het als voordeel dat er snel updates voor komen. Het toestel heeft een eenvoudig maar doeltreffend ontwerp, met goede specificaties en een goed scherm, dat vooral uitblinkt in helderheid.

De prijs is goed: je krijgt ongeveer evenveel waar voor je geld als bij de andere toestellen. Het werkgeheugen is groter dan bij bovengenoemde toestellen en dat komt de prestaties ten goede. Ook heeft het toestel voldoende opslagruimte voor je apps en foto's.

We hebben dit toestel nog niet getest, maar er is wel een uitgebreide eerste indruk van de General Mobile 4G.

Specificaties

Specficaties van de toestellen

In onze vergelijking van 5 budget smartphones bekijken wij modellen tot €250. Hieronder vind je hun belangrijkste specificaties:

Specificaties Samsung Galaxy A3:

Besturingssysteem : Android 5.0;

: Android 5.0; Beeldscherm : 4,5 inch (11 cm);

: 4,5 inch (11 cm); Pixeldichtheid : 245 ppi (goede scherpte);

: 245 ppi (goede scherpte); Gewicht : 110 gram (lichtgewicht);

: 110 gram (lichtgewicht); Afmetingen : 130 x 67 x 8,0 mm;

: 130 x 67 x 8,0 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 16 GB (11,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB;

: 16 GB (11,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 64 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 5,0 megapixel;

: 5,0 megapixel; Bijzonderheden : nfc, batterij niet verwisselbaar;

: nfc, batterij niet verwisselbaar; Prijs : €240;

: €240; Verkrijgbaar vanaf: maart 2015.

Specificaties LG G4c:

Besturingssysteem : Android 5.0;

: Android 5.0; Beeldscherm : 5,0 inch (13 cm);

: 5,0 inch (13 cm); Pixeldichtheid : 294 ppi (goede scherpte);

: 294 ppi (goede scherpte); Gewicht : 138 gram (gemiddeld gewicht);

: 138 gram (gemiddeld gewicht); Afmetingen : 140 x 70 x 10,5 mm;

: 140 x 70 x 10,5 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB (3,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB;

: 8 GB (3,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 5,0 megapixel;

: 5,0 megapixel; Bijzonderheden : nfc;

: nfc; Prijs : €190;

: €190; Verkrijgbaar vanaf: september 2015.

Specificaties Motorola Moto G (2015):

Besturingssysteem : Android 5.1;

: Android 5.1; Beeldscherm : 5,0 inch (13 cm);

: 5,0 inch (13 cm); Pixeldichtheid : 294 ppi (goede scherpte);

: 294 ppi (goede scherpte); Gewicht : 153 gram (redelijk zwaar);

: 153 gram (redelijk zwaar); Afmetingen : 142 x 72 x 12,0 mm;

: 142 x 72 x 12,0 mm; Processor : 1,4 GHz (quad-core);

: 1,4 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB (4,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB;

: 8 GB (4,5 GB over voor gebruiker) + microSD tot 32 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 13 megapixel (autofocus + led-flits);

: 13 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 5,0 megapixel;

: 5,0 megapixel; Bijzonderheden : batterij niet verwisselbaar, waterdicht;

: batterij niet verwisselbaar, waterdicht; Prijs : €200;

: €200; Verkrijgbaar vanaf: augustus 2015.

Specificaties Microsoft Lumia 640 XL 4G:

Besturingssysteem : Windows Phone 8.1;

: Windows Phone 8.1; Beeldscherm : 5,6 inch (14 cm);

: 5,6 inch (14 cm); Pixeldichtheid : 260 ppi (goede scherpte);

: 260 ppi (goede scherpte); Gewicht : 173 gram (zwaar);

: 173 gram (zwaar); Afmetingen : 158 x 82 x 11,0 mm;

: 158 x 82 x 11,0 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB (7,3 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB;

: 8 GB (7,3 GB over voor gebruiker) + microSD tot 128 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 13 megapixel (autofocus + led-flits);

: 13 megapixel (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 5,0 megapixel;

: 5,0 megapixel; Bijzonderheden : nfc;

: nfc; Prijs : €210;

: €210; Verkrijgbaar vanaf: juli 2015.

Specificaties General Mobile 4G: