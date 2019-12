Eerste indruk|Voor een degelijke smartphone hoef je tegenwoordig niet meer diep in de buidel te tasten. Voor minder geld koop je een toestel dat grofweg hetzelfde doet als duurdere modellen. Wel moet je bij de koop op een aantal zaken letten. We zochten 5 aantrekkelijke budgetsmartphones voor je uit.

Budgetsmartphones: review

Wil je een smartphone kopen, dan heb je genoeg keus. Voor veel geld koop je een topmodel met de nieuwste snufjes, een superscherp scherm en een bovengemiddelde camera. Maar lang niet iedereen heeft zo'n toestel nodig. Tegenwoordig heb je voor minder geld ook een prima smartphone. Met een budgetsmartphone kun je apps uitproberen, e-mailen, internetten en meer. Onderstaande smartphones kunnen deze wensen prima voor je vervullen.

Samsung Galaxy S Advance (€250)

De Samsung Galaxy S Advance heeft een slank design en is de opvolger van de Samsung Galaxy S en de S Plus. Het 4-inch scherm is groot genoeg om prettig te typen en is fijn voor het gebruik van apps. Kleuren op dit scherm zijn weliswaar niet heel natuurlijk maar brengen je foto's wel tot leven. De helderheid van het scherm valt wat tegen, waardoor het lastig is om het scherm af te lezen bij veel zonlicht.

Naast een goed scherm heeft de Galaxy S Advance ook een prima 5-megapixel camera die goede foto's maakt en bovendien in HD kan filmen. Verder is er een led-flits aanwezig voor foto's bij weinig licht en een camera aan de voorkant voor bijvoorbeeld zelfportretten.

Apps installeer je op het ruime interne geheugen van 8 of 16 GB. Wil je extra foto's en/of video's kwijt, dan kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 32 GB. Ben je van plan veel te bellen, dan is dit toestel misschien niet zo'n goede keus. De ontvangstkwaliteit is namelijk matig, wat problemen kan geven in gebieden met slechte dekking. Al met al levert dit toestel veel smartphone voor weinig geld.

LG Optimus L7 (€210)

De LG Optimus L7 heeft een zeer aantrekkelijk prijskaartje voor een toestel met een scherm van 4,3 inch. Het grote scherm typt fijn en zorgt ervoor dat je meer van een website kunt zien tijdens het internetten. Hoewel het scherm niet zo scherp is als bij topsmartphones, is het wel redelijk helder.

Je apps installeer je op het interne geheugen van 4 GB. Een gedeelte hiervan wordt gebruikt voor het besturingssysteem. Houd er dus rekening mee dat er minder ruimte voor je apps overblijft. Dit is wel voldoende om meerdere lichtgewicht apps te installeren maar waarschijnlijk niet genoeg voor al je media. Wil je foto's, video's en/of muziek opslaan, dan kun je dat het beste doen op een geheugenkaartje van maximaal 32 GB.

Foto's schiet je met de veelzijdige 5-megapixel camera. Hoewel de camera niet heel scherpe foto's aflevert, heeft hij wel handige features zoals gezichtsherkenning en autofocus. Helaas kan het toestel niet filmen in HD-kwaliteit. De Optimus L7 draait vanuit de doos op Android Ice Cream Sandwich. Hierdoor beschik je over een redelijk up-to-date toestel, wat nodig is om de meeste apps te kunnen gebruiken.

HTC Desire X (€250)

Met zijn ronde vormen ligt de HTC Desire X lekker in de hand en is hij bijzonder stijlvol. Hoewel de achterkant gemaakt is van plastic, is deze goed bestand tegen krassen. Het scherm kan ook wat hebben dankzij het geharde glas. Het 4-inch scherm is groot genoeg om veel informatie in één oogopslag te tonen, maar ook klein genoeg om hem mee te nemen in je broekzak.

Met een resolutie van 480 x 800 pixels is het scherm niet heel erg scherp maar doet het ook niet onder voor concurrenten in dezelfde prijsklasse. Tekst is dankzij de goede kijkhoek en het hoge contrast goed leesbaar.

Het toestel heeft een 5-megapixel camera met autofocus en een led-flits. Foto's gemaakt met deze camera zijn niet erg scherp maar goed genoeg om te delen via bijvoorbeeld Facebook. Reken niet op supermooie filmpjes want er kan niet in HD-kwaliteit gefilmd worden. Maar voor deze prijs mag je dan ook geen wonderen verwachten. Het 4 GB intern geheugen biedt in ieder geval genoeg ruimte om apps uit te proberen. Verder ben je met dit toestel altijd goed verstaanbaar, zelfs in een lawaaiige omgeving.

Sony Xperia Sola (€250)

De Sony Xperia Sola is een robuuste smartphone waarvan het scherm een stukje uit de behuizing steekt en daardoor als het ware op de behuizing ligt. Het scherm van 3,7 inch is wat aan de kleine kant, maar zorgt in combinatie met veel pixels wel voor een scherpe beeldweergave.

De 5-megapixel camera is één van de betere in deze prijsklasse. Foto's zijn scherp, kleuren zijn realistisch en er kan gefilmd worden in HD. Bovendien zit er een leuke panoramafunctie op voor bijvoorbeeld mooie landschapsfoto's. Het toestel heeft verder een fysieke sluiterknop zodat je foto's kunt maken zoals je gewend bent met compactcamera's. De knop is echter wel lastig in te drukken waardoor je kans hebt dat het toestel beweegt en je foto's onscherp zijn.

Het toestel is snel genoeg zodat je meerdere dingen tegelijk kunt doen. Eén van de grote pluspunten van dit toestel is toch wel de interne opslag van 8 GB. Dit is genoeg ruimte om te kunnen genieten van meerdere apps. Bovendien is het geheugen uit te breiden met een geheugenkaartje van maximaal 32 GB voor extra foto's en muziek. Minpunten zijn het ontbreken van een camera aan de voorkant en de krasgevoeligheid van het beeldscherm.

Huawei Honour U8860 (€240)

De Chinese fabrikant Huawei is nog relatief onbekend in Europa, wat niet wil zeggen dat deze fabrikant geen goede smartphones maakt. In tegendeel, de Huawei Honour heeft gezien zijn prijs zeer aantrekkelijke eigenschappen. Het scherm biedt met een formaat van 4-inch en een resolutie van 480 x 854 pixels prima overzicht voor het gebruik van apps en het browsen op internet. Het contrast en de kijkhoek van dit scherm zijn minder goed maar ook niet slecht. Typen is ook geen probleem op een scherm van dit formaat.

Verder is het toestel snel en soepel te bedienen. De 8-megapixel camera is door de beperkte camerasoftware iets minder gebruiksvriendelijk, maar maakt gelukkig wel goede foto's en filmt in HD. Bovendien kun je altijd nog een goede foto-app installeren.

Apps installeer je op het 4,5 GB interne geheugen. Dit is niet heel erg veel aangezien een gedeelte gereserveerd is voor het besturingssysteem. Je media kun je dan ook het beste installeren op een extern geheugenkaartje van maximaal 32 GB. Door de krachtige accu hoef je de Huawei Honour niet iedere dag aan de oplader te hangen.

Wat is een budgetsmartphone?

Smartphones zijn er in alle soorten en maten en ze komen met verschillende prijskaartjes. Voor een topmodel betaal je al gauw de hoofdprijs maar dan heb je ook een zeer goed toestel. De topsmartphones zijn vaak voorzien van de laatste snufjes, een zeer goede camera en een scherm waarin je de pixels niet meer van elkaar kunt onderscheiden. Het geheel wordt aangedreven door een snelle processor en veel werkgeheugen waardoor alles soepel werkt.

Waar let je op bij de keuze voor een budgetsmartphone?

De allergoedkoopste toestellen zijn vaak teleurstellend: ze hebben een klein en slecht scherm en door de te kleine interne opslag kun je er maar weinig apps op kwijt. Je verlangt dan al gauw naar een beter model. Waar moet je op letten bij de aanschaf van een toestel dat aanzienlijk minder kost dan een topmodel, maar dat je wel een prima smartphone-ervaring biedt?

Het scherm: belangrijk

Tegenwoordig bellen we steeds minder. In plaats daarvan communiceren we via kleine tekstberichtjes en gebruiken we steeds meer apps. We kijken dus meer naar onze telefoon dan dat we hem aan het oor houden. Het scherm is daarmee één van de belangrijkste aspecten van een telefoon geworden.

Een 4-inch touchscreen biedt een goede balans tussen schermformaat en draagbaarheid.

Een groter model biedt meer typcomfort en meer overzicht bij e-mailen en internetten.

Een kleiner model past weer beter in de broekzak.

Topsmartphones hebben tegenwoordig zeer goede schermen met een enorm hoge pixeldichtheid, ook zeer kleine letters zijn daardoor nog scherp. Bij budgetsmartphones wordt er juist vaak sterk bezuinigd op het scherm. Hierdoor is het scherm vaak minder scherp. Je doet er dus goed aan hier op te letten bij de aanschaf van een goedkoper model.

Het geheugen: minimaal 4 GB

Een smartphone koop je natuurlijk grotendeels om apps te gebruiken. Dankzij apps kun je bankzaken regelen met je smartphone en heb je reistijden altijd bij de hand. Het installeren van veel apps gebeurt verplicht op het interne geheugen van de telefoon. Dit geheugen wordt ook gebruikt door het besturingssysteem. Daarbij komt ook nog eens dat apps van nu steeds meer plek innemen op je telefoon. Navigatie-apps of een racespel nemen al gauw meer dan een gigabyte in beslag. Een groot intern geheugen is dus zeer gewenst.

Wij raden daarom aan een model te kiezen met een intern geheugen van minimaal 4 GB. Wil je meer foto's, video's en muziek kwijt, dan kun je het geheugen van veel Androidsmartphones uitbreiden met een extra geheugenkaart. Bij budgetsmartphones kan dit tot wel 32 GB. Op dit extra geheugen kun je dus niet elke gewenste app installeren.

