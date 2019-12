Buurt-app Wazzurb

Eerste indruk|Wazzurb is een buurt-app die je makkelijk in contact brengt met mensen in je eigen omgeving. De app matcht buurtbewoners met gelijke interesses, zodat bijvoorbeeld een hardloopmaatje snel is gevonden. De app lijkt minder geschikt als buurtpreventie-app.

Conclusie

Wazzurb is een buurt-app, vergelijkbaar met BuurtApp en Nextdoor. Wazzurb geeft wijkgenoten een eigen communicatiemiddel. De app laat je zaken met buurtgenoten bespreken zoals het parkeerbeleid van de gemeente of hondenpoepoverlast. Ook kun je samen leuke dingen organiseren zoals een barbecue in de straat. Nieuwe sociale contacten leg je door het ‘matchen’ van interesses, maar let wel op dat je in je profiel niet teveel onnodige informatie prijsgeeft zoals je relatiestatus.

Tot slot kun je spullen (uit)lenen of (ver)kopen of je vindt een kinder- of dierenoppas. Voor het alarmeren van je buren ('verdachte personen gesignaleerd in onze straat!') lijkt Wazzurb minder geschikt omdat veel gebruikers de uiteenlopende meldingen van de app zullen uitzetten. Maak liever een buurtpreventiegroep in WhatsApp aan, of gebruik een buurtpreventie-app als Veilige Buurt of We Alert.

Proefperiode

De app Wazzurb (voor iOS en Android) werd eind januari gelanceerd na een proefperiode van ruim een jaar. De maker is een softwareproducent die van huis uit zakelijke software levert aan de makelaardij. Op de dag van de introductie beloofde hij dat de app '100% voor consumenten' is maar bij zijn presentatie zaten toch vooral ondernemers in de zaal.

Dat Wazzurb een commerciële drijfveer heeft (er komen vergelijkbaar met Facebook advertenties in de app en je kunt aanbiedingen in je mailbox krijgen), hoeft geen probleem te zijn, als maar duidelijk is wat er met jouw gegevens gebeurt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Let op je privacy

Helaas is er bij een kritische blik op de privacyvoorwaarden meteen al een mismatch tussen de belofte van de app zelf ('je gegevens worden door ons nooit verstrekt aan derden') en de privacyverklaring ('je mailadres kan worden gedeeld met partnerbedrijven').

De ondernemer achter de app belooft - desgevraagd - dat het mailadres van gebruiker toch niet aan zakelijke partners wordt gegeven, tenzij je hier (later) zelf toestemming voor geeft. Wazzurb zelf kan je wel aanbiedingen mailen, maar dit kun je uitzetten in de app.

Relatiestatus opgeven

Een ander punt van aandacht qua privacy is je profiel. Voordat je jezelf kunt matchen met Wazzurbgebruikers met dezelfde interesses, vraagt de app je om je geboortedatum en je relatiestatus. Een van de keuzes bij die laatste is ‘een open relatie’. Zullen er werkelijk mensen zijn die dat aan hun buren willen laten weten? Gelukkig kun je ook ‘niet opgegeven’ kiezen.

Overzichtelijk

De app zit overzichtelijk in elkaar. Via knoppen onderin blader je door:

Tijdlijn: alles wat er in je nabijheid gebeurt.

Mensen: wijkgenoten die ook op Wazzurb zitten.

Matches: mensen waarmee je interesses deelt, bijvoorbeeld hardlopen, kleding maken.

Marktplaats: prducten en diensten aangeboden in jouw buurt.

Chat: je gesprekken met medegebruikers.

Badges

Via het hoofdmenu (3 liggende streepjes bovenin de app) kun je het profiel aanpassen. Je kunt je profiel laten checken door Wazzurb: het stuurt op jouw verzoek een veiligheidscode aan je adres die je invult bij je profiel. Hierna ben je herkenbaar als een geverifieerde gebruiker. Zo controleert buurt-app Nextdoor overigens ál zijn gebruikers.

Stads-app

Bij gebruik van Wazzurb in de stad vinden wij op dit moment al tientallen medegebruikers in de buurt, bij gebruik in een meer landelijk gebied zijn we helemaal alleen in de app en valt er weinig te communiceren. Het is en blijft waarschijnlijk een stads-app.

