Eerste indruk|De Doro PhoneEasy 740 is een smartphone die speciaal voor senioren is ontworpen. Het toestel combineert een aanraakscherm met een uitschuifbaar cijfertoetsenbord. Doro probeert met de Doro PhoneEasy 740 het beste van twee werelden te verenigen: simpel, maar toch met slimme functies. Daarin slaagt het maar deels. Als seniorentelefoon doet de Doro PhoneEasy 740 het prima, maar als smartphone valt hij tegen.

Doro PhoneEasy 740: review

Doro probeert met de Doro PhoneEasy 740 het beste van twee werelden te verenigen: simpel, maar toch met slimme functies. Daarin slaagt het maar deels. Als seniorentelefoon doet de Doro PhoneEasy 740 het prima, maar als smartphone valt hij tegen.

Seniorentelefoon

De Doro PhoneEasy 740 lijkt sterk op de eerder door ons geteste seniorentelefoons. En als seniorentelefoon doet hij het prima. De knoppen en de teksten op het scherm zijn groter dan op normale simpele mobieltjes met een cijfertoetsenbord. Het geluid kan hard en je kunt hem bovendien gebruiken in combinatie met een hoorapparaat. Met een druk op de noodknop bereik je vrienden en familie in geval van nood.

‘Smartphone’ voor senioren

Wanneer je de Doro PhoneEasy 740 vergelijkt met gewone smartphones vallen direct enkele grote verschillen op. De Doro heeft een uitschuifbaar cijfertoetsenbord en daardoor is hij redelijk dik en zwaar. Het scherm is met 3,2 inch flink kleiner dan de meeste ‘echte’ smartphones.

Onder het scherm zit een aantal toetsen. Dat zijn niet van die lichtgevoelige smartphonetoetsen die je gemakkelijk per ongeluk aanraakt, maar van die knoppen die je echt kunt indrukken. Alleen de stand-byknop is ongelukkig geplaatst. Die knop druk je gemakkelijk in als je het toestel in de hand hebt en dan schakel je het scherm per ongeluk in de slaapstand.

Menu

Je kunt op 2 manieren door het eenvoudige menu bladeren: via het aanraakscherm en via de speciale menuknoppen onder het scherm. Dat is prettig, want daardoor kun je altijd kiezen wat op dat moment het handigst is. Bladeren door het menu via het aanraakscherm gaat schokkerig en daardoor zie je niet altijd goed wat er gebeurt.

Slimme functies

De Doro heeft veel minder mogelijkheden dan gewone smartphones. Dat is aan de ene kant overzichtelijk, maar voor een smartphone zijn er wel érg weinig extra’s. Net zoals met simpele mobieltjes met een cijfertoetsenbord kun je met de Doro PhoneEasy 740 bellen en sms-berichten sturen. Er is een oproepenlog en je kunt al je contacten opslaan in het adresboek.

De slimme functies zijn

e-mail;

internet;

foto’s;

agenda, wekker en herinneringen;

FM-radio.

Tegenvallende tekstinvoer

Een goede tekstinvoer is belangrijk voor smartphones, want je gebruikt het voor van alles. Bij slimme functies zoals e-mail en internet komt nu eenmaal veel typwerk kijken. En daarin blijft de Doro sterk achter bij gewone smartphones.

We lieten een testpanel van 6 senioren verschillende smartphones uitproberen, waaronder deze Doro. Zij gaven voor typen een duidelijke voorkeur aan smartphones met een groter scherm. Dan is het toetsenbord namelijk ook groter, waardoor je minder vaak mis tikt en sneller kunt typen.

Bij de Doro PhoneEasy 740 kun je op twee manieren typen: via het cijfertoetsenbord en via een toetsenbord op het scherm. Op beide manieren is tekst invoeren echter een stuk minder handig dan bij gewone smartphones. Bij typen met het cijfertoetsenbord moet je vaak klikken per letter. Schuif je het toestel dicht, dan verschijnt een volledig alfabetisch toetsenbord op het scherm. Dit toetsenbord is echter erg priegelig. Doordat het scherm smal is, zijn de toetsen ook klein. Daardoor raak je gemakkelijk de verkeerde letter. Ten opzichte van gewone smartphones is de tegenvallende tekstinvoer de grootste beperking van de Doro PhoneEasy 740.

Internet

Je kunt met de Doro PhoneEasy 740 op 2 manieren internetten: via het draadloze internet thuis of via het mobiele telefoonnetwerk (3G).

Voor draadloos internet thuis heb je een vaste internetverbinding nodig. Die internetverbinding moet je aansluiten op een ‘draadloze router’. Die zorgt er voor dat je met je smartphone via een signaal dat door de lucht gaat, kunt internetten via je vaste internetverbinding.

Internetten via het mobiele telefonienetwerk kan ook. Je hebt daarvoor een speciaal mobiel telefonieabonnement nodig waarmee je niet alleen kunt bellen, maar ook kunt internetten. De simkaart van het abonnement stop je in de telefoon en dan kun je ook onderweg internetten via de zendmasten van bijvoorbeeld KPN, T-Mobile en Vodafone. Let er wel op dat de meeste abonnementen geen onbeperkt mobiel internet bieden.

Websites bezoeken

Met de Doro kun je vrij websites op internet bezoeken. Dat betekent niet dat je ook echt alle websites kunt bekijken. Uitzending gemist en YouTube-video’s doen het bijvoorbeeld niet. Maar we konden bijvoorbeeld wel internetradio luisteren via nederland.fm en routes plannen via Google maps. Zo kun je via de internetfunctie een flink aantal dingen doen die je op een normale smartphone met een ‘app’ zou doen. Daarbij moet gezegd worden dat het omslachtiger is via de internetfunctie dan met een app (op een normale smartphone).

Websites die bedoeld zijn om te bekijken op een groot computerscherm, komen op het kleine scherm van de Doro niet goed over. Je mist dan het overzicht. En doordat het scherm niet bijzonder scherp is, zijn kleine letters ook niet zo goed leesbaar. Websites die speciaal gemaakt zijn voor smartphones komen beter uit de verf.

'Apps'

Naast de programmaatjes die al voorgeïnstalleerd zijn, kun je er ook nog extra programmaatjes (‘apps’) op zetten. Het aanbod is echter nog zeer beperkt. Doro geeft aan niet zomaar alle programmaatjes in de selectie toe te laten en beschijft Doro’s collectie als ‘Zorgvuldig geselecteerde toepassingen die praktisch, plezierig en gebruiksvriendelijk zijn’.

Momenteel zijn er slechts 5 apps: een vergrootglas, een rekenmachine, zoeklicht (zaklamp), webradio en Euronews. Een reis plannen met het openbaar vervoer of de buienradar bekijken kun je er niet mee. Dit kan wel via de internetfunctie, maar dat is omslachtiger dan via een app.

Android

De Doro PhoneEasy 740 draait op het besturingssysteem ‘Android’ dat ook terug te vinden is op veel smartphones van Samsung, LG, Sony en HTC. Bij de bediening zie je daar echter niets van, het zit echt onder de motorkap. Je kunt er ook geen Android-apps op installeren.

Camera

De 5-megapixelcamera van de Doro maakt een stuk betere foto’s dan de meeste seniorentelefoons. Dat komt vooral doordat hij automatisch scherpstelt (autofocus). Hij heeft ook een flits en een speciale cameraknop. Je moet het toestel echter eerst ontgrendelen voordat je de cameraknop kunt gebruiken. Je kunt de camera ook gebruiken als vergrootglas.

Telefoon beheren

Doro heeft het mogelijk gemaakt de Doro PhoneEasy 740 op afstand te beheren via een speciale webpagina. Ook een vriend of familielid kan zo desgevraagd de telefoon op afstand beheren.

Je moet hiervoor eerst op de telefoon een account aanmaken. Vervolgens kun je inloggen op de speciale webpagina. Deze ‘Doro Experience Manager’ is helder ingedeeld en het is gemakkelijk om te vinden wat je zoekt. Eenmaal ingelogd kun je op afstand van alles regelen:

de noodfunctie instellen;

contacten beheren;

gemaakte foto’s beheren en downloaden;

een e-mailaccount instellen;

toepassingen installeren en verwijderen;

favoriete webpagina’s instellen;

de agenda beheren;

herinneringen instellen.

De Doro PhoneEasy 740 wordt automatisch bijgewerkt (via wifi) na het opslaan van de aanpassingen op de beheerpagina. Hierbij kan het scherm van de telefoon even op zwart gaan.

Contacten beheren

Zeker wat betreft de invoer van contacten is het gebruik van de speciale beheerpagina geen overbodige luxe. Anders moet je namelijk handmatig het hele adresboek vullen. Op de computer gaat dat een stuk vlotter dan op de telefoon. Het is zelfs mogelijk om contacten te importeren uit andere diensten zoals Outlook en Gmail via digitale visitekaartjes (bestanden die eindigen op ‘.vcf’).

Noodfunctie

Net als bij andere Doro’s stel je bij de Doro PhoneEasy 740 van tevoren een aantal nummers in op de noodlijst. Na een druk op de noodknop gaat eerst een alarm af en wordt er een nood-sms verstuurd naar een vooraf ingestelde lijst contactpersonen. Vervolgens worden de nummers op de lijst gebeld totdat er wordt opgenomen. Dat kan misgaan bij voicemail en antwoordapparaten, doordat de telefoon dan denkt dat er iemand heeft opgenomen, terwijl je dan in werkelijkheid nog niemand bereikt hebt.

Een handige extra van de Doro PhoneEasy 740 is dat hij met de nood-sms ook de locatie van de gebruiker kan meesturen. In de sms staat dan een link naar Google maps. Anders dan bij sommige andere seniorentelefoons met gps die we testten, verkort dit de accuduur nauwelijks.

Pluspunten

Simpel menu met grote duidelijke letters

Je kunt de telefoon beheren via de computer

Minpunten

Tekstinvoer

Klein scherm voor een smartphone

Prijs

De Doro PhoneEasy 740 is te koop voor €250. Voor datzelfde bedrag kun je ook een goede normale smartphone kopen of meerdere gewone telefoons met een cijfertoetsenbord.

Wat is de Doro PhoneEasy 740

De Doro PhoneEasy 740 is een smartphone die speciaal voor senioren is ontworpen. Het toestel combineert een aanraakscherm met een uitschuifbaar cijfertoetsenbord.

Specificaties

Besturingssysteem: door Doro aangepaste versie van Android

Beeldscherm: 3,2 inch (8 cm)

Pixeldichtheid: 180 ppi (redelijk scherp)

Gewicht: 155 gram (zwaar)

Afmetingen: 116 x 56 x 18,0 mm

Processor: 0,7 GHz

Opslagcapaciteit: 4 GB microSD

Netwerk: wifi/3G

Camera achterkant: 5 megapixel (autofocus + led-flits)

Camera voorkant: n.v.t.

Bijzonderheden: noodknop, FM-radio, uitschuifbaar toetsenbord

Doro PhoneEasy 740 kopen

De Doro PhoneEasy 740 is al enige tijd op de markt, maar er is pas sinds kort een versie met de Nederlandse taal beschikbaar. Vraag daarom bij aanschaf expliciet na of de Doro PhoneEasy 740 beschikt over een Nederlandstalig menu.