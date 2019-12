Eerste indruk|De Dikke van Dale is er nu als app voor je iPhone. Dat maakt het zoeken makkelijker, maar is dat €80 waard?

Wat is de Dikke van Dale App?

De 'Dikke van Dale' is er nu in broekzakformaat in de vorm van een app voor op je iPhone. De app is er in verschillende varianten.

Duurste

De meest uitgebreide versie is verkrijgbaar voor €79,99 en is qua inhoud vergelijkbaar met de grootste papieren versie: het 'Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal'. Deze duurste versie is er alleen voor de iPhone.

De minder uitgebreide versie kost €49,99.

Voor Android zijn de apps nog minder uitgebreid, daarvoor betaal je €29,99 of €19,99.

Geen internet nodig

Iedere Van Dale-app werkt vrijwel volledig offline; er is geen internetverbinding nodig . Voor het normale gebruik van de app heb je dus geen internet nodig, maar voor de extra functies - zoals een woord en zijn betekenis twitteren - wel.



Je koopt de app via de App Store of Play Store. Zoals andere apps hoef je de maar een keer aan te schaffen. Je kunt hem daarna steeds opnieuw installeren op een nieuw of tweede toestel of op je iPad.

Dikke van Dale App: review

De 'Dikke van Dale'-app is een goedkoper en handig alternatief voor de papieren versie.

De prijs van bijna €80 voor de meest uitgebreide app voor de iPhone is op h et eerste gezicht even schrikken. Vooral vergeleken met andere apps die nog geen €1 kosten. Maar je hebt dan wel de complete Dikke Van Dale op je iPhone. Met 238.000 trefwoorden en meer dan 320.000 betekenissen.

Het aanbod voor Android blijft nog achter en de iPhone-versie is alleen nog in klein formaat te zien op je iPad. Met volgende updates moet dat opgelost worden.

Pluspunten:

Qua inhoud is de app echt vergelijkbaar met de papieren Dikke Van Dale. Bijvoorbeeld de 21 betekenissen van het woord 'fijn' zien we allemaal terug in de app met exact dezelfde beschrijving. Ook de uitgebreide informatie als synoniemen, voorbeeldzinnen en literaire citaten vind je terug in de app.

In de app is de informatie veel overzichtelijker weergegeven dan in de papieren versie. De weergave is niet meer beperkt door de ruimte op de pagina. Waar je in de papieren versie de grammaticale informatie heel beknopt tussen haakjes ziet staan, staat het in de app allemaal uitgeschreven.

Het zoeken gaat met de app veel sneller en makkelijker dan in de papieren versie. In plaats van heen en weer bladeren in een dik boek, ben je nu heen en weer aan het ‘vegen’ op je scherm. Tijdens het typen krijg je al een lijst met suggesties, wat het zoeken en stuk sneller maakt. Zoeken kan ook met jokers: je kunt tekens of delen van een woord vervangen door een * of een ? en je krijgt alle mogelijke aanvullingen.

De prijs van €79,99 lijkt hoog, maar is toch heel wat lager dan de €149,99 waarvoor je de zware driedelige papieren versie krijgt. En een stuk voordeliger dan een online-abonnement voor toegang tot de Van Dale-website, waarvoor je elk jaar €79,99 moet betalen.

Minpunten: