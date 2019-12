Eerste indruk iOS 10

Eerste indruk|Apple introduceert met iOS 10 een nieuwe versie van het besturingssysteem voor iPhone, iPad en iPod Touch. Het is een belangrijke update: er zijn veel nieuwe functies ingebouwd. Op de iPhone 7 of iPhone 7 Plus staat iOS 10 standaard. Voor oudere toestellen is het als een update beschikbaar. Hoe bevalt het nieuwe systeem?

Conclusie

Apple introduceert met iOS 10 een aantal aardige verbeteringen, al is er zeker geen noodzaak halsoverkop over te stappen. Het is zoals vaker bij grote updates beter even af te wachten tot alle kinderziektes eruit zijn. Belangrijkste verbeteringen zijn uitgebreidere notificaties en wat leuke extra mogelijkheden in de berichtenapp. Het is wel uitkijken met het vergrendelscherm: zorg via de instellingen dat daar niet teveel persoonlijke informatie in staat. Iemand die het toestel oppakt, kan het meteen lezen. Het is fijn dat standaardapps eindelijk uit het beeld kunnen worden gebracht. Verder belooft de app Woning handige functies, al gaat het nog om een technologie in ontwikkeling. Ook wordt Siri steeds slimmer, al zien we nog wel ruimte voor verbetering.

Altijd een risico

Omdat het installeren van een update per definitie een risico inhoudt, raden we altijd aan even te wachten tot de eerste kinderziektes eruit zijn. Al vrij snel na het vrijgeven van iOS 10 waren er berichten dat gebruikers kampten met vastlopers. Die problemen lijken verholpen, maar het blijft zaak voorzichtig te zijn. Maak vooraf altijd een back-up. Lees de instructies voor tablets en voor smartphones.

Alleen voor nieuwere toestellen

Het updaten van onze iPad Air verliep zonder problemen (op onze iPhone 6 Plus hadden we al enkele weken eerder een vroege versie geïnstalleerd). Helaas is de update niet voor alle Apple-toestellen beschikbaar. Oudere toestellen (iPhone 4s en eerder, iPad 3 en eerder, iPod Touch vijfde generatie en eerder en iPad mini 1) vallen buiten de boot. De volgende toestellen krijgen wel iOS 10:

iPhone 5 en nieuwer

iPad 4

iPad Air en nieuwer

iPad Pro

iPod Touch, vanaf zesde generatie

Ontgrendelen

Na het updaten valt meteen de nieuwe ontgrendelwijze op. Voorheen werd het apparaat ontgrendeld door naar rechts te swipen. Nu verschijnt daarmee de camera-app... even wennen. Door naar links te swipen krijg je widgets te zien. Er staan onder meer de agenda, herinneringen en suggesties van de virtuele spraakassistent Siri. Het ontgrendelen gaat voortaan door de thuisknop in te drukken.

Til om te activeren

Een ander nieuwtje is Til om te activeren, al werkt dit alleen op de iPhone 6s en nieuwer. Bij het oppakken van de smartphone gaat het scherm direct aan. Je ziet meteen het widgetscherm. Overigens brengt dit wel een privacyrisico met zich mee. Als hier afspraken en nieuwe berichten staan, hoeft iemand je telefoon maar op te pakken om ze te lezen. Kijk dus uit welke informatie je hier toont. Bij de iPhone-modellen waar geen vingerafdrukscanner in zit, of waar je de vingerafdrukscanner niet hebt aangezet, moet je nog een code ingeven.

Berichten

De standaard berichtenapp in iOS heeft leuke nieuwe functies. Zo kun je berichten op het scherm schrijven in plaats van typen. Zo wordt een bericht wat persoonlijker. Ook kun je stickers downloaden om berichten op te vrolijken. Voor sommige stickers, zoals die van Mickey Mouse (€1,99), moet je betalen. Op sommige woorden reageert de berichtenapp automatisch. Schrijf ‘gefeliciteerd’ en er vliegt automatisch confetti over het scherm. Wie gek is op emoji’s kan nu woorden eenvoudig vervangen door icoontjes. Zo verschijnen er snel iconen van voetbal, film of pizza.

Rijke notificaties

De meldingen zijn ook onder handen genomen. Ze heten voortaan ‘rijke notificaties’. Door in het toegangsscherm lang op een widget te drukken krijg je meer informatie. Bij een bericht krijg je bijvoorbeeld het volledige gesprek te zien. Ook kun je meteen in het toegangsscherm al reageren op berichten. Dit werkt ook bij WhatsApp of Telegram. Dit houdt een risico in: iemand kan zomaar berichten versturen via het toegangsscherm. Wij zetten de functie liever uit.

Standaardapps verwijderen

Een belangrijk voordeel van iOS 10 is dat je (eindelijk) standaardapps zoals Foto’s, iBooks en Kaarten kunt verwijderen. Strikt genomen verdwijnen ze niet volledig, want er blijven enkele bestanden achter op het apparaat om de apps later alsnog te kunnen gebruiken.Tot iOS 9 losten gebruikers het probleem van de ongebruikte Apple apps op door er een mapje voor te maken, maar dit hoeft nu dus niet meer.

Nieuwe app Woning

Met iOS 10 introduceert Apple een nieuwe app met de naam Woning. Daarmee bedien je alle apparaten in huis die overweg kunnen met de HomeKit-technologie. Denk aan slimme lampen, thermostaten en sloten. Zelfs automatisering is mogelijk, waardoor de buitenverlichting altijd om 9.00 uur ‘s avonds aangaat. Tot nu toe moest je voor ieder slim apparaat een aparte app installeren. Nu kun je in één keer alle Homekit-apparaten instellen met Woning. Zelfs spraakbediening met Siri is mogelijk.

Wel jammer dat niet alle slimme apparaten de HomeKit-technologie ondersteunen. Apple stelt hoge eisen aan de producten van fabrikanten die HomeKit-technologie willen ondersteunen. Mogelijk heeft dat een brede acceptatie van de standaard vertraagd. Hoe dan ook, het is wel interessante technologie voor de toekomst.

Vernieuwde apps

De apps Kaarten, Muziek en Foto’s zijn vernieuwd. Bij Muziek gaat het vooral om cosmetische wijzigingen. De app Kaarten kan nu beter voorspellen waar de gebruiker naartoe wil. Hij komt bijvoorbeeld ‘s ochtends automatisch met de route naar je werk op de proppen. Foto’s heeft een aardige nieuwtje: het analyseert al je foto’s waardoor je kunt zoeken op objecten. Toets het zoekwoord ‘fiets’ in en alle foto’s met een fiets verschijnen. Een snelle test leert dat dit heel aardig werkt.

Bedieningspaneel

Ook het bedieningspaneel, dat tevoorschijn komt als je van onderaf het scherm omhoog swipet, is uitgebreid. Zo is er een onderdeel bijgekomen voor het bedienen van de muziekspeler. Ook is er voortaan een aparte plek voor HomeKit-apparaten.

Siri intelligenter

Het is de bedoeling dat Siri intelligenter wordt dankzij iOS 10. Dat komt vooral doordat externe appontwikkelaars vanaf nu toegang krijgen tot de spraakassistent. Een belangrijke verbetering, want nu kun je Siri bijvoorbeeld de opdracht geven om een Uber-taxi te bestellen. Voorheen kon je alleen de Uber-app starten. Ook is het mogelijk om opdracht te geven om iemand te bellen of een bericht te schrijven via WhatsApp. Het zijn aardige toevoegingen, al staat dit soort technologie nog wel in de kinderschoenen. Ondersteuning voor meer spraakcommando’s zou leuk zijn.

