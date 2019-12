Wat is de Samsung Galaxy Young?

De Samsung Galaxy Young is een compact instapmodel smartphone. Je kunt er mee internetten, e-mailen, foto's maken en muziek luisteren. Dat gaat niet zo soepel als bij topsmartphones, maar je kunt wel voor weinig geld proeven aan het idee van een smartphone.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.1.2 (Jelly bean)

Beeldscherm: 3,3 inch

Gewicht: 112 gram

Processor: 1 GHz

Opslagcapaciteit: 4 GB + microSD

Netwerk: wifi/3G

Simkaart: minisim (normale simkaart)

Camera: 3,1 megapixel

Camera aan de voorkant: geen

Lees in onze review wat we vinden van de Samsung Galaxy Young.

Samsung Galaxy Young: review

Wanneer je niet te veel geld aan een smartphone wil besteden, kom je al gauw uit bij de Samsung Galaxy Y. Dit instapmodel heeft nu een opvolger, namelijk de Samsung Galaxy Young. van onze eerste indruk.

Babybroertje

De Samsung Galaxy Young is een lekker klein toestel en hij lijkt wel een beetje het babybroertje van de Samsung Galaxy SIII. Wat betreft de prestaties komt hij niet in de verste verte in de buurt van het topmodel SIII, maar dat kun je ook niet verwachten bij een instapmodel. De bediening is traag en zwaardere apps zullen er niet goed op draaien.

De camera zonder autofocus is niet briljant en een camera aan de voorkant zit er niet op. Maar traag of niet, je kunt er wel mee e-mailen, internetten, foto's maken en muziek luisteren.

Compact

Door het compacte formaat is het scherm ook klein, namelijk 3,2 inch. Door het kleine scherm is het toetsenbord nogal priegelig, waardoor je snel typefouten maakt. Een van de minpunten van voorganger Galaxy Y was dat het scherm zo weinig pixels had dat het beelden niet scherp weergaf. Het scherm van de Galaxy Young heeft een wat hogere pixeldichtheid en is daardoor iets scherper. De schermkwaliteit is (voor de vermoedelijk lage prijs, want het is een instapmodel) acceptabel, maar de kijkhoek is belabberd.

Meer geheugen

Ten opzichte van de Galaxy Y heeft de Young een iets snellere processor, meer werkgeheugen en een nieuwere Android-versie. Een andere verbetering is dat de Galaxy Young 4 GB interne opslag heeft, waarvan er 1,5 GB overblijft voor de gebruiker. Dat is veel meer dan bij de Galaxy Y waarbij je op een gegeven moment bepaalde apps niet meer kwijt kunt die verplicht op het interne geheugen moeten.

Instapmodel

De Galaxy Young is een aardig instapmodel om te snuffelen aan de mogelijkheden van smartphones, maar eenmaal verknocht aan het concept, wil je al gauw een beter model.