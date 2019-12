Eerste indruk|Bezig met het plannen van een reisje naar Barcelona of Berlijn? Google Trips, de nieuwe gratis app van Google, helpt je op weg. 'See more, plan less' beloven de makers. We probeerden het voor je uit.

Conclusie

Google Trips belooft een all inclusive reisplanner te zijn. Dat klopt deels. De app doet geen suggesties voor hotels en vluchten. Wel is er een groot aanbod van bezienswaardigheden. Eenmaal ter plekke kun je een papieren reisgids rustig thuislaten. De app werkt uitstekend, ook zonder dataverbinding (wifi of mobiel internet) en voert je langs alle must-sees van de stad. Voor ouders zijn de 'kindvriendelijke bezienswaardigheden' een handig filter.

Pluspunten

De app werkt ook offline. Je kunt van tevoren je trip (lees: stad) downloaden en hebt ter plekke dus geen wifi nodig.

Het is gratis. Wat het verdienmodel is, hebben we niet onderzocht (verdient Google bijvoorbeeld aan je clicks?).

De app geeft suggesties ter plekke op basis van je locatie, het weer en het moment van de dag.

Met de app hoef je niet meer te surfen naar andere websites, een papieren kaart open te vouwen of een zware reisgids te raadplegen. Alle informatie vind je in 1 app.

De vormgeving is fris.

De app doet ook suggesties voor binnenactiviteiten ('indoor things to do'). Handig als het regent.

De app toont kindvriendelijke bezienswaardigheden ('kid friendly').

De app wordt in real time geüpdatet .

Je kunt feedback geven en de informatie aanvullen.

Minpunten

De app is niet in het Nederlands.

Je kunt de app wel op je iPad of Android tablet gebruiken, maar er is geen speciale tablet-versie van. Je kijkt dus naar een telefoonversie van de app.

Je kunt via de app geen vluchten, huurauto’s of hotels boeken.

Voor het automatisch toevoegen van mails met hotelreserveringen, huurauto’s en vliegtickets voor je trip heb je een Gmail-account nodig, die je moet koppelen aan de app.

Zijn je tickets of hotelreserveringen verstuurd naar een ander mailadres, dan kun je die toevoegen door de mails met je tickets door te sturen naar je Gmail-account. Althans dat belooft de app. In de praktijk werkte dit toevoegen niet toen we het probeerden.

De app scant automatisch al je Gmail op relevante data (lees: mails die met je reis te maken hebben). Dat vindt niet iedereen even prettig. Je kunt dit uitzetten bij de instellingen.

Wie reist met Google Trips laat zich van a tot z sturen. Verdwalen zul je niet met Google Trips, iets zelf ontdekken ook niet.

Inloggen met Gmail

Als je Google Trips op je telefoon hebt geïnstalleerd, vraagt de app om in te loggen met je Google-account; in de praktijk is dat je Gmail-adres en je Google-wachtwoord. Heb je geen Gmail-account, dan kun je de app niet in gebruik nemen. Gmail is dus een must.

Eenmaal geïnstalleerd, scant de app je Gmail en plaatst het automatisch al je mails die met je reis te maken hebben (zoals tickets, hotels en huurauto’s) onder 'Reservations'. Saillant detail: ook mails met tickets van vorige trips, soms van jaren geleden, verschijnen ineens in de app. Mocht je het niet prettig vinden dat Google je Gmail scant, dan kun je dit wel weer uitzetten (bij ‘settings’).

Zijn je tickets of hotelreserveringen verstuurd naar een ander mailadres, dan kun je die toevoegen door de mails door te sturen naar je Gmail-account. Althans dat belooft de app. In de praktijk werkt dit toevoegen niet als wij het proberen.

Geen informatie over vluchten en overnachtingen

Wie een alles-in-één reisplanner zegt te zijn, moet suggesties doen over hoe je op je bestemming komt. Vluchtinformatie ontbreekt. De concurrent TripAdvisor geeft wel informatie over vluchten. Een andere handige site voor vluchtinformatie is: www.lowcostairlines.nl.

Tweede gemiste kans: op Google Trips vind je helemaal geen informatie over overnachtingsmogelijkheden. 'See more, plan less' belooft Google Trips. Weten waar je slaapt, lijkt ons een eerste vereiste. Voor een hotelbed dus toch maar weer naar sites als www.booking.com, www.trivago.nl of www.airbnb.nl.

Ter plekke

Eenmaal ter plekke voldoet de app uitstekend, met als groot pluspunt dat hij ook zonder wifi en mobiel internet te gebruiken is, want je kunt je trip thuis downloaden. Het kost wel wat ruimte: het downloaden van bijvoorbeeld Barcelona vergt zo’n 200 MB.

De vormgeving is fris en uitnodigend. Onder 'Things to Do' vind je allerlei bezienswaardigheden. Deze zijn onderverdeeld in diverse categorieën: 'kids friendly', 'indoor', 'outdoor', 'top spots' en 'farther away'.

Soms is dat 'ver weg' wel héél ver weg. Ben je bijvoorbeeld op pad in Den Haag, dan tipt de app de Efteling bij ‘farther away’, al zal een Amerikaan Kaatsheuvel helemaal niet zo ver vinden als hij op het Binnenhof staat.

De foto’s die worden gebruikt bij de bezienswaardigheden zijn over het algemeen goed, al wil ik de makers van Google Trips adviseren van Duinrell snel een andere foto te plaatsen. Van een wat treurige stacaravan krijgen de meeste mensen niet veel zin het Amusement Park with Rides & Watersliders te bezoeken.

Geen kaart nodig

Het handige van Google Trips is dat je alles gelijk op een kaart ziet, voorzien van de bekende Google reviews. Dit geldt ook voor de restaurants ('Food & Drink'). In de app vind je onder andere 'Family Friendly restaurants', 'High-end Dining' en 'On a Budget restaurants'. 'Need to Know' toont de openingstijden van winkels, de desbetreffende valuta, de adressen voor noodgevallen, etc.

'Getting Around' vertelt je alles over het vervoer ter plekke. Bus, tram, trein, taxi. Ook lees je hier hoe je van het vliegveld naar het centrum komt (handig!).

Wil je weten hoe je zo efficiënt mogelijk de stad ontdekt? Voor de 200 populairste steden heeft Google Trips dagtripjes samengesteld. Deze vind je onder 'Day Plans'.