Wat is de Honor 6?

De Honor 6 is een middenklasse telefoon met high-end specificaties. Het merk Honor is in de Europese markt gezet door het Chinese bedrijf Huawei dat al langer smartphones maakt. Met het toestel willen ze een alternatief bieden voor topsmartphones. Voor de prijs van €300 krijg je een 5 inch full hd scherm, een octacore processor, een 13 megapixel camera en meer.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 4.4.2 Kitkat;

Android 4.4.2 Kitkat; Beeldscherm: 5 inch;

5 inch; Resolutie: 1080 x 1920 pixels;

1080 x 1920 pixels; Pixeldichtheid: 445 ppi (extreem scherp);

445 ppi (extreem scherp); Gewicht: 130 gram;

130 gram; Afmetingen: 139,6 x 69,7 x 7,5 mm;

139,6 x 69,7 x 7,5 mm; Processor: 1,3 GHz quadcore + 1,7 GHz quadcore;

1,3 GHz quadcore + 1,7 GHz quadcore; Werkgeheugen: 3 GB;

3 GB; Opslagcapaciteit: 16 GB (+ microSD van maximaal 32 GB);

16 GB (+ microSD van maximaal 32 GB); Verbinding: wifi/3G/4G (LTE);

wifi/3G/4G (LTE); Camera achterkant: 13 megapixel;

13 megapixel; Camera voorkant: 5 megapixel;

5 megapixel; Prijs: €300;

€300; Verkrijgbaar vanaf: november 2014.



Design

Het ontwerp van de Honor 6 lijkt geïnspireerd te zijn op een mix van andere smartphones. Met de afgeronde hoeken heeft het toestel iets weg van de iPhone 5S en de rand doet denken aan de Sony Xperia Z2. Misschien niet origineel maar het toestel ziet er daarmee wel prima uit. De Honor 6 is net als veel andere middenklassers gemaakt van kunststof en heeft een glazen voor- en achterkant. Het toestel voelt daardoor niet zo stevig aan als topsmartphones, misschien zelfs wel wat goedkoop. Het voordeel is wel dat de Honor 6 met 130 gram lekker licht is. Daarnaast ligt het toestel lekker in de hand, mede door de kleine schermranden die het toestel compact houden.

Scherm

Met 445 pixels per inch is het scherm scherper dan dat van de veel duurdere Samsung Galaxy S5 en Apple iPhone 6. Het scherm is daarnaast erg helder. Buitenshuis is het scherm prima af te lezen. De kleuren zijn wat aan de koele kant maar realistisch. Bovendien is de kleurtemperatuur naar eigen wens aan te passen. De kijkhoeken van het scherm zijn niet perfect maar wel voldoende. Hetzelfde geldt voor de zwart- en witwaardes. Het scherm is niet zo goed als dat van topsmartphones maar voor de prijs is dit gewoon een erg goed scherm en bovendien lekker groot met 5 inch.

Prestaties

Onder het scherm ligt een snelle processor met maar liefst 8 rekenkernen, ook wel een octacore processor genoemd. Sommige topsmartphones hebben ook zo'n processor, maar zijn niet zo goedkoop als de Honor 6. Bovendien wordt de processor bijgestaan door een indrukwekkende hoeveelheid werkgeheugen van 3 GB. Dat laatste komt goed van pas bij het multitasken. De Honor 6 zal niet zo snel vastlopen als je meerdere apps hebt open staan. De hele ervaring op de Honor 6 is erg vloeiend. Scrollen door het menu, openen van apps en het spelen van grote games gaan niet gepaard met haperingen. Games als Fifa 15 en Asphalt 8 zien er bovendien erg goed uit.

Camera

De Honor 6 heeft een 13-megapixel camera. Een camera vergelijkbaar met die van topmodellen zoals de Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy Note 3 en de LG G3. Maar megapixels zeggen niet alles over de kwaliteit van de camera.

De foto's genomen met de Honor 6 zijn van redelijke kwaliteit. De foto's hebben een keurige hoeveelheid detail al ogen ze soms wat flets. De camera heeft daarnaast moeite met tegenlicht, foto's worden dan erg donker. Bij weinig licht worden kleuren ook niet altijd goed gereproduceerd. Een topmodel als de iPhone 6 doet het daarin duidelijk beter, ook bij een HDR-foto. Met HDR worden er 3 foto's genomen met verschillende belichtingsniveaus en daarna samengevoegd tot één foto. Hierdoor komen foto's met zeer heldere en donkere delen beter uit. De HDR-functie levert prima foto's op, maar de donkere delen zijn niet altijd goed gedetailleerd. We moeten alleen niet vergeten dat we hier praten over een camera in een telefoon van 'slechts' 300 euro. Voor die prijs krijg je een prima presterende camera.

De camera-app is verder erg gebruiksvriendelijk. Instellingen zijn snel te vinden en spreken voor zich. Daarnaast zijn er enorm veel mogelijkheden die je ook in een topsmartphone zou vinden.

Wil je heel snel een foto maken, dan kan dat met de functie Snap shot. Staat je telefoon op standby en het scherm op zwart, dan hoef je alleen maar twee keer op de knop te drukken voor volume omlaag. Binnen een seconde maak je dan een foto.

Emotion UI

De Honor 6 draait op het besturingssysteem Android 4.4.2 KitKat. Dit is niet de laatste versie van KitKat (4.4.4) en inmiddels heeft Google Android 5.0 Lollipop uitgebracht. De Honor 6 heeft dus niet de laatste versie van Android als je hem koopt. Voor een middenklasse telefoon kun je dit Honor niet kwalijk nemen maar het is wel te hopen dat Android Lollipop naar de Honor 6 komt.

Over Android ligt de softwareschil 'Emotion UI 2.3', dezelfde schil die moederbedrijf Huawei op zijn smartphones gebruikt. Ook hier is al een nieuwere versie van, waarvan nog onduidelijk is of die update naar de Honor 6 komt. De schil die er nu op zit is desalniettemin fraai en heeft wat weg van Apple's iOS met de afgeronde iconen en het instellingenmenu. Het is misschien niet origineel maar het levert in ieder geval een strak uiterlijk op. Kenmerkend voor Huawei's schil is het ontbreken van de aparte knop voor apps. Alle apps komen terecht op de meerdere startschermen en kunnen alleen worden verstopt in mappen. Niet iedereen zal dat leuk vinden.

Opslaggeheugen

Het model dat in Nederland wordt verkocht heeft 16 GB opslagruimte. Dat basisgeheugen kan worden uitgebreid met een geheugenkaartje van maximaal 32 GB. Bol.com vermeldt dat er ook een kaartje van maximaal 128 GB in kan, maar of dat waar is weten we niet zeker. Een kaartje van 32 GB zal in ieder geval werken en voor de veel mensen volstaan.

Accuduur

De Honor 6 heeft een grote accu met een capaciteit van 3100 mAh. Dat is een flinke accu en Honor claimt dan ook dat je er twee dagen mee kunt doen bij normaal gebruik. Wij kwamen ongeveer op een dag uit als je ook af en toe muziek luistert, een game speelt of een video afspeelt. Dat is een zeer goede accuduur. Gebruik je vooral WhatsApp en zit je af en toe op internet dan kun je er waarschijnlijk nog langer meedoen.

Energie besparen

De Honor 6 heeft veel mogelijkheden om energiegebruik te beheren en zodoende de accuduur te verlengen wanneer dat nodig is. Onder de instelling Energiebesparing vind je bijvoorbeeld drie mogelijke energiestanden. In de stand 'Prestatie' wordt er een tandje bijgezet en heb je snellere prestaties maar zal je accuduur korter zijn. In de stand 'Slim' wordt er automatisch geschakeld tussen intensieve prestaties en energiebesparende prestaties. In de 'Ultra'-stand kun je alleen nog bellen en berichten versturen en wordt de accuduur juist verlengd. Deze laatste stand kan handig zijn als je bijvoorbeeld nog 5% over hebt en je verwacht een belangrijk telefoontje.

Met 'Batterijbewaking' kun je het energiegebruik analyseren waarna er adviezen worden gegeven om de accuduur te verlengen zoals het sluiten van apps of het aanpassen van de helderheid van het scherm.

Waar kan ik hem kopen?

De Honor 6 is voorlopig alleen online te bestellen bij Bol.com. Die biedt het toestel voor €300 aan. Later volgen er meer webwinkels. Wil je er eentje hebben? Dan moet je wel snel zijn, het toestel is steeds beperkt verkrijgbaar.

Conclusie

De Honor 6 is een bijzonder toestel. Voor de relatief lage prijs van €300 krijg je prestaties die bijna zo goed zijn als die van een smartphone die twee keer zo duur is. Hij is snel, heeft een prachtig scherm en een goede camera. Het ontwerp is niet origineel of superluxe, maar wel compact en comfortabel. De Honor 6 is niet zo goed als een topsmartphone maar er is geen twijfel dat je aan dit toestel veel plezier zult beleven.

Pluspunten Minpunten Comfortabele grip Niet de laatste versie van Android Helder en scherp scherm Geen nfc Snel Kijkhoeken van het scherm kunnen beter Goede camera Batterij niet verwisselbaar 4G Goedkope afwerking behuizing Opslagruimte uit te breiden Lage prijs

