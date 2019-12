HTC 10: eerste indruk

Conclusie

De 10 is HTC’s meest recente poging om de allerbeste smartphone te maken. Het is dan ook een goede telefoon met alles erop en eraan. De telefoon springt echter niet met kop en schouders boven zijn concurrentie uit. In tegendeel, de topsmartphones van Samsung, LG en Apple liggen net wat lekkerder in de hand, laten zich fijner bedienen en zien er fraaier uit. Toch heeft HTC allerlei onderscheidende software. En kopers die daar niet warm voor lopen, zijn waarschijnlijk audio-fanatici.

De trots van HTC

De HTC 10 is een typisch vlaggenschip. Dat betekent dat de Taiwanese fabrikant het onderste uit de kan trekt om met deze telefoon indruk te maken. De HTC 10 heeft:

de nieuwste processor – hij is dus snel

een vingerafdrukscanner – handig aan de voorkant

een snellaadfunctie – met de meegeleverde oplader

een 2K-scherm – dat zie je niet echt, maar vraagt wel meer vermogen van de batterij

De meeste aandacht gaat echter uit naar de aspecten waar HTC zich op profileert: audio, personalisatie en, niet zonder slag of stoot, de camera’s.

Audio

Deze smartphone zit vol met audiosnufjes. Zo kun je 24 bit hoge resolutie audio afspelen. En video's opnemen met diezelfde audioresolutie. De geluidskwaliteit is daardoor beter, maar onze ervaring leert dat weinig mensen het verschil horen. HTC levert geschikte oordopjes mee, maar omdat die bij ons ontbraken, zullen we die later moeten proberen.

De HTC 10 heeft slechts 1 speaker aan de onderkant en die maakt geen fantastische indruk. De voorgaande HTC-telefoons One M9, One M8 en One M7 hadden stereospeakers aan de voorkant. Het is jammer dat we die ditmaal niet terugzien.

Sommigen horen muziek het liefst zoals het is opgenomen, anderen vinden dat je dit kunt verbeteren. Zo ook HTC, die je verplichten het Boomsound muziek- of filmgeluidsprofiel te kiezen voor de luidsprekers. Bij gebruik van oordopjes is zo’n profiel optioneel, maar vinden we het persoonlijke audioprofiel interessanter: door aan te geven bij welke volume je hoge en lage frequenties hoort, wordt het geluid op je gehoor aangepast.

Uniek voor een Android-telefoon is HTC 10’s mogelijkheid om muziek af te spelen via een Apple TV of AirPlay-luidsprekers. De oudere smartphones in de HTC One-reeks worden ook verwend, want door de HTC Connect-app bij te werken, krijgen die ook AirPlay-ondersteuning.

Personalisatie

HTC laat haar eigen apps steeds meer via de Play Store bijwerken. Daardoor kun je updates krijgen zonder dat je een nieuwe Android-versie ontvangt. Dat juichen we toe, want fabrikanten updaten slecht of leveren voor app-updates nog een eigen, aparte app-winkel mee.

Eveneens positief is de installatievraag welke apps we direct willen installeren, met keuze uit apps als WhatsApp, Twitter, Uber, Bol.com en Deezer. Vervelend is dat Instagram, Facebook en diens Messenger-app al wel vooraf geïnstalleerd zijn, maar dan zónder het te vragen. Deze apps zijn niet te verwijderen, maar wel uit te schakelen. Dan is het icoontje in ieder geval weg.

De HTC Sense-softwareschil barst, zoals altijd, van de personalisatiemogelijkheden. Je hebt de keuze uit thema’s, lettertypen, geluiden, app-iconen, noem maar op. Nieuw is de ‘vrije lay-out’, waarin je app-iconen vervangt voor stickers en je alles vrij kunt plaatsen, zelfs over elkaar heen. Op de afbeelding zie je een voorbeeld.

Verder valt de Boost+-app van HTC ons op. Die biedt een batterijbesparende modus voor spelletjes, waarbij de 2K-schermresolutie wordt teruggeschroefd naar Full HD. Verder meldt Boost+ als bepaalde apps al een tijdje niet gebruikt zijn. Daarnaast kun je individuele apps achter een patroonvergrendeling stoppen, zodat niet iedereen ze kan starten.

Camera

HTC’s camera-app bevalt ook. Naast de simpele automatische modus, zijn er andere standen. Zo neemt de Zoe-modus bij elke foto 3 seconden video op (net als de iPhone 6s). Met de Pro-mode heb je controle over scherptediepte, sluitertijd, ISO, belichting en witbalans. Je kunt foto’s bewaren als RAW-bestand, zodat je in een fotoprogramma zelf nog bewerkingen kunt doen.

De camera aan de voorzijde heeft een groothoeklens, waardoor er meer in beeld komt. Dat de selfie-camera steeds meer aandacht krijgt van fabrikanten, bewijst HTC door er optische beeldstabilisatie in te stoppen. Dit vermindert bewegingsonscherpte in foto’s en video’s. Leuk, maar voor de mooiste foto’s en video’s gebruik je natuurlijk de primaire camera aan de achterkant.

De foto’s daarvan zijn mooi. Op het eerste gezicht vestigt de HTC 10 zich bij de betere smartphonecamera’s van dit moment. Dat is onverwacht, want de fabrikant heeft lange tijd geworsteld met zijn cameratechniek. We zullen later allerlei proeffoto’s en metingen uitvoeren in het laboratorium, zodat we de camera goed kunnen vergelijken met andere topsmartphones.

Ontwerp

Voor de HTC 10 is hoofdzakelijk metaal gebruikt, maar de voorkant is helemaal van glas. De telefoon voelt wat zwaar aan en kan af en toe wat glad in de hand liggen. Aan de zijkant zit een geribbelde aan-/uitknop die je op de tast zó gevonden hebt. Dat geldt echter niet voor de volumeknop. Dat is 1 knop voor zowel harder als zachter. En omdat die naast de voelbare simkaart-sleuf zit, is het telkens even voelen waar hij zit.

Onder het scherm zitten de navigatieknoppen van Android, waarbij de startknop is uitgerust met een vingerafdrukscanner. Deze plek is handiger dan achter op het apparaat, een plek die we vaak bij andere Android-telefoons zien. Wel geeft de scanner regelmatig nul op rekest als we onze vinger plaatsen, omdat hij alleen functioneert in het midden van de ‘rechthoekige’ knop.

Testresultaten

Vanaf medio juli 2016 vind je onze uitgebreide testresultaten in de smartphone-vergelijker, waaronder metingen van de antennesterkte en belkwaliteit, bevindingen na een val- en watertest en uiteraard solide oordelen over de foto- en videokwaliteit en de geluidskwaliteit via de oordopjes.

Bekijk tot die tijd wat de beste smartphones zo goed maakt, de testresultaten van HTC-smartphones of wat er eigenlijk te koop is voor veel minder geld: de beste budgetsmartphones tot €300.