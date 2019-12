Eerste indruk|HTC's nieuwste toestel, de HTC Desire is sinds kort verkrijgbaar in Nederland. Het toestel is voorzien van Google's besturingssysteem: Android 2.1 en vertoont gelijkenissen met Google's eigen telefoon, de Nexus One. De Consumentenbond onderwierp de HTC Desire aan een eerste indruk.

Wat is de HTC Desire?

De HTC Desire is een echte smartphone met vooral veel aandacht voor sociale netwerken als Facebook, Flickr en Twitter. Al deze sociale netwerken zijn geïntegreerd in de HTC Desire.

Algemene specificaties

Gewicht 135 gram;

Afmetingen: 119 x 60 x 11,9 mm;

Schermresolutie 480 x 800 pixels;

Geheugen kan uitgebreid worden met maximaal 32GB micro-SD geheugen;

5 megapixel-camera;

Muziekspeler en -recorder;

FM-radio;

Videospeler en -recorder;

Internet via 3G, GPRS, EDGE en Wifi;

GPS-ontvanger;

Bluetooth v2.1;

USB 2.0.;

Android 2.1 met HTC Sense skin en toegang tot de Android Market.

Bijzondere specificaties

3,7 inch capacitief AMOLED-display;

1 GHz processor.

Eerste indruk HTC Desire

De HTC Desire zit aan de top van wat er met een smartphone tegenwoordig kan. De Desire is een prima, redelijk betaalbare smartphone die soepel werkt en inhoudelijk echt wel het ‘wow’-effect heeft. Het toestel is vooral geschikt voor mensen die geen minuut zonder internet kunnen en zeer actief zijn op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

De HTC Desire kan concurreren met de iPhone 3GS en Google's Nexus One. Je kunt er elk gewenst abonnement bij kiezen en het toestel is een stuk goedkoper dan de iPhone. Daarnaast biedt de open-source Google Play Store (voorheen Android Market) al veel applicaties aan. De verwachting is dat de Google Play Store de komende tijd nog behoorlijk zal groeien.

De belangrijkste aspecten met voor- en nadelen:



Besturingssysteem

De HTC Desire draait op Android 2.1, maar HTC heeft er zelf een visuele laag overheen gelegd, genaamd HTC Sense. HTC Sense biedt een aantal mooi vormgegeven 'widgets' (kleine applicaties) zoals het lokale weer (leuk geanimeerd met bijvoorbeeld regen over je scherm; past zich automatisch aan aan de locatie waar je je bevindt). Daarnaast is er de Friends Stream (een overzicht van berichten uit gekoppelde Facebook- en Twitter- en Flickr-accounts) die je continu updates van je vrienden laat zien. Tevens kun je gemakkelijk het laatste nieuws bekijken via een overzicht van je eigen favoriete RSS-feeds.

Naast de meegeleverde widgets binnen de HTC Sense zijn er veel ‘apps’ (applicaties) te downloaden in de Google Play Store. Op dit moment zijn er zo’n 50.000 apps en games beschikbaar. De meeste zijn gratis, anderen kosten een paar euro tot enkele tientallen euro’s. Het ontbreekt nog een beetje aan de mooie applicaties van grote (Nederlandse) partijen zoals 'uitzendinggemist', 'NS', 'TomTom' et cetera die vaak al wel voor de iPhone een applicatie hebben uitgebracht.

Aan- en uit

De aan-knop is erg gevoelig. Ook als je je telefoon uit wilt houden, kan deze in je zak gemakkelijk aan gaan, omdat je de aan-knop maar heel even hoeft in te drukken om het toestel in te schakelen. Daardoor is de telefoon is erg gevoelig voor 'broekzakbellen': wanneer de telefoon in stand-by-stand in je zak zit, worden er spontaan nummers gebeld of emails gestuurd zonder dat je dat wilt. Want zodra de aan/uit-knop wordt aangeraakt en er op een van de knoppen gedrukt wordt, wordt het toestel gedeblokkeerd en kan er van alles gebeuren.

Dit is te voorkomen door een deblokkeringspatroon in te stellen. Nadeel is wel dat je dan elke keer dat patroon moet invullen om de telefoon te deblokkeren.

Uitzetten gaat wel logisch: je moet zo’n 2 seconden op de aan/uitknop drukken.

Bediening

Het touchscreen is een van de belangrijkste pluspunten van deze telefoon, want het maakt de interactie met de software soepel mogelijk. Ook het toetsenbord op het scherm werkt zeer vlot. In vergelijking met de iPhone heeft de HTC Desire een langer scherm en de resolutie van het AMOLED-touchscreen is ook een stuk hoger.

Het QWERTY-toetsenbord op het touchscreen voelt snel vertrouwd aan. Er zit een uitgebreid woordenboek in dat eventuele typfouten eenvoudig corrigeert. Nieuwe woorden en namen van vrienden worden automatisch toegevoegd aan het woordenboek.

Er is geen aparte toetsenbordknop voor speciale tekens. deze worden ingevoegd door een letter iets langer aan te raken. Dit werkt vertragend en het zou dan ook handiger zijn als er voor veelgebruikte tekens als het uitroep- en vraagteken een aparte knop zou zijn. Je kunt wel een apart toetsenbord voor speciale tekens oproepen. De toetsenbord lay-out van de iPhone is iets beter, maar het toetsenbord van de HTC Desire reageert weer net een klein tikje beter.

De basisnavigatie werkt vrij simpel. Je sleept met je vinger over het multitouchscherm om te scrollen en te zwiepen. Als je twee vingertoppen naar elkaar toe veegt, zoom je in en als je ze van elkaar afveegt zoom je uit op bijvoorbeeld een webpagina.

Het grote verschil is echter dat de Desire goed kan multitasken, dus meerdere programma's tegelijk kan openen. Je kunt vrij snel wisselen tussen verschillende widgets en programma’s. Recent opgestarte programma’s zoals de camera starten de tweede keer zelfs sneller op. De navigatie werkt erg soepel en snel, maar kan soms wat haperen als je snel wisselt tussen verschillende programma’s, widgets en bureaubladen.

Internet / e-mail

De meegeleverde browser werkt vrij snel en geeft complete webpagina’s goed weer, inclusief ondersteuning voor Flash. Video’s kijken kan via een meegeleverde YouTube-widget.

De beeldkwaliteit van YouTube-video’s is prima via wifi. Via het mobiele netwerk krijg je een lagere kwaliteit stream waarvan de beeldkwaliteit tegenvalt. Je kunt streaming video’s bekijken op bijvoorbeeld de site van de NOS en 'uitzendinggemist'. Ook zijn losse videoclipjes in het Flash-formaat te bekijken.

Daarnaast kun je ook bijvoorbeeld via een app gemiste televisie-uitzendingen bekijken (downloaden via http://m.uitzendinggemist.nl/). Het laden gaat via 3G erg langzaam. We raden voor streaming video zeker het gebruik van een wifi-verbinding aan.

Fotograferen en filmen

De kwaliteit van de camera is vergelijkbaar met die van de meeste camera’s in duurdere tefoontoestellen. Het toestel focust automatisch en maakt de foto. De foto kun je vervolgens in een paar eenvoudige stappen direct geautomatiseerd plaatsen op je Facebook-, Flickr- of Twitter-account of e-mailen en mms’en.

Filmen werkt eveneens prima. De kwaliteit van gemaakte filmpjes is redelijk.

Het is jammer dat het lensje van de camera iets uitsteekt waardoor er snel krassen op kunnen komen.

Muziek

De HTC Desire heeft een mp3-speler en een FM-radio (de headset werkt als antenne). Internetradio kan via 'apps' geluisterd worden die op Google Play Store gedownload kunnen worden. De Desire heeft een standaard 3,5-mm audiouitgang. Het geluid via de speakers is blikkerig, maar voldoet.

GPS en kaarten

Een versie van het gratis Google Maps wordt standaard meegeleverd, maar op Google Play Store is voor die versie al een update te downloaden.

Gesproken navigatie wordt nog niet door de HTC Desire ondersteund, maar is waarschijnlijk wel binnenkort mogelijk. De verwachting is dat de gesproken turn-by-turn-navigatie op Android-telefoons zoals nu in de VS, binnenkort ook in Nederland beschikbaar zal zijn.

Google heeft gesproken navigatie aangekondigd voor Android-telefoons.

Accuduur

De telefoon kan worden opgeladen via een netstroomlader met losneembare USB-kabel. Je kunt de telefoon ook met deze kabel opladen via de pc. Opladen duurt zo’n 3 uur. De batterij is net als bij andere smartphones na een dag flink internetten, navigeren met GPS, et cetera echt wel leeg.

Om het batterijgebruik door deze batterijvreters te beperken zijn er speciale 'apps' in Google Play Store waarmee je met een druk op de knop alle internetverbindingen in één keer uit kunt zetten.

Nog te duur?

Is de HTC Desire je toch nog iets te duur? Binnenkort komt de iets minder heftig uitgeruste en iets compactere HTC Wildfire op de markt. Naar verwachting zal de prijs lager zijn dan die van de HTC Desire.