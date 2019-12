HTC Desire 610: review

Design

Met de plastic achterkant heeft de Desire 610 wat weg van de iPhone 5C. De achterkant gaat in de rand over op een zacht aanvoelend kunststof. Het toestel ligt lekker in de hand dankzij de rond afgebogen randen. Net als de HTC One-serie heeft het toestel stereospeakers aan de voorkant. Hierdoor zijn de schermranden in verhouding tot het scherm redelijk groot. De Desire 610 voelt daardoor een beetje lomp en lang aan. Het toestel is ook niet de dunste met een dikte van 9,6 mm. De knoppen zijn strak weggewerkt maar daardoor ook soms lastig op gevoel te bedienen.

Scherm

De Desire 610 heeft net als de HTC One een scherm van 4,7 inch. Ideaal om content op te bekijken zoals foto's en video's. Is het bruikbaar? Ja. Is het mooi? Nee, vergeleken met schermen van andere gelijkwaardige toestellen is dit scherm matig. Zo is het ten eerste niet erg scherp met een pixeldichtheid van 234 pixels per inch. Daarnaast zijn de kleuren een beetje flets. Maar de grootste tegenvaller is toch wel de sterke reflectie van het scherm. Zelfs binnenshuis spiegelt het scherm flink als buiten de zon schijnt. In combinatie met een niet al te hoge helderheid is het scherm buiten dan ook moeilijker af te lezen.

Opslagruimte

Wat HTC wel goed doet, is de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaartje van maar liefst 128 GB. HTC biedt deze mogelijkheid ook bij de HTC One M8. Dit zien we nog maar weinig terug bij andere fabrikanten. Het komt ook zeker goed uit want van het 8 GB intern geheugen blijft er maar 3,9 GB over voor de gebruiker. HTC biedt daarbij ook nog eens 2 jaar 50 GB extra opslag via Google Drive. Genoeg ruimte voor al je media dus.

Camera

De HTC Desire 610 komt met een gangbare 8 megapixel-camera. Uiteraard maken de topsmartphones betere foto's met een 13 megapixel-camera. Maar de camera van de Desire 610 is prima om redelijk gedetailleerde foto's te schieten. Wat opviel was dat de Desire 610 de foto's erg snel maakt. Met de camera kun je bovendien full hd-video's schieten.

Snelheid

Toestellen uit het middensegment moeten het meestal doen met een minder snelle processor dan de topmodellen. Zo ook de Desire 610 (1,2 GHz). Tegenwoordig kun je echter steeds vaker prima uit de voeten met een wat minder snelle processor. Het gebruik van de Desire 610 voelt heerlijk soepel aan en het toestel heeft geen probleem met de wat zwaardere apps.

Luidsprekers

De HTC One had de beste luidsprekers die in een smartphone waren ingebouwd en de HTC One M8 wist dat geluid nog eens te overtreffen. De Desire 610 is ook uitgerust met de Boomsound-speakers maar die zijn niet zo goed als die van zijn grotere broers. Het geluid van de Desire 610 kan weliswaar hard maar klinkt daardoor ook wat schreeuwerig en niet erg vol.

Stevige concurrentie

HTC zal het zeker zwaar krijgen de Desire 610 aan de man te brengen. Met een budget van €300 heb je een ruime keuze uit diverse en zeer goede toestellen in het drukke middensegment. Zo is de prijs van de wat oudere toptoestellen inmiddels gedaald tot soms onder de €300. Neem bijvoorbeeld de Huawei Ascend P6. Het toestel heeft een fraaier en slanker design, een scherper scherm met mooiere kleuren, een 1,5 GHz-processor en een 5 megapixel-frontcamera. En dat voor rond de €280. De HTC Desire 610 troeft de Ascend P6 wel af in compleetheid. Zo heeft het toestel 4G-functionaliteit en draait het op de laatste versie van Android. De Ascend P6 heeft geen 4G en het is nog maar de vraag in hoeverre de Ascend P6 softwarematig zal worden ondersteund.

Leg je iets meer geld bij, dan heb je voor €330 ook al een Nexus 5 of een Motorola Moto X met op papier betere specificaties. Je zou eventueel ook nog kunnen besparen en de Motorola Moto G kunnen kopen. De Moto G heeft een mindere camera en is niet uit te breiden met een microSD- kaart maar heeft wel een superieur scherm (720p) en is een stuk goedkoper (€200).

Conclusie

De HTC Desire 610 moet het vooral hebben van compleetheid. Met 4G is het toestel prima uitgerust voor de toekomst. Bovendien draait het toestel op de laatste versie van Android en kun je ervan uitgaan dat het toestel ook een update zal krijgen naar een volgende versie. Met een prima processor en camera ontbreekt het ook niet aan snelheid en mooie foto's. Verder blinkt het toestel niet echt uit en legt het af tegen de concurrentie. Het design is nogal groot en lomp in verhouding tot het scherm. En het scherm valt simpelweg tegen. Dat is flets, niet erg scherp en reflecteert sterk. Voor €300 mogen we tegenwoordig wel een 720p-scherm verwachten. Vooral bij een formaat van 4,7 inch is het wenselijk om de boel scherp te houden. Concurrenten hebben dat veel beter voor elkaar.

Voordelen

+ Snel

+ Groot scherm

+ Zeer veel externe opslagruimte

+ Compleet met 4G, microSD-slot en de laatste versie van Android

+ Prima camera

Nadelen

- Grote en nogal lompe behuizing in verhouding tot het scherm

- Scherm is niet erg scherp, flets en weerspiegelt sterk

- Speakers produceren blikkerig geluid

- Accu is niet verwisselbaar door de gebruiker

- Prijzig vergeleken met wat je bij de concurrentie krijgt voor hetzelfde bedrag

Bekijk ook onze reviews van de HTC One M8 en de HTC One.

Specificaties HTC Desire 610

Besturingssysteem : Android 4.4.2 KitKat;

: Android 4.4.2 KitKat; Beeldscherm : 4,7 inch (12 cm);

: 4,7 inch (12 cm); Pixeldichtheid : 234 ppi (redelijk scherp);

: 234 ppi (redelijk scherp); Gewicht : 144 gram;

: 144 gram; Afmetingen : 143,1 x 70,5 x 9,6 mm;

: 143,1 x 70,5 x 9,6 mm; Processor : 1,2 GHz (quad-core);

: 1,2 GHz (quad-core); Werkgeheugen : 1 GB;

: 1 GB; Opslagcapaciteit : 8 GB (3,9 GB beschikbaar voor gebruiker) + microSD tot 128 GB;

: 8 GB (3,9 GB beschikbaar voor gebruiker) + microSD tot 128 GB; Netwerk : wifi/3G/4G;

: wifi/3G/4G; Camera achterkant : 8 megapixel-camera (autofocus + led-flits);

: 8 megapixel-camera (autofocus + led-flits); Camera voorkant : 1,3 megapixel;

: 1,3 megapixel; Bijzonderheden : nfc, stereospeakers

: nfc, stereospeakers Prijs : €300;

: €300; Verkrijgbaar vanaf: mei 2014.

De HTC Desire 610 is verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw.

De HTC Desire 610 is verkrijgbaar in de kleuren wit en blauw.