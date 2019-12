Eerste indruk|HTC presenteert zijn nieuwe topsmartphone van 2013: de ‘HTC One’. Het toestel biedt volgens HTC een sterk verbeterde camera, betere luidsprekers en een nieuwe bediening. Wij hadden 'm al even in handen.

De grote smartphonefabrikanten leggen de lat weer een stukje hoger. De nieuwste Android-toptelefoons vallen op door hun haarscherpe, grote schermen, razendsnelle bediening en bijzondere extra’s. We vergeleken de topmodellen van de 4 grote merken die Android-telefoons op de markt brengen, zie de video.

Samsung Galaxy S4

Deze opvolger van de immens populaire Samsung Galaxy SIII heeft een groter scherm met kleuren die van het scherm spatten. Het totale formaat is vrijwel gelijk gebleven en hij is zelfs lichter dan zijn voorganger. In de software zitten veel nieuwe snufjes; je kunt nu bijvoorbeeld scrollen door het toestel te kantelen of met je hoofd te knikken. De 16 GB-opslag is op de doos wat riant geadverteerd: er blijft maar 9 GB over voor de gebruiker.

HTC One

De langverwachte HTC One heeft een strakke aluminium behuizing en een piekfijne afwerking. De stereo luidsprekers geven veel meer en beter geluid dan we van de gemiddelde smartphone gewend zijn. Het nieuwe ‘Blink Feed’-startscherm toont het laatste nieuws uit de media die je volgt.

Een andere leuke extra zijn de miniclipjes van 3 seconden (Zoe’s). In een handomdraai monteert de smartphone die aan elkaar tot een leuke video.

Sony Xperia Z

Bijzonder aan de Xperia Z is dat deze topsmartphone volledig waterdicht is. Dat zorgt wel voor wat gefriemel en gepulk met klepjes die de aansluitingen afschermen. Ook de geluidskwaliteit van de luidspreker lijdt eronder. Het toestel heeft een groot, scherp en kleurrijk scherm met een tegenvallende kijkhoek. Sony pakt breed uit met nfc. Met deze techniek kun je je smartphone bijvoorbeeld gemakkelijk draadloos aan je hoofdtelefoon of audiosysteem koppelen.

LG Optimus G

De LG Optimus G is relatief compact en het scherm heeft mooie natuurlijke kleuren. Hij is net als zijn concurrenten uitgerust met alles wat je van een topsmartphone verwacht, zoals snel internetten via 4G. Ten opzichte van de andere toppers is dit toestel voordelig geprijsd. Naar echt unieke eigenschappen is het zoeken. Met LG’s Q-slide-apps kun je bijvoorbeeld de ene app halfdoorzichtig bovenop de andere plaatsen. Zo kun je een video afspelen terwijl je door je e-mail bladert of een notitie maken terwijl je in je agenda kijkt.

Preview HTC One

We hebben de HTC One inmiddels al in handen gehad voor een review. Hieronder lees je de specs en informatie die wij vooraf op deze site plaatsten.

De nieuwe HTC One bestaat uit één stuk aluminium en weegt 143 gram. Het grote 4,7 inch scherm heeft een extreem hoge pixeldichtheid. Dat zou moeten zorgen voor een superscherp beeld. De processor is een 1,7 GHz quad core (vier rekenkernen)

De accu heeft een relatief hoge capaciteit, maar kan niet door de gebruiker worden vervangen. De interne opslag is naar keuze 32 of 64 GB. Het geheugen kan niet worden uitgebreid met een micro-sd geheugenkaart.

Ultrapixelcamera

De HTC One beschikt over een ultrapixelcamera. Dat is een 4 megapixel camera met grotere pixels. Daardoor kan de sensor meer licht opvangen. Dat zou moeten zorgen dat foto's in slechte lichtomstandigheden lichter zijn en minder ruis bevatten. Met een eenvoudige veegbeweging kun je switchen tussen de voor- en achtercamera.

Foto of video?

HTC introduceert een mengvorm tussen foto en video en noemt dat 'HTC Zoe'. Een Zoe is korte video van 3 seconden. De software kan deze minivideootjes automatisch aan elkaar monteren met muziek eronder. Deze filmpjes kun je vervolgens delen via Facebook, YouTube of e-mail.

De HTC One neemt meerdere foto’s achter elkaar en die kunnen achteraf gecombineerd worden tot één foto, zodat iedereen er op zijn best op staat. Je kunt bovendien achteraf ongewenste objecten of personen wissen van de foto.

Betere boxen

Smartphonespeakers geven over het algemeen blikkerig geluid. HTC heeft in de nieuwe HTC One twee 'BoomSound' speakers ingebouwd aan de voorkant van het toestel die een voller geluid moeten geven. Zo kun je ook naar stereogeluid luisteren zonder gebruik van een hoofdtelefoon. En er is goed nieuws voor karaokefans: bij het afspelen kunnen de teksten van liedjes ook op het scherm worden getoond.

HTC Sense

Met het nieuwe thuisscherm van HTC komen updates van je vrienden volgens HTC echt tot leven. In de BlinkFeed komen updates voorbij van sociale netwerken en andere internetbronnen. De gekozen benadering lijkt een beetje op de live tiles van Windows Phone, maar focust meer op beeldmateriaal.

Afstandsbediening voor de tv

Via een speciale app kun je de HTC One gebruiken om je tv te bedienen. Dat gaat net als bij gewone afstandsbedieningen via infrarood. Ook kun je via de app zien wat er op tv komt.

In de winkel

De HTC One ligt sinds april 2013 in de Nederlandse winkels en is verkrijgbaar in zwart en zilver. De adviesprijs voor de 32 GB versie is €699.

Wat is de HTC One?

De HTC One is het nieuwe topmodel van HTC. Hij heeft onder andere een supermooi scherm, een bijzondere camera en nieuwe HTC bediening.

Behuizing

De HTC One heeft een strakke behuizing. De volumeknoppen steken niet boven de behuizing uit, waardoor ook de zijkant helemaal strak blijft. De aan-/uitknop steekt ook nauwelijks uit. Die knop heeft iets bijzonders, want het is ook een infraroodpoort. Daardoor kun je de HTC One als afstandsbediening voor de tv gebruiken.

4G-ondersteuning

Aan de zijkant zit een slot voor een micro-simkaart. De HTC One ondersteunt niet alleen 3G, maar ook 4G. Er komen verschillende versies en de verwachting is dat alle in Nederland gebruikte 4G-frequenties ondersteund zullen worden.

Geheugen

Een sd-kaartslot heeft de HTC One niet. Het interne geheugen van 32 of 64 GB is namelijk niet uitbreidbaar.

Camera

Aan de voorkant van de HTC One zit een 2,1 megapixel camera. De achterkant heeft een speciale ‘ultrapixel’ camera.

BoomSound

Aan de voorkant van het toestel zitten twee stereospeakertjes. Het geluid uit deze speakers komt rechtstreeks naar je toe. HTC prijst deze geluidstechniek in de markt als 'BoomSound'.

HTC One: review

De HTC One ligt nog niet in de winkel, maar we hadden hem tóch al even in handen. en lees onze eerste ervaringen met deze smartphone:

Superscherp scherm

De HTC One voelt erg fijn aan. Hij is relatief licht, maar niet té licht. Het scherm is zeer goed, want door de extreem hoge pixeldichtheid is het scherm superscherp, ook bij piepkleine letters.

Nieuw startscherm

De nieuwe applicatie BlinkFeed staat standaard op het nieuwe startscherm van HTC. De applicatie lijkt een beetje op Flipboard, de app die nieuws op een mooie manier presenteert. Via BlinkFeed kun je op het startscherm direct al het nieuws zien waarvan je graag op de hoogte wordt gehouden.

Daarnaast kun je aan het startscherm een Facebook of Twitteraccount koppelen. Het is een leuke manier om informatie te 'snacken' zoals HTC het noemt. Voor wie bang is de weg kwijt te raken: de gewone Android thuisschermen zijn er ook nog.

Van iPhone naar HTC One

HTC wil het vooral iPhone-gebruikers extra makkelijk maken om over te stappen naar de HTC One. Je kunt dan ook alle info van je iPhone direct in de HTC One importeren.

Ultrapixel camera, maar onscherp

De ultrapixel camera van HTC is een 4-megapixel camera met extra grote pixels waardoor hij beter zou moeten werken in slechte lichtomstandigheden.

We probeerden het uit en de One geeft inderdaad behoorlijk lichte foto's in het donker, maar helaas is vrijwel elke beweging die je op de foto zet onscherp.

De camera heeft verschillende modes. Zo kun je snel achter elkaar opnames maken en dan kun je achteraf kiezen welke opname je bewaart. Er zijn bovendien heel veel mogelijkheden om je foto's achteraf te bewerken.

HTC heeft iets nieuws bedacht om minivideoclipjes te maken. Ze noemen dat een Zoë. Zo'n Zoë is een clipje van 3 seconden en je smartphone kan die clipjes automatisch achter elkaar monteren tot een videoclip. Met Instagram-achtige filters eroverheen heb je al gauw een leuk clipje.

Afstandsbediening voor tv

De aan/uitknop is bijzonder omdat hij tegelijkertijd een infraroodpoort is. Daardoor kun je de One als een afstandsbediening voor je tv gebruiken. Het werkt met alle merken tv's en de speciale app ondersteunt ook de Nederlandse televisieproviders.

Conclusie

De HTC One maakt een goede indruk met onder andere het scherm en de mooie afwerking. De BlinkFeed geeft op een leuke en visueel aantrekkelijke manier toegang tot nieuws. Van de camera hadden we aan de hand van de beloftes wat meer verwacht, maar de Zoë's zijn een erg leuke uitvinding.

