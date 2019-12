Eerste indruk|HTC's nieuwste topmodel, de One M9, is te koop vanaf 31 maart, maar wij mochten hem vast uitproberen. Deze opvolger van de M8 ziet er op eerste gezicht hetzelfde uit. Hij moet het hebben van een nieuwe camera, nieuwe speakers en een grotere batterij. Handige snufjes in de software maken personaliseren mogelijk. Enorm vernieuwend? Dat niet.

Conclusie

De HTC One M9 is bovenal een verbetering van de M8. Daar is niets spannends aan. HTC laat zich daarbij niet gek maken door de concurrentie en kiest nog steeds voor een full hd scherm, wat de batterijduur mogelijk ten goede komt. Verder pakken ze eindelijk de matige camera aan. In de tussentijd blijven de stereo-luidsprekers een belangrijke pré voor de HTC One. Maar wie twijfelt tussen de M8 en de M9: De belangrijkste verbeteringen zijn eigenlijk vooral te vinden in de camera's, zowel aan de achterkant, als aan de voorkant.

De vorige HTC One - de M8 - kon zich prima meten met andere top-smartphones. De M9 bouwt voort op dat succes met een vergelijkbaar uiterlijk en slechts een paar verbeteringen.

Uiterlijk: kleine aanpassingen

De aan/uit-knop zit nu op een betere plek: aan de zijkant van de telefoon. Bij zo'n groot toestel kun je er daarmee gemakkelijker bij. Naast de knop zitten twee losse volumeknoppen en het sim-kaart slot. Daardoor is het soms wel even zoeken naar de juiste knop. Andere veranderingen in het design zijn subtieler.

Camera: gekozen voor méér megapixels

De One M9 is uitgerust met een 20 megapixel camera. HTC is dus voorlopig afgestapt van de lage megapixel filosofie. De grote pixels zorgden voor minder ruis bij slechte lichtomstandigheden, maar in praktijk bracht deze techniek te weinig verbetering tegen een belangrijk nadeel: foto's uitsnijden geeft flink kwaliteitsverlies.

Verder heb je bij de One M9 vrijwel geen last meer van krassen in de lens, omdat deze van saffierglas is. De lage resolutie ultrapixel camera is nu verhuisd naar de voorkant. Een goede keuze: bij videobellen en selfies is hoge lichtgevoeligheid belangrijker dan een hoge resolutie.

Speakers: belangrijk aspect

HTC besteedt aandacht aan de luidsprekers en dat waarderen we. Het geluid van smartphones is vaak sluitpost en dat doet af aan kwaliteit. Bij de One M9 start HTC de samenwerking met Dolby voor een 5.1 surround sound ervaring. Bij geschikte content, zoals het HTC-promo filmpje, is dat indrukwekkend, bij 'gewone' muziek niet zo.

Het geluid klinkt goed, maar kan een ware audiofiel waarschijnlijk niet bekoren. Dat komt omdat de software van de One M9 automatisch een equalizer instelt, waardoor het geluid anders klinkt dan tijdens de opname van de artiest.

Grotere batterij, gewoon hd-scherm

De batterij in de One M9 is groter dan die van zijn voorganger. Volgens HTC zorgt dit voor een langere batterijduur. Opvallend is dat er gekozen is om een gewoon hd-scherm te gebruiken in de telefoon. De concurrentie gebruikt steeds vaker een energie-hongeriger quad-hd scherm. Het hd-scherm is goed genoeg, de batterijduur stellen we later vast in onze test.

Personaliseren in de software

Met de nieuwste HTC Sense software kun je je telefoon personaliseren met thema's en locatieprofielen. Door het gebruik van thema's verandert je kleurstelling en krijg je andere iconen. De locatie-profielen 'thuis', 'werk' en 'onderweg' geven afhankelijk van je locatie een andere selectie aan apps op je scherm. Een leuke functie, maar zeker niet baanbrekend of uniek.

Specificaties

Besturingssysteem: Android 5.0 Lollipop;

Beeldscherm: 5 inch;

Resolutie: 1080 x 1920 pixels;

Pixeldichtheid: 441 ppi (extreem scherp);

Gewicht: 157 gram;

Afmetingen: 144,6 x 69,7 x 9,6 mm;

Processor: 1,5 GHz quadcore + 2 GHz quadcore;

Werkgeheugen: 3 GB;

Opslagcapaciteit: 32 GB (+ microSD van maximaal 128 GB);

Verbinding: wifi/3G/4G (LTE);

Camera achterkant: 20,7 megapixel;

Camera voorkant: 4 megapixel;

Prijs vanaf: €750;

Verkrijgbaar vanaf: april 2015.

