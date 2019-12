Eerste indruk|Is de HTC Sensation echt een sensatie? We onderwierpen de smartphone aan een eerste indruk. Met die sensatie valt het wel mee, maar het is zeker een fijn, prettig in de hand liggend toestel, al valt de batterij tegen.

Testresultaten

De HTC Sensation is een prachtig toestel, maar heeft een aantal serieuze tekortkomingen. Problemen met de batterij en de ontvangst hebben een opmerkelijk gevolg: het toestel valt uit wanneer de camera flitst bij een laag batterijniveau.

Antenneproblemen

De antennes, die aan de achterkant van het toestel zitten, hebben ook een probleem. De wifi-antenne zit boven en de gsm-antenne zit onder. Dek je het betreffende deel van de telefoon af met je hand, dan wordt de ontvangst merkbaar zwakker. De Sensation heeft dan ook speciale wifi-opties die in veel andere Androids ontbreken.

Batterijproblemen bevestigd

In onze eerste ervaringen met de HTC Sensation viel het al op dat de batterij snel leeg was. Onze uitgebreide tests bevestigen onze eerste indruk. De stand-by-tijd van de HTC is in orde als alle extra's zoals wifi en gps uit staan. Vandaar dat de HTC Sensation op dit onderdeel nog een goede score haalt. Maar zodra wifi aan staat, is de stand-by-tijd dramatisch korter.

Wifi-slaapbeleid

Je kunt de batterij enigszins sparen door het wifi-slaapbeleid in te stellen. Ga naar Instellingen > Draadloos en netwerken > wifi-instellingen en druk op het contextmenu om naar Geavanceerd te gaan. Bij wifi-slaapbeleid:

Na 15 minuten: wifi schakelt na 15 minuten in de stand-by-stand automatisch uit;

Nooit indien aangesloten: wifi blijft aan als de telefoon aan de lader ligt;

Nooit: wifi blijft altijd aan.

Beste Wi-Fi-prestaties

Met de optie Beste wifi-prestaties aangevinkt, kunnen de wifi-prestaties verbeteren. Het aanzetten van deze optie heeft wél veel invloed op de batterij. Zet dit dus uit als je de batterij wil sparen. De optie vind je op dezelfde plek als het wifi-slaapbeleid.

Toestel uit in een flits

Het toestel kan uitvallen als je flitst met de camera. Als het batterijniveau onder circa 40% zit, dan valt het toestel uit bij het flitsen. We constateerden dit probleem bij softwareversie 1.28.401.1. Een software-update lost dit op: er komt dan een waarschuwing dat je niet kunt flitsen bij een laag batterijniveau.

Specificaties

De HTC Sensation heeft een groot 4,3 inch (11 cm) aanraakscherm, ongeveer even groot als dat van de HTC Desire HD. Qua formaat en gewicht is de HTC Sensation echter net een slagje broekzakvriendelijker.

Nieuw aan deze smartphone zijn de dual-core processor, de hoge schermresolutie en de verbeterde HTC Sense-bediening.

De specificaties op een rij:

Afmetingen: 126 x 65 x 11 mm;

Gewicht: 148 gram;

Scherm: 4,3 inch capacitief (aanraakgevoelig) touchscreen met een hoge resolutie van 960x540 pixels. De schermverhoudingen zijn breedbeeld (16:9);

Besturingssysteem: Android 2.3 Gingerbread met HTC Sense bediening;

Processor: 1.2 GHz dual core;

Geheugen: intern geheugen 1GB, uitbreidbaar met een microSD-geheugenkaart;

Camera: 8 megapixel camera met autofocus en dubbele LED-flits en een tweede VGA-camera aan de voorkant voor videogesprekken;

Muziek: mp3-speler en FM-radio. 3,5 mm koptelefoon aansluiting;

Video: opnemen (1080p HD video-opname met 40 frames per seconde) en afspelen;

Micro-USB aansluiting;

Video's, foto's en muziek van het toestel afspelen op je tv via DLNA en HDMI;

Quadband (4 GSM-banden: 850/900/1800/1900 MHz);

Netwerken: Wifi b/g/n, HSPA, UMTS, GPRS, EDGE;

Bluetooth 3.0;

Internet en e-mail;

GPS-antenne en gratis Google Maps-navigatie;

USB- en Wifi-tethering, hiermee kun je met een laptop of tablet internetten via het internetabonnement van je mobiele telefoon. Let op: niet alle providers staan dit toe en soms moet je er een speciaal abonnement voor nemen;

Synchronisatie met Windows computers.

Prijs en verkrijgbaarheid

De HTC Sensation is verkrijgbaar voor circa €550. Hij is de eerste paar weken (juni 2011) alleen verkrijgbaar in combinatie met een Vodafone-abonnement. Al kun je 'm in een enkele webwinkel ook simlockvrij kopen. Na deze startperiode kun je de HTC Sensation ook bij andere providers kopen.

De bediening

Android met HTC Sense

Fabrikanten kunnen de stijl en bediening van Android naar eigen wensen aanpassen. De HTC Sensation heeft net als andere HTC Android telefoons de HTC Sense 'skin'. Die biedt zeven startpagina's (homescreens) waarop je widgets (kleine programmaatjes of informatiediensten) en snelkoppelingen naar apps kunt zetten. Je persoonlijke informatiestromen zoals je email, je agenda en sociale netwerkberichten zitten zo prettig aan de oppervlakte. Door te 'pinchen' (je vingers op het scherm naar elkaar toe bewegen), kun je uitzoomen naar een overzichtelijke honingraat van alle homescreens.

Persoonlijk ingericht

De verschillende 'scenes' van HTC maken het mogelijk je homescreens voor verschillende gelegenheden anders in te delen. Zo kun je bijvoorbeeld verschillende indelingen maken voor werk en privé, zodat altijd de informatie bovenaan ligt die je op dat moment het meeste nodig hebt. Je kunt de telefoon dus volledig naar eigen wensen aanpassen.

De HTC widgets zijn mooi vormgegeven, maar halen af en toe wel de vaart uit de bediening. Vooral als je net van scene gewisseld bent of de telefoon net uit de stand-by haalt, moet je even wachten voordat de agenda of de e-mail weer geladen is.

Direct naar je doel via de ring

Als je een gesprek of bericht gemist hebt, kun je hier vanuit de stand-by stand direct naartoe. Als je op de aan/uit/stand-by knop drukt, zie je een ring en vier iconen: telefoon, email, camera en berichten. Je ziet deze ring op onderstaande foto's.

Gooi bijvoorbeeld het icoon van de e-mail in de ring, en de telefoon gaat direct naar je e-mailberichten. De vier iconen kun je personaliseren, dus je kunt daar ook je eigen vier favoriete apps neerzetten. Deze nieuwe functionaliteit verandert het stand-by-scherm van een onhandige blokkade naar een snelle springplank die je direct naar de juiste plek stuurt. Het is wel enigszins verwarrend dat het niet werkt om de ring over de iconen heen te slepen, want dan opent de telefoon gewoon het startscherm.

Internet en apps

Bij dubbeltikken op een stuk tekst op een website, wordt die tekst uitgelijnd naar de breedte van het scherm. Dit is erg prettig, want het zorgt ervoor dat je niet telkens de webpagina hoeft te bewegen om brede tekstvakken met kleine letters te kunnen lezen.

Je kunt het gehele scherm gebruiken om te internetten. De browser werkt soepel en prettig, al zou het scrollen nog wel iets soepeler mogen gaan. Adobe Flash-animaties en -filmpjes worden getoond, al duurt het even voor het geladen wordt. Flash-video's haperen in de weergave en hebben meer iets weg van een diavoorstelling. Al met al mogen we niet klagen en is de browser naar huidige standaarden gewoon goed.

Google Play Store

De Google Play Store(de softwarewinkel van Android) werkt hetzelfde als op alle andere Android toestellen. Je kunt via de Market duizenden apps downloaden uit verschillende categorieën, zowel gratis als betaald.

Het toestel in gebruik

Dual-core processor

Bij het besturingssysteem Android is de soepelheid van de bediening grotendeels afhankelijk van de snelheid van de processor. De HTC Sensation heeft een dual-core processor voor extra snelheid. De twee rekenkernen kunnen onafhankelijk van elkaar aan de slag, maar momenteel maken daar nog maar weinig Android apps gebruik van. Het nut van een dual-core ten opzichte van een 'gewone' processor is daardoor nog beperkt. De laadsnelheid van widgets valt soms tegen.

Aangenaam scherm

Na alle Samsungs met schreeuwende kleuren vinden wij het scherm van de HTC Sensation een verademing. Het 'Super LCD' scherm heeft prettige natuurlijke kleuren en is erg scherp. De schermresolutie is 960x540 pixels. Door de hoge pixeldichtheid, worden ook kleine letters nog steeds scherp getoond.

Het scherm maakt op ons een erg goede indruk. Het is een van de weinige schermen die zich qua natuurlijke kleurweergave kan meten met het topscherm van de iPhone 4. Alleen de inkijkhoek is net wat minder en ook de pixeldichtheid van het scherm haalt het nog net niet bij de iPhone 4. Samengevat vinden wij het scherm van de HTC Sensation een van de beste smartphoneschermen die er op het moment zijn.

Tegenvallende batterij

De batterij van de HTC Sensation houdt het met al deze krachtpatserij snel voor gezien. In onze eerste praktijkervaringen liep de batterij zelfs in de stand-by stand leeg als een lekke emmer. Het is niet duidelijk wat de oorzaak precies is, of dat het aan ons testtoestel ligt, dus enig voorbehoud is noodzakelijk. In onze uitgebreidere test zullen we kijken naar de prestaties onder verschillende omstandigheden.

Krakende case

De behuizing van de HTC Sensation is anders dan we bij de meeste andere smartphones zien. Alle techniek zit in één blok aan elkaar en wordt in de buitenste case geschoven. Het scherm loopt daarbij mooi over in de case. Het verbindingspunt van twee delen zit onderaan de telefoon en kraakt een beetje als de telefoon in elkaar zit. We hebben het idee dat de buitenkant de elektronica binnenin goed beschermt, maar het kraken voelt toch wat minder solide aan.

Camera

De Sensation maakt foto's die prima van kleur zijn en heeft vrijwel geen afdrukvertraging. Als je de foto's op de computer op het ware formaat bekijkt, lijkt het beeld wat te lijden onder jpg-compressie. Dat houdt in dat harde overgangen van de ene naar de andere kleur korrelige randen kunnen krijgen. Randjes rondom zwarte letters op een witte achtergrond zijn extra wit. Daarnaast hebben kleurvlakken een korrelig kleurverloop. Zolang je niet teveel inzoomt is er weinig aan de hand.

Video in 1080p

Je kunt met de HTC in 1080p filmpjes opnemen (met 40 frames per seconde). De witbalans wordt automatisch aangepast aan het punt waar je op focust. De autofocus corrigeert snel als je van dichtbij naar veraf gaat. Opgenomen filmpjes kunnen gemakkelijk op de Sensation worden ingekort, zodat je ze precies op de juiste lengte kunt snijden om ze vervolgens te delen via Facebook, Flickr, YouTube, et cetera. Opgenomen filmpjes kun je via DLNA of HDMI op je televisie afspelen als deze hiervoor geschikt is.

HTC Watch

Met HTC Watch kun je films en series op je telefoon huren of kopen. Doordat HTC Watch video's buffert tijdens het downloaden, kun je alvast beginnen met kijken voordat de film volledig gedownload is.

'Watch' zit een beetje verstopt in het menu. Op het moment van testen kon je alleen nog trailers bekijken. Na een korte laadtijd spelen de trailers opvallend vloeiend en geheel zonder haperen af, met bovendien een zeer goede beeldkwaliteit. De volledige dienst is in Nederland vanaf juli 2011 beschikbaar.

Net als bij de zelf opgenomen filmpjes, kun je de HTC Watch films en series ook afspelen op een televisie. Als je hiervoor HMDI gebruikt, heb je wel een speciaal verloopkabeltje nodig en die is niet meegeleverd. Via DLNA kun je beelden draadloos afspelen op de tv.

HTC Sensation: review

Is de Sensation echt een sensatie? Dat valt wel mee, want echt unieke eigenschappen heeft het toestel niet, zie de specificaties.

Dat neemt niet weg dat de HTC Sensation gewoon een heel goede smartphone is die prima past in het rijtje Android-telefoons met een dual-core processor zoals de Samsung Galaxy S II en de LG Optimus 2x Speed.

Scherp scherm

Voordelen zijn het scherpe scherm met natuurlijke kleuren, de soepele bediening met HTC Sense (aangepaste bediening van Android) en een prettig broekzakformaat. Wel vallen de prestaties van de batterij in onze eerste praktijktest nogal tegen: ook na een dag weinig intensief gebruik moet de Sensation toch weer aan de lader.